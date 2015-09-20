Mevduatın hızlandırılması - sayfa 14

IvanIvanov :

ve YouTube'da yeterince düzenleme var, bilgisayarıma çöp atmayı sevmiyorum, 100 Gig ssd'm var, gerisi ağda veya harici medyada

En yüksek teknolojilerin reklamını mı yapıyorsunuz? :-D
IvanIvanov :

Harika, elbette, birkaç gün içinde %150, ama çok, çok riskli !!! Ayrıca gerçek bir hesapla işlem yapıyor musunuz?
mmmoguschiy :
Bir şey karıştırdım .... işte şubenin adı ..... :-)))

Ve soruda, elbette hayır, risk her zaman karlılıkla geometrik olarak orantılıdır, ancak konuyla ilgili olarak, bir sonraki filmi bir sent etiketi ile yapacağım.

Ama burada bile iyi çıktı,% 100 risk altındaydı ve verim% 150 idi, prensipte, SL ve TP oranı 2'ye 3, elde edildi, olağandışı bir şey yok, sadece bu mevduatın ikinci bir şansı yoktu

Burada sistemin ana parametrelerinden biri olan "Giriş kalitesi"ne yaklaşıyoruz maalesef sinyallerde böyle bir parametre yok ama strateji geliştirirken mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.

Çok basit bir şekilde değerlendirilir, diyelim ki SL ve TP danışmanda ve çok sayıda işlemde 1'e 1 olarak ayarlandı .......... karlı işlemler, en az 1 kuyu daha fazla olmalı, o zaman sistem üzerinde daha fazla çalışmak mantıklı.

%51 ila %49 karlı işlemlere doğru, çok havalı, neredeyse bir kâse .... tabii ki, akıllıca oluşturulmuş bileşenlerin geri kalanını hesaba katarsak

Şey, bilmiyorum, ayık var mı? Bugün öğrendim - alkol 3 yıl boyunca uzayla iletişimi engelliyor ........ şimdi onunla ne yapacağımı düşünüyorum ...
 
IvanIvanov :
Bununla başka ne yapabilirsiniz? İçmeyi bırak. )))
 

Bugün öğrendim - alkol 3 yıl boyunca uzayla iletişimi engelliyor ........

infa nereden

 
chuvels :

Bugün öğrendim - alkol 3 yıl boyunca uzayla iletişimi engelliyor ........

Uzaydan, erişim açıkken...
 
Bayiden. Başka ne gibi seçenekler olabilir...
IvanIvanov :
Bugün öğrendim - alkol 3 yıl boyunca uzayla iletişimi engelliyor
100%!! 16 yaşımdan itibaren, içmeye başladığımda, uzayla bağlantımı tamamen kaybettim. Gerçekte, kozmos ile iletişimi sağlayan ince nöronların kırılgan bağlantıları alkol tarafından çözülür. Burada, gelecek yıldan itibaren sonsuza kadar içmeyi bırakmayı düşünüyorum. Ve şimdi çok nadiren içiyorum (1.5 ayda bir), ama bu yeterli değil.
