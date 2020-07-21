Olduğu gibi tahkim. Nasıl ve nerede? uygulama? - sayfa 5

Alexandr Bryzgalov :
Genel olarak, size gösterme konusunda fikrimi değiştirdim, kendime bir takas içtim ve başka bir borsada çakıştım)
her şey her zamanki gibi - kötü adam

ne? ve iç. her şeyin bir zamanı var ))
 
Alexandr Bryzgalov :

oradan kovuldum

Neresi? oo

 
Виталий Кононюк :

Sokaktan Vasya'dan ons başına 1160'dan bir külçe alıyoruz.

Sokaktan Vasya'dan 999 altın külçe mi alıyoruz? ))) Evet, tüm sertifikalar olsa bile boşver.

__________

Risksiz ticaretle ilgili peri masallarına inanmayın. Riskler her zaman ve her yerde

 
Фьючерсные объемы для МТ :

risk bir sorun olmayabilir. örneğin, ikinci işlemin gerçekleştirilmeyeceği ortaya çıkabilir - ya biri sizin önünüze geçecek ya da Vanya Amca'nın piyasayı araştırdığı ve sahte bir rehine gönderdiği ortaya çıktı))
 
Daniil Stolnikov :
hala çözmen için çok zamanın var, konuya daha yakın olduğunu düşündüm)
 
Alexandr Bryzgalov :
Evet, kendim ne kadar yakın / uzak olduğumu bilmiyorum. Yaşa ve öğren. Burada sorular soruyorum. Ve umarım cevaplar. Burada, örneğin, net değil - neden anlayışınıza uzağım? Söyle bana, bir 10 yıl daha uzakta olacağım - kim bilir ne zaman yakınlaşacağım? ))
 
Фьючерсные объемы для МТ :

Brent eksi lojistik maliyetlerinden bir WTI tankerinde teslimat geleceği satın alın, yayılma pozitifse Brent'te bir gelecek satın.

Yayılma çökene kadar bekleyin ve ters işlemi yapın. Değilse, Louisiana'dan Liverpool'a bir petrol tankeri gönderin.

Başka bir örnek. MICEX endeksinin bir hisse sepetini satın alın ve bir gelecek satın - yayılma her zaman pozitiftir (veya Gazprom ve geleceğini satar). Uzun vadede garanti edilen kâr Merkez Bankası refinansman oranından biraz daha yüksek bir seviyededir.

İşin püf noktası, arbitrajın karlılığının düşük olması, dolayısıyla büyük hacimlere ihtiyaç duyulması ve ufukların uzun olması, dolayısıyla ucuz paraya ihtiyaç duyulmasıdır. Bu nedenle, bu tür bir gelir pratikte mevcut değildir.

 
Daniil Stolnikov :
Evet, kendim ne kadar yakın / uzak olduğumu bilmiyorum. Yaşa ve öğren. Burada sorular soruyorum. Ve umarım cevaplar. Burada, örneğin, net değil - neden anlayışınıza uzağım? Söyle bana, bir 10 yıl daha uzakta olacağım - kim bilir ne zaman yakınlaşacağım? ))

Neo, Pythia'ya geldiğinde matristeki arsayı hatırlıyor musunuz:

"Sana söylemeseydim vazoyu kırar mıydın?"

Not: Ne kadar zaman önce böyle sorular sorduğumu kendim görüyorum, 3-5 yıl önceydi)

 
Alexandr Bryzgalov :

peki, matris matristir - gerçek hayatta yaşıyoruz. 3 ve hatta daha fazla 5 yıl önce olanlar bir daha olmayacak)) Bir gerçek var.

Bilmediğim bir şey - evet. Ama zaten çok şey anladım)) Peki, sözlerimde ne gördün, seni gerçeklerden bu kadar uzun vadeli bir uzaklığı düşünmeye iten ne? )) Zaten açıklığa kavuşturmak, sadece ima etmek mi? şimdi uyuyamıyorum
 
Daniil Stolnikov :
peki, matris matristir - gerçek hayatta yaşıyoruz. 3 ve hatta daha fazla 5 yıl önce olanlar bir daha olmayacak)) Bir gerçek var.

Bilmediğim bir şey - evet. Ama zaten çok şey anladım)) Peki, sözlerimde ne gördün, seni gerçeklerden bu kadar uzun vadeli bir uzaklığı düşünmeye iten ne? )) Zaten açıklığa kavuşturmak, sadece ima etmek mi? şimdi uyuyamıyorum

Yani uyuma, ben uyumadım ve sen uyuma))

Not: matrix hakkında, şöyleydi: Sana söyleyeceğim, ama bu senin başına gelecek mi?

ZYY: Bu arada, bir kereden fazla söyledim ama yine de arbitraj yapmıyorsun, o yüzden tekrar etmeye değer mi? )

