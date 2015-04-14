Büyük kazançlar için stratejiler - sayfa 19

_new-rena :

Her şey doğru adlandırılmış.

İlk depo, ör. açık siparişler olmadan bakiye 1000'di. Yavaş yavaş bakiye eksiye gitti, ancak Özkaynak, bakiyenin azalmasından daha hızlı büyüdü. Bakiye kırmızı renkte görünüyor ve Açık siparişlerin karı nedeniyle Özkaynak siyahtan daha fazla. Sadece biraz sindirmen gerekiyor ve her şey netleşecek. Bakiye, Özsermaye ve Kar eğrilerinin hepsi farklıdır.

Örneğin tüm bu eğrilerin düz olduğunu, ancak açıların farklı olduğunu hayal edin. Yükselen Hisse, düşen bakiyeden daha büyük bir açıya sahiptir. Onlar. Öz sermaye büyümesi, tahliyeyi geride bırakıyor. İşte böyle oldu...

Bu kavramlar yatırımcılar için icat edildi, terminaldeki cilt marjın nerede olduğunu gösteriyor, daha fazla denge
 
barabashkakvn :
Belki de stratejilere geri dönmenin ve ticari organizasyonların kemiklerini yıkamayı bırakmanın zamanı gelmiştir?
19 sayfanın hepsini titizlikle okuyun, konu ile ilgili bilgiler 0 (sıfır)
 
thejobber :
19 sayfayı da titizlikle okuyun, konu ile ilgili bilgiler 0 (sıfır)
Çünkü araca olan gereksinim iddialı. Kabul edilebilir (bankadan 5-10 kat daha yüksek) karlılığa sahip istikrarlı çalışan araçlar olması mümkündür.
Alexey :
Bu kavramlar yatırımcılar için icat edildi, terminaldeki cilt marjın nerede olduğunu gösteriyor, daha fazla denge

evet, bana bir problem sordunuz ..... zar zor buldunuz. programın birçok versiyonu var. Burada, test cihazında rastladığım ilkini başlattım:

sembol EURUSD (Euro vs USD)
Dönem 1 Dakika (M1) 2015.04.06 01:52 - 2015.04.10 22:59 (2015.01.01 - 2015.04.12)
modeli Tüm onaylar (mevcut en düşük tüm zaman dilimlerine dayalı en doğru yöntem)
Seçenekler
Tarihteki barlar 6460 Simüle keneler 44919 simülasyon kalitesi %24.62
Grafik Uyuşmazlığı Hataları 0
İlk para yatırma 10000.00 Yayılmış Akım (2)
Net kazanç 58092.20 Toplam kar 91319.20 Toplam kayıp -33227.00
karlılık 2.75 kazanma beklentisi 206.00
Mutlak Düşüş 2149.48 Maksimum düşüş 28040,00 (%32,81) göreceli düşüş %63.68 (14728.68)
Toplam işlemler 282 Kısa pozisyonlar (% kazandı) 152 (%27.63) Uzun pozisyonlar (% kazandı) 130 (%3,08)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 46 (%16.31) İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 236 (%83,69)
En büyük karlı ticaret 4240.40 ticaret kaybetmek -623,96
Ortalama karlı ticaret 1985.20 ticaret kaybetmek -140.79
En yüksek miktar sürekli kazanç (kar) 45 (91309.20) sürekli kayıplar (kayıp) 235 (-33177.00)
Maksimum sürekli kar (kazanç sayısı) 91309.20 (45) sürekli kayıp (kayıp sayısı) -33177,00 (235)
Ortalama sürekli kazanç 23 sürekli kayıp 118

nerede denge ve nerede araçlar görüyor musunuz?

başladığın işi bitirmelisin. teşekkürler - bulmamı sağladı

marjı kendiniz hesaplayın - tüm siparişler partiye göre, bakiye kırmızıdır. Bir arama emri bile ikna etmeye yetecek ve ortada bir megalot var...

 
thejobber :
19 sayfayı da titizlikle okuyun, konu ile ilgili bilgiler 0 (sıfır)

Ve burada mavi kenarlıklı bir daire yok .... en azından "satırların içinde" okumayı öğrenmeniz gerekiyor.

Hayır olsa da yalan söylüyorum burada aracın tam açıklaması var

Yoksa yine de kodu düzenlemeniz ve uzaktan kumandaya para vermeniz mi gerekiyor?

Bekleyemem :-) Kozmonot Günü bile yardımcı olmaz ))

Herkese Mutlu Bayramlar!!!

 
_new-rena :

Alexey :

Test edenin raporundan bahsetmiyorum. Ve gerçek veya demo hesap hakkında

bu resim gibi, marjın daha fazla denge olacağı yerde

program test edildiğinde üçüncü kez resmi gösteriyorum:

https://www.mql5.com/en/forum/38821/page82#comment_1276493

Öz sermaye - fonlar, gerisi aynı. Hiçbir yere geçiş yapmamak için ekrandaki tüm bilgileri çekmeyi seviyorum.

Sizi hemen uyarıyorum - net değilse - astarı okuyun.

_new-rena :

program test edildiğinde üçüncü kez resmi gösteriyorum:

https://www.mql5.com/en/forum/38821/page82#comment_1276493

Sizi hemen uyarıyorum - net değilse - astarı okuruz, bu konudaki monologu tamamen bitireceğim.

Beynimi eşitliğinle kandıramazsın, terminalden cildi gösterdim ve senden de aynısını bekliyorum, sinyallerden veya test cihazından bir cilde ihtiyacım yok, terminalden bir cilde ihtiyacım var, burada marj bakiyeden daha büyük olacaktır. Benimkine benzer bir skin sağlayamıyorsanız, fantezilerinizden başka konuşacak bir şey yok.
Alexey :
Beynimi eşitliğinle kandıramazsın, terminalden cildi gösterdim ve senden de aynısını bekliyorum, sinyallerden veya test cihazından bir cilde ihtiyacım yok, terminalden bir cilde ihtiyacım var, burada marj bakiyeden daha büyük olacaktır. Benimkine benzer bir skin sağlayamıyorsanız, fantezilerinizden başka konuşacak bir şey yok.

Evet, program şu anda test edilmiyor, nereden edinebilirim? "FOREX..." dalında böyle bir kaydırma üç kez oluyor, sonra bıktım....

Makine isterse gösterecektir. Ona sadece bir resim gösterdim ve bununla üç kez bile hiçbir şey göremediğiniz konuşma sona erdi. Stratejiyi anladığından fazlasıyla eminim.

 
_new-rena :
Evet, program şu anda test edilmiyor, nereden edinebilirim? Bu arada, hiçbir şey kanıtlamayacağım. "FOREX..." dalında böyle bir kaydırma üç kez oluyor, sonra bıktım....
Ve hiçbir yerde bulamayacaksın! Çünkü gerçek hayatta ve demoda bu mümkün değildir, çünkü marj bakiye tutarından alınır ve bakiye negatifse, marj pozisyonlarını sürdürmek için paranız olmadığı anlamına gelir ve işlemler komisyoncu tarafından zorla kapatılır. eğer pozitiflerse, o zamana kadar marj için fon bulunana kadar.
