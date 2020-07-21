Olduğu gibi tahkim. Nasıl ve nerede? uygulama? - sayfa 10
New York ile Londra arasında bir transatlantik kablo döşendiğini duydunuz mu? Sorunuzun cevabı bu. Bu amcaların seni pastalarına dahil etmelerini ister misin?
Size bir ofiste bir tür tahkimden bahsedeceğim, ama ....... Emirlerin uygulanması onu tamamen öldürür. :(
Bu nedenle, piyasadan bağımsız bir para birimi portföyü (üçgen) oluşturun:
EURUSD ve USDJPY satın alın;
EURJPY sat.
Nötr bir portföyün elde edildiği şu formülden açıkça anlaşılmaktadır: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. Aritmetik kurallarına göre, USD sol tarafta azalır ve EUR / JPY alırız, yani. sol taraf sağ tarafa eşittir.
Şimdi tahkimin kendisi hakkında.
1. Sor (portföy) = Sor (EURUSD) * Sor (USDJPY) / Teklif (EURJPY).
2. Teklif (portföy) = Teklif (EURUSD) * Teklif (USDJPY) / Sor (EURJPY).
Bu portföyün fiyatı 1.0 civarında dalgalanırken, Ask kural olarak 1.0'ın üzerinde ve Bid 1.0'ın altında dalgalanır. Ancak gün içinde Ask 1.0'ın altına düştüğünde kısa süreli dalgalanmalar oluyor ve bir süre sonra Bid 1.0'ın üzerine çıktığında !!! Klasik arbitraj, işleme giriş ve çıkış zamanına göre bölünür. Yani, Satış fiyatı 1.0'ın altına düştüğünde portföyü satın alıyoruz; Teklif 1.0'ın üzerine çıktığında portföyü kapatıyoruz. Bu risksiz ticarettir. portföy nötrdür. Yani, bir para birimi ateş ederse, diğerleri bu çekimi telafi edecektir.
Köpeklere kutsallık vermeyin, domuzlara manevi inciler vermeyin, onları ayakları altında çiğnemeyin ve tekrar dönüp sizi parçalamayın.
Birinin ifadesini reddederseniz, balabol olmamak için argümanlar sunma zahmetine girin.
