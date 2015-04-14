Büyük kazançlar için stratejiler - sayfa 13
Şunu söyleyeceğim: Broko futures ve sfd yayınladığında, her şey karşılık geldi, yürütmeyi kontrol ettiler, bu durumda http://www.cmegroup.com'da
Örneğin, euro vadeli işlemleri http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx.html
Diğer DC'lerin bu konudaki davranışlarını bilmiyorum, bir şey söyleyemem. Ancak herhangi bir hile, bir tutarsızlık varsa kolayca izlenebilir ve sorgulanabilir.
Eh, forex bankalar arası bir piyasadır ve borsa ile yalnızca dolaylı bir ilişkisi vardır.
Örneğin Moskova Borsası'ndan bahsediyorum - her şey atıyor mu? Sonuçta, yukarıda yazıyorsunuz ve konuyla ilgili tartışıyorsunuz - gösterge niteliğindeki alıntılar?
Bu anlamda, tahkim çok yuvarlanıyor, nereden aldığınızı ve nereye verdiğinizi bilemezsiniz ...
Moskova Borsasında işlem yapmadım. Koşullar yerleşik olmayanlar için elverişsizdir.
Benim alanım tahkim değil.
Beyler, kazananlar, lütfen soruyu cevaplayın: Broker / DC ve borsa fiyatları farklı mı ve kaç puan içinde?
//peki, herkes tahkim için ayrıldı ... şimdi beş yıllık bir cevap duymayacaksın. Not: CME kaybolur, kontrol edilir.
Döviz vadeli işlemleri için Forex + CME ve Moskova döviz fiyatları farklıdır. Ancak deltanın minimum yayılmasıyla paralel olarak çalışırlar - arbitrajcılar her şeyi düzeltir. Şu anda bu konuyu araştırıyorum.
Özellikle vahşi ve çabuk ateşlenen arbitrajcılar için, iyi para için doğrudan bir kanal bile var, sadece rublenin dolar karşısında alınıp satıldığı Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda görünüyor.
Orada, bir hakem bir hakeme oturur ve arbitrajı yönetir. Komisyonlarda daha fazla indirim yapan kişi - daha fazla kazanır)
Aslında herkes aynı şeyi yapar ama kim daha hızlıysa baba odur. Ve kim daha yavaş - o anne ....)
ilginç. özelden yazdı.
İşte bir bardak euro-dolar vadeli işlemleri.
Orada, yayılmanın her iki tarafında, her zaman büyük olasılıkla CME ile arbitraj yapan iki piyasa yapıcı-arbitrajcı vardır. Her ne kadar birçok kişinin tüm borsalara paralel bir köprüsü olsa da + forex likidite sağlayıcıları vb. Mutfaklara değil, neredeyse tüm dünya borsalarına aynı anda erişim sunan brokerler bile var.
Gerçekte, borsada. CME veya MICEX'e gittiğinizde ... gerçek hesaplar var, işlemlerin gerçek (sanal değil) yürütülmesi. Demek istediğim tam olarak buydu. Broko hakkında konuşursak, o zaman rekabet için bu hesap grubu gibi farklı hesap numaraları (MT tarafından verilir) vardı, ancak gerçek türden başka bir hesap grubu (bu arada onları MT tarafından verilir) vardı. Yani orada ne var, orada ne var, işlemlerin yürütülmesi aynıydı. Ve hem rekabetçi hesaplarda hem de iddiaya göre "gerçek" hesaplarda bir mega lot oluşturmak mümkündü ...
Burada, kurallara göre, unutulmaya yüz tutmuş olsalar bile brokerleri tartışmak imkansızdır. Bu yüzden muhtemelen şimdi tekrar bir yasağım olacak + gönderi silinecek.
Yani okuduysanız harika.
İkinci alıntıda, yalnızca başlangıç gerçek pazarla ilgilidir ve bu elbette mümkün değildir. Ancak her iki teklif de, gerçek piyasayla hiçbir ilgisi olmayan Broco'daki geçmiş ticaret bağlamındaydı. Ve Makine ile aralarındaki anlaşmazlık, gerçek pazarla ilgili değil, gerçek mutfak faturalarıyla ilgili. çünkü o zaman gerçek piyasaya Dur ve henüz oraya bile varmadı.
Makine, broko'da böyle bir kaldıracın, gerçek broko-mutfak hesaplarında değil, yalnızca rekabetçi broko-mutfak hesaplarında verildiğini söylüyor. Halt, mutfakların, özellikle de brokonun, gerçek mutfak faturalarına da bu kadar yüklenildiğini savundu. Daha sonra nedense ikinci paylaşımında gerçek mutfakların gerçek olmadığını ekledi. Ama mesele gerçek mutfakla ilgiliydi...
