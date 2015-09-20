Mevduatın hızlandırılması - sayfa 36

Kolya Amca, can dostum, onunla bir kilodan fazla tuz yedik...
 
Ivan Vagin :
Kolya Amca, can dostum, onunla bir kilodan fazla tuz yedik...
yemiş olabilirsin, ama o aptal olmaktan uzak, sadece parayı ve sadece yabancıları yer.
MetaTrader ticaret platformunun ekran görüntüleri

GBPNZD.m, M15, 2015.06.04

RoboTrade Ltd, MetaTrader 5, Gerçek

temp_file_screenshot_19164.png

GBPNZD.m, M15, 2015.06.04, RoboTrade Ltd, MetaTrader 5, Gerçek


 
Ivan Vagin :

Maalesef bir çiftim yok.
Alexey Busygin :
Maalesef bir çiftim yok.
Döviz ticareti yapıyor musunuz?
 
Ivan Vagin :
Döviz ticareti yapıyor musunuz?
Ticaret yapıyorum, sadece çiftler, ya değil ya da bulamadım
Alexey Busygin :
Ticaret yapıyorum, sadece çiftler, ya değil ya da bulamadım

Normal çapraz kurs.... Görünüm - pazara genel bakış - sağ düğme - tümünü göster

Peki ya bir çift...

 
Ivan Vagin :

Normal çapraz kurs.... Görünüm - piyasaya genel bakış - sağ düğme - tümünü göster

Peki ya bir çift...

Peki ya bir çift...

Hayır, hayır, rubleyi buldum ama bu parite yok ve görünmedi
MetaTrader ticaret platformunun ekran görüntüleri

GBPNZD.m, M15, 2015.06.05

RoboTrade Ltd, MetaTrader 5, Gerçek

temp_file_screenshot_18106.png

GBPNZD.m, M15, 2015.06.05, RoboTrade Ltd, MetaTrader 5, Gerçek


Arkadaşlar konu "depozitonun hızlandırılması" ve kimse devletin dalında gerçeklerden övünmedi.

Herkes bu kadar mütevazi mi?

