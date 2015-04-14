Büyük kazançlar için stratejiler - sayfa 21
Evet, strateji 2 kopek kadar basit., Bana öyle geliyor ki, işinize yaramıyor)))))
evet, temel strateji)
evet çalışmıyor çünkü Ayda %100'den az kâr sağlayan stratejileri iyi bir araç olarak görmüyorum.
4 ayda 4'te en az 2 olmalı = 160.000 ve 70k ...)
ancak, yükseltme seçenekleri vardır. stratejinin daha karmaşık ve rafine olması gerekiyor.
Bunun nedeni ise tam olarak megalotunuzun olmamasıdır.
Test edenin raporundan bahsetmiyorum. Ve gerçek veya demo hesap hakkında
bu resim gibi, marjın daha fazla denge olacağı yerde
İyi ?
İyi ?
Negatif denge gibi mi?
her şey doğru.
Dün bütün akşam ( Alexey ) bir kişiye Eşitliğin dengeden daha önemli olduğunu açıklıyordu, ama inanmıyor....
her şey doğru.
Daha doğrusu bu nasıl oldu diye sordum. Muhtemelen kaybedilen ve karlı siparişler vardır. Kâr getirmeyenleri peş peşe kapatarak bilançoda eksi alırız. Böyle?
İyi ?
ne olmuş?
Marjı dengeden on kat daha fazla yapması gerekiyordu.
ne olmuş?
yapmak
yaptıysan ispat et.
yapmak
