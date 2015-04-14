Büyük kazançlar için stratejiler - sayfa 14
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Prival'in ikinci alıntısında "gerçek", gerçek pazarla eşanlamlı olarak kullanılır. Bu, mutfaklardaki "gerçek" faturalarla ilgili değil.
Ve işte tercümanlar... Her şeyi ihtiyaçları olan yöne çevirecekler !!! ;))))
YALAN ETMEYİN - zaten düz metin olarak.
Gerçekte, borsada. CME veya MICEX'e gittiğinizde ... gerçek hesaplar var, işlemlerin gerçek (sanal değil) yürütülmesi. Demek istediğim tam olarak buydu. Broko hakkında konuşursak, o zaman rekabet için bu hesap grubu gibi farklı hesap numaraları (MT tarafından verilir) vardı, ancak gerçek türden başka bir hesap grubu (bu arada onları MT tarafından verilir) vardı. Yani orada ne var, orada ne var, işlemlerin yürütülmesi aynıydı. Ve hem rekabetçi hesaplarda hem de iddiaya göre "gerçek" hesaplarda bir mega lot oluşturmak mümkündü ...
Burada, kurallara göre, unutulmaya yüz tutmuş olsalar bile brokerleri tartışmak imkansızdır. Bu yüzden muhtemelen şimdi tekrar bir yasağım olacak + gönderi silinecek.
Yani okuduysanız harika.
Yulish... Yine Yulish...
Görüyorum ki, "kanlı rejim"den alacağınız cezaların tadına varma beklentisiyle bir muhalifin kıyafetlerini gerçekten beğeniyorsunuz...
Soruyu cevaplayın - bir megalot için gerekli koşul nedir?
Yulish... Yine Yulish...
Görüyorum ki, "kanlı rejim"den aldığınız cezaların tadına varan bir muhalifin kıyafetlerini çok beğeniyorsunuz...
Soruyu cevaplayın - bir megalot için gerekli koşul nedir?
Bir ve çok basit 5 kez bunun hakkında yazdım, eğer "komisyoncu" (DC, mutfak) bu fırsatı verirse, o zaman inşa edebilirsiniz. Veremez mi sana... 6. kez yazdım. Beş kez yeterli değilse.
Zil sesini duyan sendin ve nerede olduğunu göresin ve anlamadın .... Ve bildiğim gibi, megalot, Rus ruleti, katıldım, akıllı gibi her şeyi biliyorum, şu anda herkese anlatacağım her şey (ve doğru yönde durursanız mega kazançlar olduğunu söyledi)....
Ve ana öz çok görünür ve doğru yönde ve megalotunuzda nasıl duracağınızı anlayamadı, bu ticaret sisteminin sadece bir parçası. Bütün amacı maksimum kaldıraçla olmaktır ve bu kaldıraç ne kadar fazlaysa o kadar iyidir. Bu mutfağı beğenmediyseniz, bir başkasına gidersiniz, yukarıdaki bağlantı 1:3000 won, başka bir mega, süper, komisyoncu sunar ve herkesi her şeyin "gerçek" pazara götürdüğünü garanti eder.
Bir ve çok basit 5 kez bunun hakkında yazdım, eğer "komisyoncu" (DC, mutfak) bu fırsatı verirse, o zaman inşa edebilirsiniz. Veremez mi... 6. kez yazdım. Beş kez yeterli değilse.
Zil sesini duyan sendin, böylece görebilirsin ve nerede olduğunu anlamadın. Ve bildiğim gibi, megalot, Rus ruleti, katıldım, akıllı gibi, her şeyi biliyorum, şu anda herkese her şeyi anlatacağım (ve doğru yönde durursanız mega kazançlar dedim) ....
Ve ana öz çok görünür ve doğru yönde ve megalotunuzda nasıl duracağınızı anlayamadı, bu ticaret sisteminin sadece bir parçası. Bütün amacı maksimum kaldıraçla olmaktır ve bu kaldıraç ne kadar fazlaysa o kadar iyidir. Bu mutfağı beğenmediyseniz, bir başkasına gidersiniz, yukarıdaki bağlantı 1:3000 won, başka bir mega, süper, komisyoncu sunar ve herkesi her şeyin "gerçek" pazara götürdüğünü garanti eder.
Bilmiyor musun.
Ve cehaletinizi ayrıntılı saçmalıklarla sulandırıyorsunuz.
Bilmiyor musun.
Ve cehaletinizi ayrıntılı saçmalıklarla sulandırıyorsunuz.
peki, biraz bekle... hemen şimdi, google, "deneyimlerime göre... MT'ye kilit koymanın mümkün olduğu o günlerde... tikler için... burada, yasaklanana kadar her şeyi okuyun, aksi takdirde MQ sizden gerçek bir değişimin varlığı hakkında bilgi gizler ... "
Ama bu başka bir şeyle ilgili.
Bu nedenle, "komisyoncu"nun bunu yapıp yapmadığına ilişkin koşullar . Anlaşmazlık, bir megalot kullanan bir strateji ile ilgili değil , bir "komisyoncudan" bu megalot'u daha fazla kullanımından bağımsız olarak gerçek hayatta yapma olasılığı hakkında .
Belki de bu durumu size dile getirmenin zamanı gelmiştir?
Orada "komisyoncu"nun o zamanlar gerçek hayatta yapılmasına izin verip vermediğini göreceğiz ...
Aynen öyle.
Ama biraz beklemelisin. Acaba "peygamber"den başka uydurmalar/vahiyler ve "tefsirciler"in tefsirleri/tefsirleri neler olacak?
