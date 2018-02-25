ilk milyonunu al - sayfa 212
belki kendimi onların yerinde hissetmek istiyorum
Ne yapıyorsun Danik? Sen, anladığım kadarıyla, her şeyden önce bir oyuncusun. Genelde piyasayı araştırmak, kazanma fırsatlarını belirlemek umurunuzda değil... Bakarsanız kazanmanın kendisine bile ihtiyacınız yok... O yüzden ticaretinizi bile anlatamıyorsunuz . Başkasının derdini anlatabilmeni beklemek aptallık olur...
Çöple uğraşmayı bırak Danil... Aksi halde asla Taş Çiçeği alamayacaksın...
Hepimiz oyuncuyuz ve hayatımız bir oyun... Fare yarışı Şahsen, pistten atlayacağım ve sen - istediğin gibi))
Neyi umursamadığımı ve neyi umursamadığımı nereden biliyorsun? )) Hangi verilere göre karar veriyorsunuz? )) Hangi kriterlere göre?
Ticareti açıklamak koşer değildir, tıpkı Kâse dağıtmak gibi - bilirsin...? ))
Bu ticaret onun değil... Bu kadar ticaret. Dürüst olmak gerekirse, pek iyi yapmadığı onu tarif etmeye çalıştı. Belki işe girersem ...)) Eh, bu başka bir hikaye
Bu arada, inanamayacaksınız - dün nihayet MQL programlama dünyasına geri dönmeye karar verdim. Beni yakaladın!!! Peki dua et!!! Alınan dürtü... Size nasıl ticaret yapacağınızı göstereceğim)) günde %10? Ayda %20.000 mi? ha ha ha
ZY Bu arada, dün başladı.
Evet, ben O değilim)) Ve O ben değilim)) Dogma!!!
Hepimiz oyuncuyuz ve hayatımız bir oyun... Fare yarışı
Evet, oyuncu sensin. Ve kesinlikle oynamaya hiç ilgim yok. Kazanmak isterim... Duc, yaptıklarından tanıyacaksın onları, Danik!
İçeride... Aranızda bu kadar çok var. TS'nizi resmileştirmek için ... İşte bu - bu iş. Ve gerisi Danil, senin "oyunların" ...
herkesin kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır,
nasıl kazanılacağını öğrenmek toplu olarak daha kolay olabilir,
hadi birlikte biraz teknik çalışalım - örneğin VSA ve / veya seçenek seviyeleri - strand'ın her ikisini de kullandığını ve bir şekilde hala alışılmadık şekilde kullandığını anlıyorum
iyi de buna kim karşı? )) Haydi! nereden başlayalım?
Konunun ICA ile ilgili verdiği linki okuyabilir ve kısa bir özet yapabilirim,
orada, anladığım kadarıyla, fikir şu ki, piyasa yapıcılar sıradan insanları aldatıyor - ve piyasa yapıcının NEREDE çalıştığını anlamak büyük hacimle mümkün ve büyük bir mum gibi görünüyor
seçenekleri anladın mı?
bana ne anladığını söyle?
https://www.youtube.com/watch?v=zs67H_zRfYM&list=PLSKYGNKzbiQaUbDEoe3pgndFwGt_UQKkS
itibaren izle 12 -14 dakika
vs.
Kahretsin, bir tür sapkınlık)) Ayrıca, kalite aptalca!!! Açıkçası değil - forik'ten ciltler var mı? gösterge?
orada gör, Amertrade brock'un da telin söylediği şey olduğunu görebilirsin
umarım gelecek ciltler
ama fark nedir - gerçekte, bir geleceği üstlenmelisin - orada ne aldığı önemli değil - fikir önemlidir
not
"piyasanın efendileri"nin kralını tavsiye ediyor btll williams
...
Seçenekler hakkında - neden onları anla - raporu açtım ve devam ettim)) ve hayır, orada hiçbir şey hesaplamanıza gerek yok - her şey zaten gözle görülebilir))
Konudan uzaklaşıyoruz.
Üçüncü çeyrek, ne yazık ki, sadece "İkisini de bir günlüğüne yasakla" sözlerine kadar en ilginç olanıydı.