Alexey Busygin :
Dört nokta veya başka bir şey
461 beş hane eksi dünden beri takas
Cent hesapları sizin için alışılmadık mı?
Ivan Vagin :
Hayır, her şeyi bir anda özetliyorum. 1 lot = puan = 10$ 460/10=46 puan 5 işarette veya 4 işarette 4 puan, eğer 4 işarette 46 puan olursa kâr 4600$ olacak, 4$ kaldıraç çıkaracağız

Prensip olarak, fena değil, ancak risk felakettir. Ticaret yaptığınızda, risk, ödüle değmez.

Belki buna değmez, pokerin ilk kuralı kendinizinkini masadan kaldırmaktır, geri kalan her şey süper kârdır..
 
Pekala, söylemek için henüz çok erken, hala seninkini alman gerekiyor.
Şey, ... şüphelerin var ... onunla yapmam gerekiyor ....
 
O zaman demo hesaplardan gelen skinler tekrar gidene kadar bekleyelim.
Bekleyemem :-) Sizden çok var, iyi dileklerde bulunanlar...
 
Kolya Amca'ya söyleme, yoksa kontrol etmek isteyecektir.
