Mevduatın hızlandırılması - sayfa 14
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Geçen haftanın sonu
Geçen haftanın sonu
Harika, elbette, birkaç gün içinde %150, ama çok, çok riskli !!! Ayrıca gerçek bir hesapla işlem yapıyor musunuz?
Bir şey karıştırdım .... işte şubenin adı ..... :-)))
Ve soruda, elbette hayır, risk her zaman karlılıkla geometrik olarak orantılıdır, ancak konuyla ilgili olarak, bir sonraki filmi bir sent etiketi ile yapacağım.
Ama burada bile iyi çıktı,% 100 risk altındaydı ve verim% 150 idi, prensipte, SL ve TP oranı 2'ye 3, elde edildi, olağandışı bir şey yok, sadece bu mevduatın ikinci bir şansı yoktu
Burada sistemin ana parametrelerinden biri olan "Giriş kalitesi"ne yaklaşıyoruz maalesef sinyallerde böyle bir parametre yok ama strateji geliştirirken mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.
Çok basit bir şekilde değerlendirilir, diyelim ki SL ve TP danışmanda ve çok sayıda işlemde 1'e 1 olarak ayarlandı .......... karlı işlemler, en az 1 kuyu daha fazla olmalı, o zaman sistem üzerinde daha fazla çalışmak mantıklı.
%51 ila %49 karlı işlemlere doğru, çok havalı, neredeyse bir kâse .... tabii ki, akıllıca oluşturulmuş bileşenlerin geri kalanını hesaba katarsak
Şey, bilmiyorum, ayık var mı? Bugün öğrendim - alkol 3 yıl boyunca uzayla iletişimi engelliyor ........ şimdi onunla ne yapacağımı düşünüyorum ...
Bugün öğrendim - alkol 3 yıl boyunca uzayla iletişimi engelliyor ........
infa nereden
Bugün öğrendim - alkol 3 yıl boyunca uzayla iletişimi engelliyor ........
infa nereden
Bugün öğrendim - alkol 3 yıl boyunca uzayla iletişimi engelliyor