Olduğu gibi tahkim. Nasıl ve nerede? uygulama? - sayfa 6
Yani uyuma, ben uyumadım ve sen uyuma))
kahretsin, anlama! en azından hangi yöne bakılacağına dair ipucu? Bunu, sahte rehineler ve işlemin başka bir katılımcı tarafından daha hızlı yürütülmesi hakkındaki mesajıma yanıt olarak söylediniz. Köpek ve burada dolaştı mı? Tam olarak nerede?
uykusuz geceler boşuna geçmedi mi? )) en önemlisidir.
her şeyin çekildiği yere acele ediyorsunuz, boş yerler arayın.
Not: En emin seçenek kendi pazarınızı yapmaktır (bağışlama), orada kral ve Tanrı olacaksınız)
bu tahkim hakkında
Her yeri kırıyorum)) ipliğin yanacağı yer
Her yerde yanma olasılığı daha yüksektir)
Bu tür bir iş çok pahalı bir giriş biletine sahiptir.
Yönlü ticaretin kârsız olduğu göz önüne alındığında, heves doğrudur.
yönlü, uzun vadeli eğilim anlamına mı geliyor?
coşku bence evet - doğru. daha doğrusu yön. Tarot'u düzenlemektense zaferden emin olmak daha iyidir))
Şu anda kim kolay? ))
Yönlendirilen, kişinin fiyatın yükseleceğini mi yoksa düşeceğini mi düşündüğü ve bu hareket üzerinden para kazanmaya çalıştığı zamandır.
İki gelir modeli daha var.
-Yöneticinin pazarın büyüyeceğinden emin olduğu (çoğunlukla parasal gerekçeli) ve daha çok neyi satın alacağı (hangi hisse senedi/tahvil/petrol...) sorusuna odaklandığı portföy, neredeyse hiç satmazlar.
-arbitraj, hem alım hem de satım anında gerçekleştirilir, tüm soru doğru varlık çiftini seçmektir.
Aslında, Eurobucks satın almak bir arbitrajdır. AB'yi ABD'ye karşı satın alıyorsunuz. Sorun şu ki, AB'yi ABD'den ayıran faktörler uzun vadelidir ve Forex'te kısa vadeli işlemler bir tahmin oyununa dönüşür (-eksi komisyon)
Neo, Pythia'ya geldiğinde matristeki arsayı hatırlıyor musunuz:
"Sana söylemeseydim vazoyu kırar mıydın?"
Not: Ne kadar zaman önce böyle sorular sorduğumu kendim görüyorum, 3-5 yıl önceydi)
:-)
Sanyok, dördündeyken 5 civarında DC'ler arasındaki tahkimle ilgilendin.
................................................
İlk olarak 2010'da denendi (hızlı yavaş DC). Bu sistem bende yaklaşık bir ay, bir partnerde yaklaşık 2-3 ay çalıştı (daha önce başladı). hesabımda 100 dolar yoktu
Ve sadece bu yıl arası değişim. Geçen yılın sonu. )