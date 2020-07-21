Olduğu gibi tahkim. Nasıl ve nerede? uygulama? - sayfa 2
tamamen beklentilere bağlı, beklentilerinizi belirtmemişsiniz)
Kişisel olmadan cevap vereceğim - HAYIR !!!
New York ile Londra arasında bir transatlantik kablo döşendiğini duydunuz mu? Sorunuzun cevabı bu. Bu amcaların seni pastalarına dahil etmelerini ister misin?
Size bir ofiste bir tür tahkimden bahsedeceğim, ama ....... Emirlerin uygulanması onu tamamen öldürür. :(
Bu nedenle, piyasadan bağımsız bir para birimi portföyü (üçgen) oluşturun:
EURUSD ve USDJPY satın alın;
EURJPY sat.
Nötr bir portföyün elde edildiği şu formülden açıkça anlaşılmaktadır: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY. Aritmetik kurallarına göre, USD sol tarafta azalır ve EUR / JPY alırız, yani. sol taraf sağ tarafa eşittir.
Şimdi tahkimin kendisi hakkında.
1. Sor (portföy) = Sor (EURUSD) * Sor (USDJPY) / Teklif (EURJPY).
2. Teklif (portföy) = Teklif (EURUSD) * Teklif (USDJPY) / Sor (EURJPY).
Bu portföyün fiyatı 1.0 civarında dalgalanırken, Ask kural olarak 1.0'ın üzerinde ve Bid 1.0'ın altında dalgalanır. Ancak gün içinde Ask 1.0'ın altına düştüğünde kısa süreli dalgalanmalar oluyor ve bir süre sonra Bid 1.0'ın üzerine çıktığında !!! Klasik arbitraj, işleme giriş ve işlemden çıkış zamanına göre bölünür. Yani, Satış fiyatı 1.0'ın altına düştüğünde portföyü satın alıyoruz; Teklif 1.0'ın üzerine çıktığında portföyü kapatıyoruz. Bu risksiz ticarettir. portföy nötrdür. Yani, bir para birimi ateş ederse, diğerleri bu çekimi telafi edecektir.
kripto para birimini mi kastediyorsun? isteka topu?
evet, hesaplarınızda ve paranız için her şeyin nasıl çalıştığını bile gösterebilirim.
MM olacaksın)
anlamadım ))
tahkimden ne bekliyorsunuz?
kurnaz)) peki, isteka topunda ben de gidiyorum, her şey meşgul - konuyu burada forumda bile uzun süredir emiyorlar
bilinmesi gereken yer)
Bir ayağınızda 5'i diğer ayağınızda denemeniz için onlarca dolar yeterli. )
ne olduğunu biliyoruz - herkes gibi anında risksiz kâr
yarın gökyüzünden uçacak
mavi mavi mavi balina
inanıyorsan çık
bana inanmıyorsan bekle ve bekle
))
ne olduğunu biliyoruz - herkes gibi anında risksiz kâr
Pekala, herkes gibi, o zaman daha fazla parası olan kazanır.
Goldman'lardan daha fazlasına sahip misin?
bilinmesi gereken yer)
Bir ayağınızda 5'i diğer ayağınızda denemeniz için onlarca dolar yeterli. )