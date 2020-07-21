Olduğu gibi tahkim. Nasıl ve nerede? uygulama? - sayfa 10

Alexandr Bryzgalov :

Roman Shiredchenko :

Alexey Oreshkin :

az önce ne oldu??? Bir yorum yazdı. Orada yasak bir şey yoktu. reklam yok, propaganda yok. Halka arzın ne olduğunu ve borsada şirket satın alamayacağını anlattı. Ve kaldırıldı mı? NE İÇİN? moderatörler? Alçakgönüllülük kelimesinin ucube kelimesinden geldiğini düşünüyorum.

hisse senedi spread formülünü yazdığım yazının da temizlenmiş olması ilginç

transcendreamer :

Kişisel olarak çoğaltmak zor değilse?
 
transcendreamer :

Lütfen özel mesajda forma formülünü yazın, formüle göre hesaplandığını bilmiyordum, çok ilgimi çekti.
 
Alexander Laur :

Kişisel olmadan cevap vereceğim - HAYIR !!!

New York ile Londra arasında bir transatlantik kablo döşendiğini duydunuz mu? Sorunuzun cevabı bu. Bu amcaların seni pastalarına dahil etmelerini ister misin?

Size bir ofiste bir tür tahkimden bahsedeceğim, ama ....... Emirlerin uygulanması onu tamamen öldürür. :(

Bu nedenle, piyasadan bağımsız bir para birimi portföyü (üçgen) oluşturun:

EURUSD ve USDJPY satın alın;

EURJPY sat.

Nötr bir portföyün elde edildiği şu formülden açıkça anlaşılmaktadır: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. Aritmetik kurallarına göre, USD sol tarafta azalır ve EUR / JPY alırız, yani. sol taraf sağ tarafa eşittir.

Şimdi tahkimin kendisi hakkında.

1. Sor (portföy) = Sor (EURUSD) * Sor (USDJPY) / Teklif (EURJPY).

2. Teklif (portföy) = Teklif (EURUSD) * Teklif (USDJPY) / Sor (EURJPY).

Bu portföyün fiyatı 1.0 civarında dalgalanırken, Ask kural olarak 1.0'ın üzerinde ve Bid 1.0'ın altında dalgalanır. Ancak gün içinde Ask 1.0'ın altına düştüğünde kısa süreli dalgalanmalar oluyor ve bir süre sonra Bid 1.0'ın üzerine çıktığında !!! Klasik arbitraj, işleme giriş ve çıkış zamanına göre bölünür. Yani, Satış fiyatı 1.0'ın altına düştüğünde portföyü satın alıyoruz; Teklif 1.0'ın üzerine çıktığında portföyü kapatıyoruz. Bu risksiz ticarettir. portföy nötrdür. Yani, bir para birimi ateş ederse, diğerleri bu çekimi telafi edecektir.


Tabii ki, Stefan Stoyanov tarafından verilen İncil'den yapılan alıntının bu mesajla nasıl bir ilgisi olduğunu bilmiyorum , ancak üç para biriminden oluşan bir portföy fikri yanlıştır. En azından portföyün piyasada nötr olarak adlandırıldığı kısmında. İnsanları yanıltmamalısınız... Forex'e yakın kaynaklarda başka bir şey duyabilirsiniz, ancak duyduklarınızı kitlelere yayınlamadan önce duyduklarınızı anlamanız tavsiye edilir.
 
Birinin ifadesini reddederseniz, balabol olmamak için argümanlar sunma zahmetine girin.

Bu konu zaten sınırına kadar çiğnendi.

http://forum.mql4.com/en/44710 Buradan itibaren

