Bankalar, uluslararası transferlerin yanı sıra kesirli sayılarla çalışmaz. Sadece tam sayılarda, 10 ve üzeri transferlerde ve bankalararası hızlı transferlerde komisyon, 10 puanınızı kapatmanızın 10 katına mal olur. Yabancı bankalardaki hesaplar, paranın ileri geri gittiği yüksek hızlı bir otoyol olarak değil, tasarruf olarak kullanılır.
Dahili transferler için 2 haneye kadar kesirli sayılar kullanılır, noktadan sonra bunlar eşanjörler, mağazalar ve diğer hizmetlerdir.
Genel olarak 4x ve üzeri borsalarda, borsaların kendileri, noktadan en az 5, en az 10 karakter sonra ticaret yapmaları için daha uygun bir tampon ayarlar. Ancak kazanç çekilme seviyesine ulaştığında direnç devreye giriyor ve çekilme seviyesi 0,0099 puan oluyor.
Nasıl uygulanır ! Bunu yapmak için mantıklı, stratejik ve geometrik olarak düşünmeniz gerekir.
Genel olarak, borsalar arası arbitraj bir seçenek değildir, site içindeki varlıkları aramanız gerekir.
Örneğin, farklı vadelerde devlet tahvilleri.
Her ülkenin benzer bir tahvil getiri eğrisi vardır, ancak devrilme noktası biraz farklıdır.
Örnek olarak ABD tahvillerini alalım.
Bir yılda vade ile alıyoruz, artık yıllık %0,4 getirisi var.
Altı yılda vade ile satıyoruz, şimdi %2 getirisi var.
Aldığımız bonoları teminat olarak veriyoruz ve bir haftalığına para alıyoruz (haftalık kredi artık bedava), alınan parayla tekrar alıp satıyoruz.
Esnaf, 5 yılda %14 risksiz gelir sonucu 10'a varan kaldıraç oranı yakalamayı başarıyor ki bu ABD için çok iyi.
Fakap durumunda, komşular için oranlar uzaya uçacak (fiyat düşmeye başlayacak), sonuç olarak ek bir kar elde edeceğiz.
Kayıp sadece deflasyondan kaynaklanıyor (eğrinin en ucunda düşen oranlar), ancak Fed'in makinesiyle ilgili tüm umutlar var.
Genel olarak Rusya Federasyonu'nda dolar tahvilleri ile bu yapılabilir, ancak Merkez Bankası'ndan ref oranı yüksek olduğu için orada kaldıraç olmayacaktır. Deval (ruble cinsinden ref, dolar cinsinden tahvil) koşullarında olmasına rağmen, oldukça bir seçenektir.
Peki, ne söyleyebilirim? Teşekkürler, Kap!!!
Bir şekilde hızlı bir çeviri göndermek istedim, komisyon akla akıl yürütmeyi öğretti.
ve bankadan bankaya manuel olarak para aktarıyorum
sadece önbellek sadece hardcore
Bir şekilde hızlı bir çeviri göndermek istedim, komisyon akla akıl yürütmeyi öğretti.
Ama nasıl yüz kere ölçebilirsin, bir kere kesebilir misin?
Bu yüzden hızlı çeviriyi tamamlamadım, küçük sayılarla çok pahalı.
genellikle hatalardan ders alır. yani, zaten tamamlandı))
Zaten tahkimden değil, yatırımlar ve sermaye sigortasından bahsediyorsunuz.
Niye ya?
Bu, eş zamanlı alım ve satım ile piyasada tarafsız bir stratejidir.
Genel olarak, tüm işlemler arbitrajdır, tıpkı herhangi bir kare = dikdörtgen gibi, sadece ikinci ayak işlemlerde her zaman mevcut değildir veya çok kısaltılmıştır.