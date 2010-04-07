MAStrategy

Molti trader nel mondo commerciano con le medie mobili, come me. Quindi ho deciso di caricare l'esperto che ho progettato per uso personale per quelli di voi che utilizzano la mia stessa strategia. Ora voglio parlarvi delle caratteristiche di questo esperto.

Innanzitutto, puoi vedere la media mobile in 7 intervalli di tempo simultaneamente in un arco di tempo. (qualunque sia il periodo temporale in cui ti trovi)

In secondo luogo, puoi ricevere un avviso sul tuo telefonino nel momento in cui il prezzo raggiunge una delle medie mobili.

Terzo, puoi fare trading sulla media mobile di tua scelta, quindi non è necessario guardare sempre il grafico.



Cioè, è sufficiente scegliere la media mobile e determinare la quantità di stop loss e TP e la quantità di rischio. E l'esperto eseguirà la tua posizione quando il prezzo tocca la media mobile.

Non hai più bisogno di calcolare il volume delle transazioni, perché con questo esperto, devi solo inserire la posizione al prezzo che desideri, fare clic sul grafico e specificare i limiti di stop loss che desideri sul grafico, secondo il quantità di rischio richiesta, viene determinato il volume della transazione. sarà

Le medie mobili 100 e 200 sono le più utilizzate. Ma se necessario e tu lo desideri, puoi aggiungere il tuo numero di media mobile personale.

Inoltre, con questo esperto, puoi evitare rischi o chiudere le tue posizioni esistenti quando il prezzo tocca la media mobile.

Spiegazione: In effetti, la media mobile viene visualizzata sul grafico dall'indicatore ed è necessario aggiungere il permesso per utilizzare DLL quando si utilizza l'esperto.



a causa dell'utilizzo della DLL per aggiungere il mio indicatore personalizzato (multi MA) al grafico e del motivo per cui è proibito in MQL5, quindi se guardi la GIF e desideri utilizzare EA, inviami un'e-mail a "puria.meisam@gmail.com" quindi posso inviartelo la versione completa.

