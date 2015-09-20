Mevduatın hızlandırılması - sayfa 33

Ivan Vagin :

Evet kendi kendine açılıyor milyarlarca seçenek var

İlkinde, Balance plus min Dradown'ı yeni açtım .... bu bir çeşit saçmalık gösteriyor, ikincisi tamamen denge için

Optimizasyon bulutunun ne kadar sürdürülebilir olduğu açık değildir. Genetiğe göre parametrelerin çalışma aralığını bulun ve üzerinde tam numaralandırmayı açın. Sonra ne olduğunu göster.
Her şey donmuş...

Vasiliy Sokolov :
Optimizasyon bulutunun ne kadar sürdürülebilir olduğu açık değildir. Genetiğe göre parametrelerin çalışma aralığını bulun ve üzerinde tam numaralandırmayı açın. Sonra ne olduğunu göster.
Biraz farklı davranıyorum, bazı parametreler tarafından seçilen bir çiftte uygun parametreleri alıyorum, sonra bu parametreleri birçok çift üzerinde çalıştırıyorum ve ticaret için bir çift paketi seçiyorum.
 
Ivan Vagin :
3D öğrenme materyalinde optimizasyon grafiği... :-)

eğer evet bunu anladım

peki ya eksenler?

Zogman :

eğer evet bunu anladım

peki eksenler?

Hmm :-) Güzel soru..... Gösterge birimleri :-)))))

Heh, netlik için bir sinyal başlattı, ancak "Sinyallerim" de orada değil .... pipetler ...

Ve filtre aracılığıyla genel listede - var ...

Ugarno, bir komisyoncunun hesap türüne göre hesap geçmişi "1 ay"dır, donanımdan tasarruf sağlar ....
Şey, bunun gibi bir şey ...... bir sent hesabı

Kim yatırım şifresi ile ilgileniyor I727187

Bugün indirim beklenmiyor...

Anlaşma yapıldı, böyle başlayacağım, 2500'den lotu sayamayacak kadar tembelim...

Sonunda gerçek gitti. Şimdi daha ilginç
