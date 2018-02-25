ilk milyonunu al - sayfa 214

Anton Zverev :

Bir tüccar var, bir forumda halka açık olarak depoyu 200 dolardan 50.000 dolara böldü. 2 ay falan. Bu yüzden mümkün.

Her şey mümkün, asıl şey pes etmemek)
 
Peri masalları! Dağıtmak bir şeydir, bunu kazanmak ve almak başka bir şeydir. Ardından, komisyoncu entrika etmeye başlayacak. Ve ya mahvedin ya da askıda bırakın.
 
Alexey Busygin :
burada hiçbiri yok
Belaruslular arasında kesinlikle var (ya da daha doğrusu vardı)
 
Alexandr Murzin :
Belaruslular arasında kesinlikle var (ya da daha doğrusu vardı)

Evet. Mezhepten sonra yüzlerce milyoner daha az oldu))

 
Her yerde sadece komplolar ve olumsuzluklar mı görüyorsunuz?
 
Hepimiz bilmeceleri sevdiğimiz için yalanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz.
 
Herkes adına konuşmayın. Bilmeceleri severim.

 
O zaman tahmin et ve mutlu olacaksın
 

- Nasıl milyoner oldun?

“Çocukluğumdan beri çok çalıştım. 50 kuruşa 2 elma alarak işe başladım. Onları yıkadım ve her birini 50 sente sattım. Sonra 4 elma aldım ve sattım ve zaten 2 dolarım vardı ve 8 elma alıp satabilirim .....

- Sonra ne oldu?

- Sonra teyzem öldü ve 10 milyon miras bıraktı.

 
Mutluyum))
