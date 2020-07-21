Olduğu gibi tahkim. Nasıl ve nerede? uygulama? - sayfa 4

Yeni yorum
 
Alexandr Bryzgalov :

Skype'ta yaz ve söylediğim her şeyi yap (korkma, borsalarda para başlatman gerekecek)

sadece yeri bulmanız gerekse de, hiçbir yere hiçbir şey aktarmayacaksınız))

para kazanmadan hiçbir şeyin olmayacağı açık)) skype konuş
 
Фьючерсные объемы для МТ :

Kendiniz için rakipler yaratıyor musunuz? )

serbest pazar
 
Фьючерсные объемы для МТ :

Kendiniz için rakipler yaratıyor musunuz? )

oradan kovuldum

Not: çok fazlaydı)

 
Alexandr Bryzgalov :
oradan kovuldum
eyvah! hangi liyakat için? sana parayı da verdiler mi?
 
Alexander Laur :
Bu şemada, yön seçme sorunu çözülmeden kalıyor, benim şemamda bu görev buna değmez. :)

Neden bir yön? Arbitraj, piyasada tarafsız bir strateji gibidir.

Sokaktan Vasya'dan ons başına 1160'dan bir külçe alıyoruz. Mevcut 1180 mutfakta satıyoruz. Piyasa nereye giderse gitsin 20 puan kâra eşittir. Aynı canlı külçe 1180 için rehincimize teklif verdik, Petya bir alıcı bulacak, mükemmel, pozisyonu kestik. Hayır, bu, teklifi mutfak teklifiyle senkronize olarak hareket ettirdiğimiz anlamına gelir. Piyasa riski yoktur.

 
Daniil Stolnikov :
eyvah! hangi liyakat için? sana parayı da verdiler mi?
verdi
 
Alexandr Bryzgalov :

oradan kovuldum

Not: çok fazlaydı)

Bu arada, isteka topunda hatırladığım kadarıyla bu yasak. ve eğer böyle bir şeyden şüpheleniyorlarsa - ah yay yay diyecekler)) Görünüşe göre şüphelendiniz mi?
 
Daniil Stolnikov :
Bu arada, isteka topunda hatırladığım kadarıyla bu yasak. ve eğer böyle bir şeyden şüpheleniyorlarsa - ah yay yay diyecekler)) Görünüşe göre şüphelendiniz mi?

orada hiçbir şey yasak değil, burası en serbest piyasa

Doğru, tüm borsalardan şüpheleniyorum)

 
Genel olarak, size gösterme konusunda fikrimi değiştirdim, kendime bir takas içtim ve başka bir borsada çakıştım)
 
Alexandr Bryzgalov :

orada hiçbir şey yasak değil, burası en serbest piyasa

Doğru, tüm borsalardan şüpheleniyorum)

Herhangi bir HYIP'de olduğu gibi, bir yerden bir şeye başlamanız gerekir. verebilir veya vermeyebilir.)
1234567891011
Yeni yorum