Определения тренда, трендовые стратегии и их результаты.
как вариант, на Н1 установить ЕМА 120,(и 72) и ежедневно (или только в среду или только в пятницу) отмечать закрытие главной торг. сессии по торг. инструменту, далее вести анализ их расположения относительно ЕМА - соответственно если закрытия расположены ниже - даун тренд (и наоборот), если выше-ниже относительно ЕМА то флет.
варианты каждой представленной переменной возможны.
Мне все определения тренда, которые я читал по книгам от "гуру" кажутся корявыми и недоделанными, как и сами "гуру".
Zogman, вопрос на засыпку - график синусоиды - это тренд или флет? Как Вы считаете?
Пожалуй я отвечу - как в мире так и в Форексе очень много схожих черт, особенно в их многообразности и не однозначности. Можно не сомневаться и найти именно тот ответ, в направлении которого Вы двигаетесь. Если скажу, что график синусоиды это флет - это истина, если скажу что это тренд - это тоже истина. Так как можно в достаточном количестве найти факты подтверждающие обе утверждения.
С уважением,
Какие определения тренда вы знаете ? Какие из них ведут к хорошим стратегиям ?
Какие тренд следящие стратегии вы знаете ? Какие у них результаты ?
Пример ответа:
По книге К. Смит "Как стабильно зарабатывать на форексе"
Определение тренда: тренд вверх - трехбарные дневные максимуму и минимуму возрастают.
Для тренда вниз - убывают.
Трехбарный маскимум - локальный максимум, такой что три дня слева максимумы ниже его. Аналогично минимум.
Стратегия - вход когда мы видим ДВА максимуму и ДВА минимуму в тренде.
Выход (при тренде вниз) по стоп лоссу - цена поднялась выше последнего трехбарного максимума.
Аналогично при тренде вверх.
Результаты - пока не проверял, надеюсь скоро посмотрю на истории.
Интересуют и негативные и нейтральные результаты. То есть, информация о тренд-стратегиях, которые слили или были около нуля, тоже приветствуется.
