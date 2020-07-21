Olduğu gibi tahkim. Nasıl ve nerede? uygulama? - sayfa 6

Yeni yorum
 
Alexandr Bryzgalov :
Yani uyuma, ben uyumadım ve sen uyuma))
uykusuz geceler boşuna geçmedi mi? )) en önemlisidir.

kahretsin, anlama! en azından hangi yöne bakılacağına dair ipucu? Bunu, sahte rehineler ve işlemin başka bir katılımcı tarafından daha hızlı yürütülmesi hakkındaki mesajıma yanıt olarak söylediniz. Köpek ve burada dolaştı mı? Tam olarak nerede?
 
Daniil Stolnikov :
uykusuz geceler boşuna geçmedi mi? )) en önemlisidir.

kahretsin, anlama! en azından hangi yöne bakılacağına dair ipucu? Bunu, sahte rehineler ve işlemin başka bir katılımcı tarafından daha hızlı yürütülmesi hakkındaki mesajıma yanıt olarak söylediniz. Köpek ve burada dolaştı mı? Tam olarak nerede?

her şeyin çekildiği yere acele ediyorsunuz, boş yerler arayın.

Not: En emin seçenek kendi pazarınızı yapmaktır (bağışlama), orada kral ve Tanrı olacaksınız)

bu tahkim hakkında

 
Alexandr Bryzgalov :

her şeyin çekildiği yere acele ediyorsunuz, boş yerler arayın.

Her yeri kırıyorum)) ipliğin yanacağı yer
 
Alexandr Bryzgalov :

her şeyin ele geçirildiği yere koşuyorsun, boş yerler ara.

Not: En kesin seçenek kendi pazarınızı yapmaktır (bağışlama), orada kral ve Tanrı olacaksınız)

bu tahkim hakkında

Kendi mutfağınız gibi bir şey mi? Eh, o kadar basit değil.)
 
Daniil Stolnikov :
Her yeri kırıyorum)) ipliğin yanacağı yer

Her yerde yanma olasılığı daha yüksektir)

Bu tür bir iş çok pahalı bir giriş biletine sahiptir.

Yönlü ticaretin kârsız olduğu göz önüne alındığında, heves doğrudur.

 
Виталий Кононюк :

Her yerde yanma olasılığı daha yüksektir)

Bu tür bir iş çok pahalı bir giriş biletine sahiptir.

Yönlü ticaretin kârsız olduğu göz önüne alındığında, heves doğrudur.

Şu anda kim kolay? ))

yönlü, uzun vadeli eğilim anlamına mı geliyor?

coşku bence evet - doğru. daha doğrusu yön. Tarot'u düzenlemektense zaferden emin olmak daha iyidir))
 
Daniil Stolnikov :
Şu anda kim kolay? ))

yönlü, uzun vadeli eğilim anlamına mı geliyor?

coşku bence evet - doğru. daha doğrusu yön. Tarot'u düzenlemektense zaferden emin olmak daha iyidir))

Yönlendirilen, kişinin fiyatın yükseleceğini mi yoksa düşeceğini mi düşündüğü ve bu hareket üzerinden para kazanmaya çalıştığı zamandır.

İki gelir modeli daha var.

-Yöneticinin pazarın büyüyeceğinden emin olduğu (çoğunlukla parasal gerekçeli) ve daha çok neyi satın alacağı (hangi hisse senedi/tahvil/petrol...) sorusuna odaklandığı portföy, neredeyse hiç satmazlar.

-arbitraj, hem alım hem de satım anında gerçekleştirilir, tüm soru doğru varlık çiftini seçmektir.

Aslında, Eurobucks satın almak bir arbitrajdır. AB'yi ABD'ye karşı satın alıyorsunuz. Sorun şu ki, AB'yi ABD'den ayıran faktörler uzun vadelidir ve Forex'te kısa vadeli işlemler bir tahmin oyununa dönüşür (-eksi komisyon)

 
Виталий Кононюк :

Yönlendirilen, kişinin fiyatın yükseleceğini mi yoksa düşeceğini mi düşündüğü ve bu hareket üzerinden para kazanmaya çalıştığı zamandır.

İki gelir modeli daha var.

-Yöneticinin pazarın büyüyeceğinden emin olduğu (çoğunlukla parasal gerekçeli) ve daha çok neyi satın alacağı (hangi hisse senedi/tahvil/petrol...) sorusuna odaklandığı portföy, neredeyse hiç satmazlar.

-arbitraj, hem alım hem de satım anında gerçekleştirilir, tüm soru doğru varlık çiftini seçmektir.

Aslında, Eurobucks satın almak bir arbitrajdır. AB'yi ABD'ye karşı satın alıyorsunuz. Sorun şu ki, AB'yi ABD'den ayıran faktörler uzun vadelidir ve Forex'te kısa vadeli işlemler bir tahmin oyununa dönüşür (-eksi komisyon)

Forex'te işlem yapmaktan bahsetmedim bile. Şimdiye kadar, bu bir ütopya. Hisse senedi alım satımını kastetmiştim. Biraz kaldıraç olsa da - orada verdikleri maksimum miktar nedir? Üç? )) Ve bildiğiniz gibi, her şey tam olarak aynı borsada - aynı tahkimde yakalanır. Ama biz borsalar ARASINDA arbitrajdan bahsediyoruz. Ve bu biraz farklı ... Bu yüzden soruyorum - belki biri böyle bir şey yaptı? Ve eğer öyleyse, nasıl? Parmaktan emilen sadece teori değil, pratik. Her şey varsayılabilir. Dedikleri gibi, gözler korkar - eller yapar
 
Alexandr Bryzgalov :

Neo, Pythia'ya geldiğinde matristeki arsayı hatırlıyor musunuz:

"Sana söylemeseydim vazoyu kırar mıydın?"

Not: Ne kadar zaman önce böyle sorular sorduğumu kendim görüyorum, 3-5 yıl önceydi)

................................................
:-)
Sanyok, dördündeyken 5 civarında DC'ler arasındaki tahkimle ilgilendin.
 
Roman Shiredchenko :
................................................
:-)
Sanyok, dördündeyken 5 civarında DC'ler arasındaki tahkimle ilgilendin.

İlk olarak 2010'da denendi (hızlı yavaş DC). Bu sistem bende yaklaşık bir ay, bir partnerde yaklaşık 2-3 ay çalıştı (daha önce başladı). hesabımda 100 dolar yoktu

Ve sadece bu yıl arası değişim. Geçen yılın sonu. )

1234567891011
Yeni yorum