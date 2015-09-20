Mevduatın hızlandırılması - sayfa 32

Yeni yorum
 
Zogman :

bilmiyorum

ne normal değil

resim nasıl eklenir

 
Andrey Miguzov :

resim nasıl eklenir

İşe yaramadı
[Silindi]  

Her şey nasıl bu kadar uzun sürdü...

MetaTrader ticaret platformunun ekran görüntüleri

NZDUSD, M15, 2015.06.02

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

temp_file_screenshot_33805.png

NZDUSD, M15, 2015.06.02, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo


[Silindi]  

Genel olarak, bu demodaki son anlaşma, bir demo hesabına geçiyorum, şu anda optimize edeceğim,

GBP/NZD'de bu şekilde çıktı

 
Ivan Vagin :

Genel olarak, bu demodaki son anlaşma, bir demo hesabına geçiyorum, şu anda optimize edeceğim,

GBP/NZD'de bu şekilde çıktı

ve bu nedir?
[Silindi]  
Zogman :
ve bu nedir?
3D öğrenme materyalinde optimizasyon grafiği ... :-)
[Silindi]  

Yani bu optimizasyon yanlıştı, bu doğru ....

 
Ivan Vagin :

Yani bu optimizasyon yanlıştı, bu doğru ....  

Genetik kullan?
[Silindi]  
Vasiliy Sokolov :
Genetik kullan?

Evet kendi kendine açılıyor milyarlarca seçenek var

İlkinde, Balance plus min Dradown'ı yeni açtım .... bu bir çeşit saçmalık gösteriyor, ikincisi tamamen denge için

[Silindi]  

Ve komisyoncuda, testçi aptaldır, hikaye bir çay kaşığı ile pompalanır, alet yaklaşık üç dakika pompalanır .... pipetler

1...252627282930313233343536373839...41
Yeni yorum