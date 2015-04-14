Büyük kazançlar için stratejiler - sayfa 19
Her şey doğru adlandırılmış.
İlk depo, ör. açık siparişler olmadan bakiye 1000'di. Yavaş yavaş bakiye eksiye gitti, ancak Özkaynak, bakiyenin azalmasından daha hızlı büyüdü. Bakiye kırmızı renkte görünüyor ve Açık siparişlerin karı nedeniyle Özkaynak siyahtan daha fazla. Sadece biraz sindirmen gerekiyor ve her şey netleşecek. Bakiye, Özsermaye ve Kar eğrilerinin hepsi farklıdır.
Örneğin tüm bu eğrilerin düz olduğunu, ancak açıların farklı olduğunu hayal edin. Yükselen Hisse, düşen bakiyeden daha büyük bir açıya sahiptir. Onlar. Öz sermaye büyümesi, tahliyeyi geride bırakıyor. İşte böyle oldu...
Belki de stratejilere geri dönmenin ve ticari organizasyonların kemiklerini yıkamayı bırakmanın zamanı gelmiştir?
Bu kavramlar yatırımcılar için icat edildi, terminaldeki cilt marjın nerede olduğunu gösteriyor, daha fazla denge
evet, bana bir problem sordunuz ..... zar zor buldunuz. programın birçok versiyonu var. Burada, test cihazında rastladığım ilkini başlattım:
nerede denge ve nerede araçlar görüyor musunuz?
başladığın işi bitirmelisin. teşekkürler - bulmamı sağladı
marjı kendiniz hesaplayın - tüm siparişler partiye göre, bakiye kırmızıdır. Bir arama emri bile ikna etmeye yetecek ve ortada bir megalot var...
Ve burada mavi kenarlıklı bir daire yok .... en azından "satırların içinde" okumayı öğrenmeniz gerekiyor.
Hayır olsa da yalan söylüyorum burada aracın tam açıklaması var
Yoksa yine de kodu düzenlemeniz ve uzaktan kumandaya para vermeniz mi gerekiyor?
Bekleyemem :-) Kozmonot Günü bile yardımcı olmaz ))
Herkese Mutlu Bayramlar!!!
Test edenin raporundan bahsetmiyorum. Ve gerçek veya demo hesap hakkında
bu resim gibi, marjın daha fazla denge olacağı yerde
program test edildiğinde üçüncü kez resmi gösteriyorum:
https://www.mql5.com/en/forum/38821/page82#comment_1276493
Öz sermaye - fonlar, gerisi aynı. Hiçbir yere geçiş yapmamak için ekrandaki tüm bilgileri çekmeyi seviyorum.
Sizi hemen uyarıyorum - net değilse - astarı okuyun.
Sizi hemen uyarıyorum - net değilse - astarı okuruz, bu konudaki monologu tamamen bitireceğim.
Beynimi eşitliğinle kandıramazsın, terminalden cildi gösterdim ve senden de aynısını bekliyorum, sinyallerden veya test cihazından bir cilde ihtiyacım yok, terminalden bir cilde ihtiyacım var, burada marj bakiyeden daha büyük olacaktır. Benimkine benzer bir skin sağlayamıyorsanız, fantezilerinizden başka konuşacak bir şey yok.
Evet, program şu anda test edilmiyor, nereden edinebilirim? "FOREX..." dalında böyle bir kaydırma üç kez oluyor, sonra bıktım....
Makine isterse gösterecektir. Ona sadece bir resim gösterdim ve bununla üç kez bile hiçbir şey göremediğiniz konuşma sona erdi. Stratejiyi anladığından fazlasıyla eminim.
Evet, program şu anda test edilmiyor, nereden edinebilirim? Bu arada, hiçbir şey kanıtlamayacağım. "FOREX..." dalında böyle bir kaydırma üç kez oluyor, sonra bıktım....