Yukarıyı okuyun)
.... Eh, rakibin gönderisini beğenmedim, peki, nedenini tam olarak yazın ve deneyiminizi ve bu deneyimin ne zaman ortaya çıktığını karşılaştırın.
Bu arada, "kene yok ve olmayacak" ifadesinin yanı sıra (en azından MT5'te) - ayrıca kimse basit bir "üzgünüm" bile demedi ve söylemeyecek ....
Ve Google artık yardımcı olmuyor. İşte ilk bağlantı, mega supet, duper broker kaldıracı 1:3000
https://fxglory.com/ru/?reffer=earnforex_ru_rwtop
bir megalot inşa edemezsiniz, boşluktan önce tüm domateslere gidersiniz .... ve hayatınızın geri kalanında başka bir mutfaktan para çalmakla meşgul olursunuz.
Sadece yıkayın, daha akıllı hale geldiler, 1 dolara kadar bir hesaba böyle bir kaldıraç veriyorlar ve para çekme komisyonu her şeyi yiyor.
Ne için özür dileyeceğim? Bunu yaptığım için ... afedersiniz, pazara enayileri soymak için gelmeleri ve kendilerinin enayi olduğu ortaya çıkması üzücü ... yazık, oturup yanan gözyaşlarıyla ağlıyorum: -))
Evet, özürlerinden bahsetmiyorum, bunu kardeş mutfağında da "gerçek" yaptığına inanıyorum.
Rakibin cevabını bekliyoruz.
Bu arada, daha önce omuzların olduğu yerde bir çift buldum (şimdi nasıl olduğunu bilmiyorum, kontrol etmek için çok tembel) 1:1000 ve 1:2000.
Ve bu, Avtomatovsky'ye uymuyor " Asla - ne dediğimi duymuyorsun - ASLA herhangi bir DC'de, herhangi bir mutfakta, gerçek bir hesapta bir Megalot inşa etmek MÜMKÜN DEĞİLDİ"
Sadece kilitli nüanslar, marjın serbest bırakılması veya fon bakiyesinden değil hesaplanması vb. hakkında konuşmayın ... sonuç büyük bir kaldıraçtır.
hmm ... çok ilginç ... şu ifade için özür dilememi bekliyorsun:
Bu arada, "kene yok ve olmayacak" ifadesinin yanı sıra (en azından MT5'te) - ayrıca kimse basit bir "üzgünüm" bile demedi ve söylemeyecek ....
??? Bu kimin cümlesi?
=======================
Omuz büyüklüğü ile ilgili olarak - başka bir hikaye. Ama görüyorum ki hala özü anlamamışsınız...
İşte burada , ama tekrar ediyorum:
Bilmeyenler için açıklayayım: "Megalot" terimi, bakiyeden çok daha fazla bir toplam tutar için pozisyonların açık olduğu durumlara uygulandı. Örneğin, bakiye=1000 ve marj=10000. Bunu her zamanki gibi yapmayın. Ancak öte yandan, bir megalot ile doğru yönde açılırsa, bir günde bakiye 100 - 200 - 500 - 1000 kat arttı. Eh, yanlış yönde açılırsa, anında bayılır - bu nedenle "Rus Ruleti" adı.
Büyük harflerle yazacağım:
Örneğin, bakiye=1000 ve marj=10000.
marj -- marj - açık işlemler için teminat. Ne hakkında konuştuğumuzu anlıyor musun? Kaldıracın boyutuyla ilgili ifadelerinize bakılırsa, anlamıyorsunuz. Küçük bir deney yapın - bir demo hesabında mümkün olan maksimum sayıda pozisyon açın. Ve bu durumda marjın ne olacağını görün. Marjın bakiyeyi aşması için daha fazla pozisyon açmaya çalışın. Bu çalışmıyor? Ve omuz boyutunun bununla hiçbir ilgisi yok. Omuz büyüklüğü başka bir hikaye. Ancak en azından temel kavramları bilmeniz ve anlamanız gerekir ....
Biraz hile var. Hala Prival-2'den şu sorunun cevabını duymaya çalışıyorum: Bir megalot için gerekli koşul nedir?
Bu şartı yerine getirmeden Megalot inşa etmek mümkün olmayacaktır.
Bu soruyu bir daha sor belki senin için cevap verir... Ama bana öyle geliyor ki cevap vermeyecek çünkü bu sorunun cevabını bilmiyor.
Ve DC'yi koparma hikayeleri Megalot DEĞİLDİR. Buna "Zil sesi duydum ama nerede olduğunu bilmiyor" denir.