Tekrar. Sonuç olarak, depodan daha büyük bir boyutla savurganlık yeteneği, ne istersen onu "marj üstü" veya "dev kaldıraç" olarak adlandır.
Size böyle bir kaldıraca sahip mutfakları gösterdi, bunlardan önce tam olarak böyle ayrıntılı olarak yapmasa bile marjlı bir örnek gösterdi - megalot, çünkü sonuç olarak örneklerde var. Sıkıntınız dışında hiç cevap vermediniz. Sana uymadı, neden sana uymadıysa, sen de sus.
O zaman fark ettiyse neden sana bir şey kanıtlasın ki? Neden böyle bir şeyi uygulayamayacağını kanıtlamıyorsun. İfadeleriniz daha az kategorik değil.
Şimdi içeri girmenin doğru olup olmadığından şüpheliyim .. herkes bir şey düşünüyor, ancak başka bir şey yazıyor ve tüm bunlar, üçüncüyü anladığı bir rakibin görevine bir cevap bağlamında.
Ve sonunda, genellikle aynı şeyden bahsettikleri ortaya çıkıyor, ancak konuşmaları noktaya kadar kesme arzusunun ortak yayılması nedeniyle, her ikisi de bunun hakkında konuşmak istemiyorsa, ortaya çıkmadı. , o zaman neden hiç başlasın.
Birine bir şeyi ima etme arzusu dışında olsa bile, neden daha fazla sır olmayacağını ve konuşma olmayacağını dile getirmemek, aptal tartışmaya devam etmek için neden açık değil ...
Üstelik sır gibi kokmuyor bile.
Çocuk Yuvası..
Tekrar okuyun , daha dikkatli olun.
Omuzda değil. Pratik olarak uygulamaya çalışın, böyle basit bir deney yapın. Ve bize burada nasıl yapabileceğinizi söyleyin.
Ve bu bir sır değil, anlayış.
Anaokuluna gelince... Görünüşe göre böyle bir deney, yürütme açısından sizin için çok karmaşık ve anlama açısından gereksiz. Kaldıraç ve marj arasındaki farkı anlamıyorsunuz ve en önemlisi anlamak da istemiyorsunuz. Neden anaokuluna gitmiyorsun ...
avtomat :
... megalot için ön koşul nedir?
Bir sonraki (th) kilitte marj serbest bırakılsın mı?
Ve bana öyle geliyor ki, sen yulitsin, zaten marj hakkında cevap aldın. Örneğin DC'mde (depo para birimi dolar ise), 100 dolar olsa bile tüm depolarla anlaşma yaparsam, bir çift eurobucks üzerinde + 1 puan hareket ettiğimde 1 dolar kar elde ederim (biz hesaplama formüllerini ve spreadleri atlayın). Bir mega lot, tanımladığınız gibi, tamamen teknik bir bakış açısından, yukarıdaki örnekten çok daha büyük bir miktarla girme yeteneğidir. Yani, aynı depo ile, fiyat 1 pip değiştiğinde 1$ değil, daha fazlasını alırsınız. Kaldıraç, 1:3000 ise bunu yapmanıza izin verir???? Ne de olsa bir marj da var, sonuç olarak, daha fazla depo ve ne ... Böyle bir fırsat istediniz, size gösterdiler. Neye ihtiyacın var. Sonunda ne istediğini anlamıyorum. Veya başka bir yol, daha küçük bir omuzla inşa etmektir, ancak kilit sayesinde, durma size tarif etti, nüanslar var, ama onlardan bahsetmiyorsunuz.
Yukarıdaki başlıkta şampiyonlukla ilgili paylaşımlarınıza bakılırsa Halt ve ardından Composter'ın size ne demeye çalıştığının tadına varmadınız.
Halt nedeniyle (ve belki de sadece değil, ama çoğundan çok daha az var) şampiyonadaki filtrelerin veya teklif seçeneklerinin değişmesinin saçma olduğunu düşünüyorsunuz, çünkü bu, durdurma sistemini etkilediği için büyük bir kısmını etkilemedi. şampiyonluğun ortasında. Bu yüzden bunun neden olabileceğini düşünmedik. Ve ne değişebilir? Başkalarını etkilemediyse, diğerleri bunu hesaba katmadı.
Belki (emin değilim, çünkü tanımlarda sizden ayrıntıları bile alamayacaksınız) aynı nedenden dolayı, doğru yönde bir megalot inşa etme yönteminiz (bir yol olarak ve tartıştığınız gibi değil) bir ihtimaldir) o zamanlar gerçek hayatta imkansızdı. Çünkü bu özellikler, çoğu şampiyon gibi tanımlanmamıştı. Ve Prival'de öyleydiler.
O zaman daha hareketlisiniz, bu da bina özelliklerinin bileşimindeki olasılığı ima ediyor. Bu, gerçek hayatta bir mega arsa inşa etmenize izin vermedi, çünkü büyük bir şey yapmadan önce sizi devirdi, ama ona verdi.
Aslında, toplam konumu depodan daha büyük olan bir kilidin nasıl ve nasıl artırılacağı.
bir sürü kelime ... bir sürü gereksiz, tamamen gereksiz kelime ...
Basit bir deney yapın. Ve pek çok gereksiz söze gerek kalmayacak.
Daha da netleştirmek için, işte bir ipucu resmi:
Örneğin, Teminat değeri Bakiye değerinin iki katı olacak şekilde pozisyon açmaya çalışın.
Deneyin saflığı için, 1:100 1:200 1:500 gibi farklı kaldıraç oranlarına sahip üç demo hesabı açabilirsiniz.
ve aynısını onlar için yapın.
Anlamak hemen değil, ama gelecek ... ve kelimelere ihtiyaç olmayacak.