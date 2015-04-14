Büyük kazançlar için stratejiler - sayfa 12
Hafta sonu için bir kilitleme pozisyonu bırakan ve ardından marjı genişleterek bir marj çağrısında kapatıldığı için öfkelenen bir tüccarla tanıştım! :)
"Kurnaz bir * opu'da, kuytuları ve kızılcıkları olan bir vidayla Chew var"! (c) halk deyişi.
Pekala, nasıl yapıldığını tahmin ettiğinizi görüyorum.
Her şey oldukça basit. Takım toplanır ve yarışmayı kazanır. Hiçbir şey bilmeyen akıllı bir adam için Broko yarışmasında bir zafer diploması ekliyorum (özellikle senin için bir fotoğraf çektim akıllı adam).
Kazananlara yönetmeleri için bir miktar tahsis edilir, bu miktarın üzerinde kazanılan tüm kar sizindir. Bu, rekabetin koşuludur, ayrıca ticaret yaparsınız, tıpkı rekabette olduğu gibi, megalot mükemmel bir şekilde inşa edilmiştir. Broko bunu haftalık bir yarışma olan Rus ruleti şeklinde bile geliştirdi. Basit bir hesaplamaya sahip olmak, böyle bir kaldıraçla garantili yüzde 100 tahliye.
Böyle. Siz bir takımsınız (yarışmayı kazandınız) ve her biriniz örneğin 500$'ı yönetiyorsunuz.
Cuma akşamı işlem kapanışından önce, her iki hesapta da bir megalot oluşur. Satın almada sadece bir tane. Diğer tarafta köyde. Piyasa Pazartesi günü de kapanır (her zamanki gibi). Sonuç, bir hesap birleştirildi ve ikinci mega karda... :-)
DC'ler kendilerini savunmaya başlayınca ilk etapta bunun %100 kazanç olduğunu anlamadılar çünkü. sadece parayı çekeni analiz ettiler (sızdıranları umursamıyorlar), asıl mesele ödememek. Ve tüccarın sadece şanslı olduğunu düşündüler.
Sadece üç ay sonra çekebileceğiniz bir kural getirdiler .... ticaret yapmıyoruz, üç ay bekliyoruz. Ödeme zamanı yaklaşıyor, düzenlemelerde bir değişiklik yapılıyor, tüccar N'inci sayıda işlem yapmalıdır (hesaplama, bu tür ticarette tüccarın birleşmesi garantilidir, örneğin bulamayacağınız garanti edilir. boşluk yönünde). Ama biz de bu kuralı atladık, sakin bir piyasada gerekli sayıda işlemi yaptık, sadece spreadi (minimum lot ile) geri verdik. Ve yine her şeyi yaptık, tüm şartları yerine getirdik .... bize paramızı verin. Bir gıcırtı ile ama verdi. Sonra nasıl soyunduklarını tahmin etmeye başladılar ve bunu takip etmeye başladılar.
Cuma günü birisinin mega lot oluşturduğunda, ona bir firkete verdiği gerçeğini izleyen bir senaryo yaptık (sonuçta size karşı en ufak bir hareket bir marj çağrısıdır). İşte o zaman farklı hesaplar için eşleşmeyen alıntılar için onları yakalamaya başladılar. Yüzünü kaybet... diğer tarafa gitti, her şeyi daha güzel yaptı. Tekliflerin tümü gösterge niteliğindedir, istedikleri yerde bükülebilirler... teklifi düşürmeye başladılar, birini devre dışı bıraktılar ve diğerini hemen bir taleple devre dışı bıraktılar, ancak talepler MT4'te saklanmaz, yalnızca teklifler saklanır ( bu nedenle, tarihte hiçbir şey görmez veya kanıtlamazsınız). Özünde, bu yayılmanın yapay bir genişlemesidir.
Şimdi görüyorum ki kendilerini daha radikal bir şekilde savundular, kilitlerken marj bırakmayı bıraktılar. Ama her neyse, yayılma büyük hafta sonundan önce genişliyor, likidite bu mega süper aldatıcı likit piyasasından ayrılıyor gibi, bunu duyuruyorlar bile, evet, şu anda, bu yüzden gösterge niteliğindeki alıntılarda likidite olduğuna inanıyorum :-)
Özellikle makinenin teorisyeni için, Broko yarışmasını kazanma konusunda bir diploma yayınlıyorum, benim standartlarıma göre hala gençsin ve bilmiyorsun ve ne kadar olduğunu bilmiyorsun, malzemeyi bulamadıysan git malzemeyi öğren. gerçek hayatta mega lotun zamanı, bu hiç olmadığı anlamına gelmez: -))
Sadece bu mega lotu getiren tüccarlar var ve aynı zamanda birkaç mutfak unutulmaya başladı :-), sadece buna katılmadın
Burada sizin tarafınızdan açıklanan DC yolma şeması bir Megalot değildir.
Ve soruya - bir megalot için gerekli koşul nedir? Yine cevap vermedin. Yine şaka yapıyorsun.
