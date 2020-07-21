Olduğu gibi tahkim. Nasıl ve nerede? uygulama?
tahkim nedir?
Klasik seçenek, borsalar arasında arbitrajdır. Örneğin, A borsasında 1,12600 oranında satılık n adet para birimi var, diyelim ki Euro/Dolar. Aynı zamanda, B borsasında, 1.12700 oranında satın almak için aynı miktarda bu para birimine sahibiz. Diyelim ki ben bir komisyoncuyum ve belirli bir zamanda bu tekliflere erişimim var. Bu farktan yararlanmak için ne yapmam gerekiyor? A borsasında dolar karşılığı euro almam ve bu euroyu B borsasında dolar karşılığında satmam gerekiyor. Sonuç olarak 4. işarette birdenbire 10 puan kazanıyorum. Genel olarak, brokerlerin yaptığı ve muhtemelen dünyadaki borsaların işlem katlarında yaptığı her şey aynıdır.
Ancak bir ülkedeki bir bankadan başka bir ülkedeki banka hesabına para transferi çok uzun zaman alıyor. Uygulamayı sıcakken kapmak için zamanınız olması pek olası değildir. Başka bir deyişle, hem A borsasında hem de B borsasında bulunan bir tür transit hesabım olmalı (pekala, bankadan bankaya para çekmeyin - bir saniyede başarılı olması pek mümkün değil). DC'ler ve diğer Forex mutfakları tarafından şeker ambalajında bize sunulanlar aynı olmaktan çok uzaktır - yukarıdaki durumu asla bir bardakta görmeyeceksiniz ve henüz herkes bir bardak vermiyor. Moskova Borsasında mı? Sanki sen böyle bir şey görmüyorsun.
Uzmanlar, bunu nasıl uygulayacağımı söyle? Belki bu vadeli işlemler / opsiyonlar kullanılarak veya başka bir şeyle yapılır ... Tercihen lisans almadan)) Bilgiler dar çevreler için değilse, kişisel olarak cevap bekliyorum! Şimdiden teşekkürler!
1. Komisyoncu kendi başına işlem yapmaz, aksi takdirde artık bir komisyoncu değildir.
2. Arbitraj genellikle çift sermaye kullanmayı zorunlu kılar. Yani A ve B borsasındaki hesaplarda eşit miktarda para bulundurmak. Bu nedenle her iki hesapta da 10 puan kârdır.
3. Bu pazar son derece rekabetçidir ve sıradan bir tüccarın orada yapacağı hiçbir şey yoktur. Böyle bir ticarette bulunmak için, borsalardan birinde bu enstrüman için MMA olmanız gerekir.
4. Niş açılışları yalnızca geçici arbitrajda (yakın/uzak vadeli işlemler) veya heterojen piyasalarda (spot/vadeli işlemler) kaldı.
1. Aracının hesaba kattığı şey zaten onundur (nasıl anlaştığımıza bağlı olarak geri verebilir veya vermeyebilir))
2. Evet, sadece tutarlar farklı olabilir.
3. Her şeyin yakalandığı yere tırmanmanıza gerek yok, mahzeni deneyin, orada her şey hala ücretsiz, değişiminizi uçta dosyalayın
Düşünmeye devam et)
Peki, doğru yön mü?
1. Her şeyin onun olduğu gerçeğini tartışmıyorum, ancak yine de kendi başına ticaret yapmayacak.
2. Arbitraj tavanı anlık likidite ile belirlenir. Fantezi dünyasında sınır olmamasına rağmen ;)
3. Muhtemelen yarın, bugün izin günü
Yarın her zamanki gibi geç olacak
yarın bugün satın alanlardan satın almanız gerekecek)
2. Diyelim ki iki hesabım var. Birinde sırasıyla dolar, diğerinde euro. Ve hesap, anladığım kadarıyla çoklu para birimi olmalı mı? A borsasında dolar karşılığında euro alıyorum ve aynı anda B borsasında dolar karşılığında euro satıyorum. Sonuç olarak, her iki borsadaki toplam dolar bakiyesi teorik olarak 5 puan arttı. Ama aynı zamanda eşitlenmeleri gerekiyor)) Yani, her durumda, er ya da geç, bir hesaptaki para birimi tükendiğinde, diğerini geçecektir. Peki, hem orada hem de orada olası işlemlerin hacmini aşan bir miktara sahip olmak. Böyle? O zaman hesaplar arasında hiç para çekmemek mümkün olacak. Ama sonra soru ortaya çıkıyor - tahkimden gerçekten para kazanıyor musunuz? ))
3. Pekala, burada tartışmıyorum - HFT her zaman orada, aksi takdirde böyle bir bilge adam denizi olurdu)) Gerçekten bugün daha önce olduğu gibi böyle bir fırsat yok mu - ne zaman bir borsada satın alabilir, diğerinde acentenizi arayabilir ve satabilir misiniz? )) Peki, aynı WebMoney'de diyelim mi? Ama kaba davranıyorum
3. Her şeyin yakalandığı yere tırmanmanıza gerek yok, mahzeni deneyin, orada her şey hala ücretsiz, değişiminizi uçta dosyalayın
Size bir tür tahkimden bahsedeceğim
Klasik seçenek, borsalar arasında arbitrajdır. Örneğin, A borsasında 1,12600 oranında satılık n adet para birimi var, diyelim ki Euro/Dolar. Aynı zamanda, B borsasında, 1.12700 oranında satın almak için bu para biriminin aynı miktarına sahibiz. Diyelim ki ben bir komisyoncuyum ve belirli bir zamanda bu tekliflere erişimim var. Bu farktan yararlanmak için ne yapmam gerekiyor? A borsasında dolar karşılığı euro almam ve bu euroyu B borsasında dolar karşılığında satmam gerekiyor. Sonuç olarak 4. işarette birdenbire 10 puan kazanıyorum. Genel olarak, brokerlerin yaptığı ve muhtemelen dünyadaki borsaların işlem katlarında yaptığı her şey aynıdır.
Ancak bir ülkedeki bir bankadan başka bir ülkedeki banka hesabına para transferi çok uzun zaman alıyor. Uygulamayı sıcakken kapmak için zamanınız olması pek olası değildir. Başka bir deyişle, hem A borsasında hem de B borsasında bulunan bir tür transit hesabım olmalı (pekala, bankadan bankaya para çekmeyin - bir saniyede başarılı olması pek mümkün değil). DC'ler ve diğer Forex mutfakları tarafından şeker ambalajında bize sunulanlar aynı olmaktan çok uzaktır - yukarıdaki durumu asla bir bardakta görmeyeceksiniz ve henüz herkes bir bardak vermiyor. Moskova Borsasında mı? Sanki sen böyle bir şey görmüyorsun.
Uzmanlar, bunu nasıl uygulayacağımı söyle? Belki birisi bunu zaten yapmıştır? Teori ve argümanlar kesinlikle iyidir, ancak ilgi çekici olan konunun pratik yönüdür. Uygulama şemaları - tercihen üçüncü taraf / aracı kurumlar aracılığıyla değil. Kendi gücünle. Yani, ben, sadece bir ölümlü, git, A ve B bankalarında 2 aracılık hesabı aç, şunu yap ve devam et ...))
Belki bu vadeli işlemler / opsiyonlar kullanılarak veya başka bir şeyle yapılır ... Tercihen lisans almadan)) Bilgiler dar çevreler için değilse, kişisel olarak cevap bekliyorum! Şimdiden teşekkürler!