The Quicksilver MT4

Bu, mekanik bir strateji kullanan gerçek bir ticaret programıdır. Scalp ticareti için tasarlanmış tam otomatik bir Uzman Danışman'dır. Martingale'den farklı olarak, bu programa dayanmaz. Ancak, çekilme işlemlerini yönetmek için yalnızca Grid işlevini kullanma seçeneği sunar. Kullanıcı olarak, bu özelliği kullanıp kullanmamayı seçme esnekliğine sahipsiniz.





Bu ticaret robotu, mevcut trende uygun olarak birçok varlık üzerinde ticaret yapmak için uygundur. Ben şahsen bu botu canlı bir fonlanmış hesapta kullanıyor ve botun ticaret çıktısının bir ekran görüntüsünü performansının kanıtı olarak ekledim.





Lütfen bu Uzman Danışmanın, belirli aracı kurumunuz için ayarları optimize etme konusunda dikkatinizi gerektirdiğini unutmayın. Kendi set dosyanızı oluşturmanız için başlangıç noktası olarak hizmet edebilecek örnek dosyalar sağlayacağım. Veri ve piyasa koşullarındaki (slippage ve spread gibi) farklılıklar nedeniyle tüm aracı kurumlar için evrensel bir set dosyasının olmadığını anlamak önemlidir. Bu nedenle, ayarları belirli koşullarınıza göre optimize etmek önemlidir. Bu süreçte size yardımcı olmak için, robotu aracı kurumunuz veya kendi hesabınız için nasıl optimize edeceğinizi, dosyalarınızın agresifliğine bağlı olarak çeşitli ayarları ve en iyi yaklaşımları kapsayan bir video rehberi sağlayacağım.





Unutulmaması gereken önemli bir nokta, ayarlanıp unutulabilen bir Uzman Danışmanın var olmadığıdır. Özellikle piyasa koşulları önemli değişiklikler geçirdiğinde sürekli izleme, zaman zaman yeniden optimize etme ve aktif yönetim gereklidir. Eğer bir bot ayarlanıp unutulabilseydi, yaratıcısı bir milyarder olurdu. Bu nedenle, bu botun performansının, seçtiğiniz ayarlara ve dosyayı uzun veya kısa vadeli olarak nasıl optimize ettiğinize dayalı olarak gerçekçi olduğunu anlamak önemlidir. Ancak, biraz çaba ve sağlanan yardımla bu botun potansiyelini maksimize edebilirsiniz.





Bu botu satın aldıktan sonra, lütfen satın alma kimliğinizle bana bir mesaj gönderin, size özel bir Telegram bağlantısı sağlayacağım. Bu bağlantı aracılığıyla, botu nasıl optimize edeceğinizi ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağınızı gösteren bir video paylaşacağım. Herhangi bir hata ile karşılaşırsanız, lütfen bana bildirin ve mümkün olan en kısa sürede düzeltmeye çalışacağım. Bu yazıyı okuduğunuz ve bu bota olan ilginiz için teşekkür ederim. İlk botum olarak amacım, algo ticaret dünyasına girmek isteyen herkese yardımcı olmaktır.





Bu robot aşağıdaki standart özellikleri sunar:





- Spread Filtresi





- Lot büyüklüğü kontrolü





- Strateji giriş zaman dilimi seçeneği





- Trendin aynı yönde olduğunu doğrulamak için daha yüksek zaman dilimlerinde kesişim kontrolü





- Özelleştirilebilir sabit lot büyüklüğü, grid mesafesi ve grid boyutuyla Grid seçeneği





- USD cinsinden Kar Al





- Kar sağlandığında Pip Stop Loss izleme





- Ortalama karlarda ortalama kapanış gridleri, trend değişikliğinden kaynaklanan çekilme dönemlerinde dengeye gelmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır.





- Belirli bir USD tutarına dayalı Zararı Durdur





- Trendin tersine dönüşüne ve trend dönüşleri için çoklu zaman dilimi analizine dayalı Zararı Durdur





- Hareketli Ortalama temelinde Zararı Durdur





- Cuma günü istediğiniz bir zamanda tüm işlemleri kapatma seçeneği (hafta sonu işlemlerinin tutulmasına izin vermeyen prop firmalar için uygun)





- Hareketli Ortalama Filtresi





- Para Akışı Endeksi Filtresi





- Ticaret saatlerini filtreleme, potansiyel agresif piyasa hareketlerini önlemek veya ticareti belirli saatlere optimize etmek için günün belirli saatlerinde işlemler açmanıza olanak sağlar





- Ticaret gününü filtreleme, hangi günlerde ticaret yapmak istediğinizi belirlemenize olanak sağlar





- Sihirli Numara: Emirlerin ID numarası



