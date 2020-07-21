Olduğu gibi tahkim. Nasıl ve nerede? uygulama? - sayfa 3

Alexander Laur :
Bu şemada, yön seçme sorunu çözülmeden kalıyor, benim şemamda bu görev buna değmez. :)

bu şemadaki yön ne olursa olsun

bir işaret koydun: "Bekle, 50'de doyar alacağım"

yanıma koydun: "Bekle, hisseyi 55'e satacağım"

mutfaktaki fiyat 52,5'te sallanıyor

55'i senden aldın, mutfakta 52.5'e aldın

seni 50'ye sattım

mutfakta 52.5'te satıyorsun

 
Daniil Stolnikov :
söylemek))
paran var mı? )
 
Виталий Кононюк :

Pekala, tıpkı herkes gibi, o zaman daha fazla parası olan kazanır.

Goldman'lardan daha fazlasına sahip misin?

veya hız)
 
Daniil Stolnikov :
veya hız)

Goldman'lardan daha mı hızlısın? )

Not: Yukarıda verilen şemaya göre çalışın, kendi pazarınızı yaratın.

 
Alexandr Bryzgalov :

iyi, dur - mutfakta anlaşma tek taraflı değil - sat sonra sat, ama pozisyonun da kapatılması gerekiyor. Ve kapatırsanız, bir zarar alırsınız)) ve aynı para biriminde
 
Alexandr Bryzgalov :
paran var mı? )
2 bacak için 5? elbette bul
 
Daniil Stolnikov :
iyi, dur - mutfakta anlaşma tek taraflı değil - sat sonra sat, ama pozisyonun da kapatılması gerekiyor. Ve kapatırsanız, bir kayıp alırsınız))
mutfaktaki kaybı ve tabaklardaki karı saymak
 
Daniil Stolnikov :
2 bacak için 5? elbette bul

Skype'ta yaz ve söylediğim her şeyi yap (korkma, borsalarda para başlatman gerekecek)

sadece yeri bulmanız gerekse de, hiçbir yere hiçbir şey aktarmayacaksınız))

 
Alexandr Bryzgalov :
mutfaktaki kaybı ve tabaklardaki karı saymak
Yani sattığınız para birimindeki zararı gidereceksiniz.
 
Alexandr Bryzgalov :

Kendiniz için rakipler yaratıyor musunuz? )

