Bir çalıdan olduğu gibi 15 lot.
Evet. sorun değil. 15 lot. Ve sonra nasıl yeniden yatırım yapılır? ne de olsa işe yaramayacak... artı ilk 100 işlemin öz sermaye tablosuna bakın (doğrudan, düşüşler olmadan ve tüm köfte için giriş), çok domateslere...
ZY Sadece burada bazılarım bir kambur heykel yapıyor ... Bundan hoşlanmıyorum, özellikle bir amatör bunu yaptığında. Eh, güç ve bilgi bakımından eşitse, o zaman grev gözcülüğü yapmak bile güzeldir (karşılıklı olarak birbirlerine saygı göstererek). Ve burada ....
Bu yüzden seni de rahatsız ettiysem özür dilerim :)
Bu şampiyonada yer aldınız ve bunu bilmiyorsunuz: Aynı anda verilen maksimum sipariş sayısı (beklemede olanlar dahil) 3?
Alaycılık .... ve bu gönderiye yanıt olarak ne almak istediniz. https://www.mql5.com/ru/forum/42223/page15#comment_1483162
ama hiçbir şeyi hesaplayamadığın ortaya çıktı, yapamadın, puanların değerine ihtiyacın var. Ama etiket zaten asıldı, .. aferin. Sadece muhteşem bir matematikçi.
Yine iki puan veriyorum (çünkü onları referans olarak okuyamazsınız).
Ticaretin başlangıcı (t=0). diaposit 10 bin dolar. Üç ay sonra hesabın 25443 doları var, yani net kar 25443-10000=15443$.
Bileşik faiz formülünü kullanmak için her şeye sahipsiniz.
Ama kabul etmek istemiyorsun. Yulita, sanki bir çeşit model inşa etmek istiyorsun. Peki yapabilirsin ve bu yüzden model basit, düz bir çizgi. Mükemmel bir şekilde (doğrudan) görmek için bağlantıyı kim ziyaret edecek.
http://championship.mql4.com/2007/ru/users/winwin2007/reports
İki noktanız var, bu bir çizgi çekmek için yeterli. Nasıl olduğunu bilmiyorsan okula git, geometri öğren...
Acınası görünüyorsun...
Eh, sen, tabii ki, BÜYÜK. Zaten iki kez "derin" yazınızı görür görmez KU yapmak istiyorum
Tsyforki'yi getir, ey BÜYÜK. Bileşik faiz formülünü hesaplayın... yoksa haysiyetinizin altında mı, kaderiniz ETİKETleri kapatmak)))
Hatırladığım kadarıyla şampiyona sırasında euro iki buçuk aydır trenddeydi. Belki de kişi her zamanki şansına sahipti, çünkü. çapraz büyük olasılıkla düzleşti ve buna göre strateji karşı trenddi ve sonra duraklar gitti mi?
Orada şans yoktu. Onu çok dikkatli izledim. Her anlaşma, her limit tüccarı analiz edildi. Bir çizelgeye koyun. Bir ticaret fikri bulmaya çalıştım. Böyle bir öz sermaye eğrisi gören herhangi bir normal tüccar, aynı şeyi kazanmak ister. Gördüm, gerçek zamanlı olarak gördüm. Alıntıları inceledim, nasıl değiştiklerini, hangi özelliklere sahip olduklarını izledim. Bu arada, şampiyonanın organizatörlerinin alıntı modunu değiştirdiğini (özel filtreler getirdiler) (ve bunu en az üç kez yaptıklarını, winwin2007'yi iki kez tuttuklarını ve üçüncü hisse senedinde konuşmaya başladıklarını) belirtmeme izin veren şey budur. ama yine de harika bir iş çıkardı, çok kaliteli bir robot yaptı).
Fikri bulabildim ve uygulayabildim. Winwin2007 tarafından programlananla %100 aynı olduğunu söylemeyeceğim, ancak çok benzer. Ve gerçek hayatta takas etmek için .... DC'lerin bu tür algoritmaların görünümüne nasıl tepki verdiği hakkında, zaten yukarıda yazdım)) Ve bu fikri anlayabilen tek kişi ben değildim. Bunu kesinlikle biliyorum...
