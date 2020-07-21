Olduğu gibi tahkim. Nasıl ve nerede? uygulama? - sayfa 3
Bu şemada, yön seçme sorunu çözülmeden kalıyor, benim şemamda bu görev buna değmez. :)
bu şemadaki yön ne olursa olsun
bir işaret koydun: "Bekle, 50'de doyar alacağım"
yanıma koydun: "Bekle, hisseyi 55'e satacağım"
mutfaktaki fiyat 52,5'te sallanıyor
55'i senden aldın, mutfakta 52.5'e aldın
seni 50'ye sattım
mutfakta 52.5'te satıyorsun
söylemek))
Pekala, tıpkı herkes gibi, o zaman daha fazla parası olan kazanır.
Goldman'lardan daha fazlasına sahip misin?
veya hız)
Goldman'lardan daha mı hızlısın? )
Not: Yukarıda verilen şemaya göre çalışın, kendi pazarınızı yaratın.
paran var mı? )
iyi, dur - mutfakta anlaşma tek taraflı değil - sat sonra sat, ama pozisyonun da kapatılması gerekiyor. Ve kapatırsanız, bir kayıp alırsınız))
2 bacak için 5? elbette bul
Skype'ta yaz ve söylediğim her şeyi yap (korkma, borsalarda para başlatman gerekecek)
sadece yeri bulmanız gerekse de, hiçbir yere hiçbir şey aktarmayacaksınız))
mutfaktaki kaybı ve tabaklardaki karı saymak
Kendiniz için rakipler yaratıyor musunuz? )