===========
Elbette, bir teorisyen değil, ne kadar havalı bir uygulayıcı olduğunla da böbürlenmen gerekiyor. Diplomanı gösteriyorsun... Aferin, tabii, ikinci oldun... Ama çocuk sensin. Ve bu diplomanın megalot konusuyla hiçbir ilgisi yok. Yine komik görünüyorsun... Ve neden bahsettiğimi biliyorum. Ve asılsız olmamak için, onay vermem gerekiyor:
.... Ve neden bahsettiğimi biliyorum. Ve asılsız olmamak için, onay vermem gerekiyor:
Evet, aferin, megalotun ne olduğunu biliyorsun. Nasıl inşa edeceğinizi bilmiyorsanız, yarışmayı kazanmak imkansızdı. Aynı şekilde gerçek üzerine bir mega arsa inşa etmenin imkansız olduğuna dair başka bir kanıt getiriyorsunuz ... ve bu diploma ile klozetin üzerine yapıştırabilirsiniz, isterseniz benimkini, yığına gönderirim.
Diplomanı sallamaya başladın. Ben başlamadım. Gözlerine toz atmayı umuyordun. Ama geçmedi - orada değildi ;))))
Soruyu cevaplayın - bir megalot için gerekli koşul nedir?
Şimdi Forex'te kilitleme pozisyonlarından marj alıyorlar. Yani bir Megalot almak işe yaramaz.
Kilit için herhangi bir marj alınmamış olsa bile, kilitli megalotlar yetkili bir komisyoncu için herhangi bir risk oluşturmaz.Takma adında ikili olan bir kişi, "yetersiz" derecesini tamamen haklı çıkarır. O kadar saçma sapan şeyler yazdı ki, mantıklı açıklamalar bile şüpheyle algılanıyor. Bir çeşit geniş profilli amatör. Eh, biraz dar bir odakta iyi anlıyorsunuz - üzerine yazın. Boom-boom olan her yerde "geniş profilinizi" neden bu şekilde gösteriyorsunuz... Buradaki birçok insanın böyle iddialı amatörlükleri var.
Beyler, kazananlar, lütfen soruyu cevaplayın: Broker / DC ve borsa fiyatları farklı mı ve kaç puan içinde?
//peki, herkes tahkim için ayrıldı ... şimdi beş yıllık bir cevap duymayacaksın. Not: CME kaybolur, kontrol edilir.
Bir robot örneği daha verebilirim (daha doğrusu, piyasayı değiştiren bir strateji). 4. forumda, bu strateji açıklanan bir yerde yatıyor.
Benim bakış açıma göre, şimdi MT5'te kilit olmadığı ve asla olmayacağı gerçeğini etkileyen oydu.
Hayır, bu gerçekten konu dışı. DC'yi soymak elbette bir stratejidir, ancak hafifçe söylemek gerekirse, bir amatör. Orada ana kısım parayı nakavt ediyor)
Ve MT5'te megalot yüzünden kilit yok.
Evet, her şey konuyla çok ilgili)
Büyük karlar, megalotlar, kazananlar. Ve malzeme hakkında, Prival doğru bir şekilde yazdı - sonuçta, megalot sadece tek bir özel kilitleme durumudur (MT5'teki kilitlerin saptırılmasıyla ilgili olarak) ...... Genelde bunu anlıyorum - satın alabilir ve satabilirim, birleştirebilirim siparişler "sol" bir çip ve şu ana kadar MT4'ten memnunum...
Yani bir yarışma hesabında işlem yaptınız (daha önce yarışmayı kazandınız, sözde size 500 dolar verildi ve megalotunuzun yardımıyla bunlardan kar ettiniz, buradan yarışma ve bonus hesaplarından kar çekme konusunda kısıtlamalar var, orada, 3 ay gibi + gerekli minimum hacim (lot) ile gerekli işlemlerin cirosu).
....
Evet, haklısın, o zaman orada sadece işlem sayısı (atladık) değil, aynı zamanda belirli bir hacimle başka bir ek kural ortaya çıktı. Ve o (bu gereksinim bir sebepten dolayı ortaya çıktı).
İlginç olacağını düşünüyorum, kilit yasağı NFA'ya ulaştı http://forum.mql4.com/en/21760
Ve gerçek hayatta bunun işe yaramayacağı konusunda haklılar. Ama bütün mutfaklar vardı, gerçek yoktu ve yakını bile yoktu. Hepsi bir ekrandı, bunlar rekabetin hesap numaraları gibi ve bu gerçek para için. Mutfakta bundan çalışma kuralları değişmedi. Ve her şey komisyoncuya bağlıydı, yapmak için mega lot verip vermemesine bağlıydı. Sadece bir mega lotla, bunu yapmak + rekabet etmek çok daha verimliydi. Sıfır yatırım ve sağlıklı egzoz olun. Asıl mesele o zaman gerçekten parayı nakavt etmekti ...
MT5'teki kilit eksikliğinin bu nedenle olmayabileceğine katılıyorum, ancak bunda bir elim olduğunu düşünmekten memnunum, bu kilitleri öldürdüm :-)
Beyler, kazananlar, lütfen soruyu cevaplayın: Broker / DC ve borsa fiyatları farklı mı ve kaç puan içinde?
Şunu söyleyeceğim: Broko futures ve sfd yayınladığında, her şey karşılık geldi, yürütmeyi kontrol ettiler, bu durumda http://www.cmegroup.com'da
Örneğin, euro vadeli işlemleri http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx.html
Diğer DC'lerin bu konudaki davranışlarını bilmiyorum, bir şey söyleyemem. Ancak herhangi bir hile, bir tutarsızlık varsa kolayca izlenebilir ve sorgulanabilir.
Eh, forex bankalar arası bir piyasadır ve borsa ile yalnızca dolaylı bir ilişkisi vardır.