Demek ki iyi bir stratejisi var.
izlemeye gitti...
Yazımı dikkatli okumamışsınız. Ve kahve telvesi üzerinde tahminde bulunarak sonuçlarınızı oluşturun. Bir kez daha tekrarlıyorum, tam şampiyona sırasında organizatörler teklif modunu değiştirmeye başladılar. Kazanmasını önlemek için tam olarak bu stratejiye karşı yönlendirilen özel filtreler getirdiler ... çünkü kâr tavana dayanıyor.
Ah, evet, ne "kahve telvesi". DC kullanarak ticaret yapmak mümkündür. DC'nin kendinizden para kazanmanıza izin vereceğini düşünmek aptalca olurdu.
İşte BU koşul (DC'de değil, piyasada para kazanmak gerekli, DC'nin de kazanması gerekiyor), bu ticaret dikkate alındı mı?
Anladığım kadarıyla tam tersi doğru - bu TS sadece "DC'den nispeten adil miktarda para" olasılığına dayanıyordu. Ancak bu tür herhangi bir TS er ya da geç sınırlandırılacaktır.
Bir nevi istikrarlı ticaret fırsatlarından bahsediyoruz. Ve böyle bir ticaret hem tüccarı hem de DC'yi zenginleştirmelidir! Sadece bu durumda DC, tekerleğe bir jant teli koymaz. Bu nedenle, TC'm bir günlük gezi. İzlemeye geçmeye çalışıyorum - hayır. Şimdiye kadar - tek bir saatlik araç, üç yıldan fazla aralıklarla kar etmiyor.
Demek ki iyi bir stratejisi var.
izlemeye gitti...
fikrini anladı.
dakikalarda - 2 puan, artık yok, bu konuda haklı, ama daha iyi - 1 .. Dur sadece 14 fişe değil, 7-8'e ihtiyacınız vardı ve belki de şampiyon olabilirdi)
Strateji - kanalda ticaret yapın. Kişi dur-kalk sefer sayısını hesaplayıp bir sonuca varıp sabit kanal genişliği seçtikten sonra şampiyonun yanına gitti.
Yani, programda somut bir veri yok ve olmayacak.
Peki, onlarsız yapalım.
Bu grafikte görülen
ilk kısımda (~ 100 no'lu noktaya kadar) hiçbir özel sarsıntı yoktur, grafik, önemli sapmalar olmaksızın yaklaşık düz çizgi boyunca büyür.
grafiğin ikinci bölümünde, artan genlik ve artan frekans ile yaklaşık düz çizgi etrafında artan salınımlar gibi belirgin birikim işaretleri vardır.
Spesifik bir veri olmadığından ve olmayacağından ve bu nedenle bir model oluşturmak mümkün olmadığından, en basit sinüzoidi kullanarak oluşturma modunun ne anlama geldiğini göstereceğim. İki noktadan (ilk ve son) oluşturulmuş yaklaşık bir düz çizgi belirledim. Üzerine bir baskı uyguluyorum. Aşağı yukarı. Fenomenin özünü göstermek için oldukça yeterlidir.
Burada 200 numaralı nokta bitiş noktasıdır.
Birkaç yıl içinde fahiş bir büyüme hakkında açıklamalar yapmak (trilyonlarca $ 'a;))))), yalnızca yaklaşık bir düz çizgiye dayanarak, ömrü üç ay, en hafif tabirle, pek profesyonel değil ;))
Birikmenin neye yol açabileceğini görelim - grafiğin ikinci bölümünün modu.
Bakalım bu rejim devam ederse 3-4 ay sonra neler olacak:
Bu rejim devam ederse, tam bir tahliye kaçınılmazdır. Ve yeterince hızlı olacak. Örneğin, 410 numaralı noktada, her şey zaten sıfıra birleştirildi. trilyondan biraz az ;)
Aynı zamanda, özellikle not edeceğim: yaklaşık düz çizgi değişmedi, hala aynı.
Umarım her şey herkes için açık ve anlaşılırdır.
Herkese iyi şanslar!!!