Виталий Кононюк :

Niye ya?

Bu, eş zamanlı alım ve satım ile piyasada tarafsız bir stratejidir.

Genel olarak, tüm işlemler arbitrajdır, tıpkı herhangi bir kare = dikdörtgen gibi, sadece ikinci ayak işlemlerde her zaman mevcut değildir veya çok kısaltılmıştır.

En azından çünkü! Hisse senedi nedir, tahvil nedir, tahvil nedir, işte size hakkı ve bazı durumlarda fırsat veren böyle bir kağıt parçası. Ve borsada şartlı alım veya şartlı satış olmak üzere sadece 2 hakkınız var. Sahibi siz değilsiniz, bu durumda tahkim ne olabilir.
 
Alexey Busygin :
Ne? Daha detaylı olabilir. Ne demek?

Bashneft alıp Rosneft satarsam bu tahkim olmaz mı?

 
Виталий Кононюк :

Bashneft veya Rosneft satın almak için yeterli paranız var mı?

Ve böylece gerçek hisselere yalnızca bir durumda, şirket gerçekten iflas ettiğinde ve mal sahipleri varlıktan kurtulduğunda, peki, eğer varsa, belki zengin bir akraba verebilir.

 
Alexey Busygin :
Arbitraj belirli bir stratejidir, tüm varlığı satın almayı içermez, ben bir yatırımcı değilim.

Bir hisse senedi endeksi satın almak ve bir gelecek satmak için 1000 dolar yeterlidir.

 
Alexey Busygin :

Gazprom 100 rubleye mal oluyor, satın alamaz mısın? Demo tüccar???
 
Виталий Кононюк :

Peki, nereden satın alacaksınız?
 
Alexey Busygin :
VTB komisyoncusu aracılığıyla MICEX'te ve Hızlı;)
 

konu siyaset değil

Yorgun...

 
Alexandr Bryzgalov :

Konu nasıl hızlı bir şekilde temizlendi
 

az önce ne oldu??? Bir yorum yazdı. Orada yasak bir şey yoktu. reklam yok, propaganda yok. Halka arzın ne olduğunu ve borsada şirket satın alamayacağını anlattı. Ve kaldırıldı mı? NE İÇİN? moderatörler? Alçakgönüllülük kelimesinin ucube kelimesinden geldiğini düşünüyorum.

