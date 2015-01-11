Определения тренда, трендовые стратегии и их результаты.

Какие определения тренда вы знаете ? Какие из них ведут к хорошим стратегиям ? 

Какие тренд следящие стратегии вы знаете ? Какие у них результаты ?

Пример ответа:

По книге К. Смит "Как стабильно зарабатывать на форексе" 

Определение тренда: тренд вверх - трехбарные дневные максимуму и минимуму возрастают. 

Для тренда вниз - убывают.

Трехбарный маскимум - локальный максимум, такой что три дня слева максимумы ниже его. Аналогично минимум.

 

Стратегия  - вход когда мы видим ДВА максимуму и  ДВА минимуму в тренде.

Выход (при тренде вниз) по стоп лоссу -  цена поднялась выше последнего трехбарного максимума.

 Аналогично при тренде вверх.

 

Результаты - пока не проверял, надеюсь скоро посмотрю на истории.  

 

Интересуют и негативные и нейтральные результаты. То есть, информация о тренд-стратегиях, которые слили или были около нуля, тоже приветствуется.  

 
стратегия, опиманная выше работать в таеом виде не будет. цена закрытия бара ничего, абсолютно не означает. Измеренный факт: количество падающих и растущих баров- 50%, на любой паре и на любом таймфрейме. По этому принципу у меня даже робот торгует.
вы замахнулись на филосовский вопрос. Трендов нет, флетов нет, движения большего размера, сменяются меньшими. Это хорошо видно на графиках без временной дискретизации. Без сбора статистики нельзя, на временных графиках точно интерпритировать начало или конец тренда. Сбору статистики мешает неравномерность параметров во времени.
Мне все определения тренда, которые я читал по книгам от "гуру" кажутся корявыми и недоделанными, как и сами "гуру". 

Zogman,  вопрос на засыпку - график синусоиды - это тренд или флет?  Как Вы считаете?

 

как вариант, на Н1 установить ЕМА 120,(и 72) и ежедневно (или только в среду или только в пятницу) отмечать закрытие главной торг. сессии по торг. инструменту, далее вести анализ их расположения относительно ЕМА - соответственно если закрытия расположены ниже - даун тренд (и наоборот), если выше-ниже относительно ЕМА то флет.

варианты каждой представленной переменной возможны.

 
Edic:

Мне все определения тренда, которые я читал по книгам от "гуру" кажутся корявыми и недоделанными, как и сами "гуру". 

Zogman,  вопрос на засыпку - график синусоиды - это тренд или флет?  Как Вы считаете?

Пожалуй я отвечу - как в мире так и в Форексе очень много схожих черт, особенно в их многообразности и не однозначности. Можно не сомневаться и найти именно тот ответ, в направлении которого Вы двигаетесь. Если скажу, что график синусоиды это флет - это истина, если скажу что это тренд - это тоже истина. Так как можно в достаточном количестве найти факты подтверждающие обе утверждения.

С уважением, 

 
Zogman:

-----------

------------

Эти книги когда писались-то? В каком веке? Думаю, сейчас рулят микротренды.

Вот сегодня утром на еврике мой скальпер баловался. Результат в аттаче, счет центовый реал. Торговал час с копейками.




Edic:

Мне все определения тренда, которые я читал по книгам от "гуру" кажутся корявыми и недоделанными, как и сами "гуру". 

Zogman,  вопрос на засыпку - график синусоиды - это тренд или флет?  Как Вы считаете?

)))))))) тренд-флет-тренд-флет и т.д.
 

Какие тренд следящие стратегии вы знаете ? Какие у них результаты ?

Эксплуатирую простую идею - пробой скользящего среднего. Работает начиная с часовиков достаточно успешно.

Другое дело, что сигналы не столь частые и прибыльные тренды в пределах 30%, но обычно это перекрывает потерии от входа.

Впрочем, активно ищу достойные фильтры. 

