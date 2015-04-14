Büyük kazançlar için stratejiler - sayfa 7
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İşte beş dakika. Kanal yüksekliği, en fazla 20 puan:
Çok yüksek bir kanal değil.
Evet, beceriksizliğinizin seviyesi tek kelimeyle şaşırtıcı. Ve bu forumda uzun yıllar sonra .... harika. Böyle şeylerin olmayacağını içtenlikle düşündüm. Yanlış olduğu ortaya çıktı.
eğlenceli ;))
Yani yetkinliğiniz trilyonlar değerinde!!! Görünüşe göre trilyonlar gibi davranmıyorum, çünkü yeterlilik yeterli değil;))))
Evet, algoritma çok basit - bir kanal oluşturuyoruz ve geri tepme üzerinden işlem yapıyoruz. Aslında tüm stratejilerim bu prensip üzerine kurulu. Hatta daha fazlasını söyleyeceğim. Martinlere dayalı olmayan ve ortalamaya dayalı olmayan KARLI PAMM'lerin %80'den fazlası şu veya bu biçimde kanal gecesi ticaretidir.!
Yeniden yatırım ile böyle bir stratejiye göre, çılgın karlar elde edilir. Örneğin: 2009. Şükran Günü. AUDNZD'de 36 saatte 80$'dan 10.000$'a. Veya işte geçen yıldan son örnek. 3-4 haftada 150 dolardan 46.000 dolara. Doğru, sadece 3200 komisyoncudan kapmayı başardı.
Genel olarak, komisyoncular yayılmayı genişletip yürütmeyi bozana kadar, büyük bir strateji gece eurocross'ları içindi.
Geri çekme sinyalleriyle ilgili sorun, tek yönlü bir eğilim olduğunda ortaya çıkar. Bu alanları bir şekilde belirlemek ve danışmanın böyle anlarda ticaret yapmasını yasaklamak gerekir.
Sınırlayıcı filtre olarak ne almalı?
Geri çekme sinyalleriyle ilgili sorun, tek yönlü bir eğilim olduğunda ortaya çıkar. Bu alanları bir şekilde belirlemek ve danışmanın böyle anlarda ticaret yapmasını yasaklamak gerekir.
Sınırlayıcı filtre olarak ne almalı?
Açıkça ifade edilen bir eğilimle, geri tepme sadece kanalın karşı sınırına değil, kanalın orta çizgisine veya orta çizginin küçük bir geçişine olacaktır:
Açıkça ifade edilen bir eğilimle, geri tepme sadece kanalın karşı sınırına değil, kanalın orta çizgisine veya orta çizginin küçük bir geçişine olacaktır:
Aslında değil, belirgin bir trend belirleyebilirsek, o zaman kanallara ihtiyacımız var, o zaman trendle ticaret yapmak daha iyidir))
Herhangi bir eğilim ile fiyat kanalda hareket eder.
İşte beş dakika. Kanal yüksekliği, en fazla 20 puan:
Çok yüksek bir kanal değil.
Ö !
Tanrıya şükür, biri konuya geri döndü.
Bu "gece kanallarına" benim kadar bakmıyorum - ama bir bok alamıyorum. Sonunda - en azından saatlerce çalışmayın. Az önce bir kanal kurdum - bam, zaten bozuk. "Ortaya dönmek" fena değil, ama çok uzun değil. Bir veya iki yıl sonra çalışmayı durdurur... Ve sonra - yayılma, kârın çoğunu yemeye devam eder.
Akıllara durgunluk veren yüzdeler nereden geliyor - anlamıyorum.
Ö !
Tanrıya şükür, biri konuya geri döndü.
Bu "gece kanallarına" benim kadar bakmıyorum - ama bir bok alamıyorum. Sonunda - en azından saatlerce çalışmayın. Az önce bir kanal kurdum - bam, zaten bozuk. "Ortaya dönmek" fena değil, ama çok uzun değil. Bir veya iki yıl sonra çalışmayı durdurur... Ve sonra - yayılma, kârın çoğunu yemeye devam eder.
Akıllara durgunluk veren yüzdeler nereden geliyor - anlamıyorum.
Böyle. Ben de aynı şeyden bahsediyorum.
Değişkenleri optimize edebilir, ardından bunları danışmana koyabilirsiniz. Ancak, bir trend gelecek ve kayıplar takip edecek.
Bir şekilde menzili nasıl bulacağınızı öğrenmeniz gerekiyor.
Belki bir seçenek olarak, kanalın açısını ölçün, geçmezse gireriz.