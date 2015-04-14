Büyük kazançlar için stratejiler - sayfa 24
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Daha doğrusu bu nasıl oldu diye sordum. Muhtemelen kaybedilen ve karlı siparişler vardır. Kâr getirmeyenleri peş peşe kapatarak bilançoda eksi alırız. Böyle?