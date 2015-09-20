Mevduatın hızlandırılması - sayfa 34

Alexandr Murzin :
Sonunda gerçek gitti. Şimdi daha ilginç
Bunun gerçek olduğunu düşündüren nedir?
 
Alexey Busygin :
Resmin üstünde yazıyor.
 
Alexandr Murzin :
Alexey Busygin :
ve ne aranmalı, hesap iki yaşında
 
Ivan Vagin :
ve ne aranmalı, hesap iki yaşında
Milyon hesap? Ya da öyle bir güven ki, çokça gidiyorsun!
 
Evet çok - riskli.
Alexey Busygin :
Şubeye "Depozitonun hızlandırılması" denir.

Cent hesabı

Hesap bakiyesi resimde bu sayfanın başında görülebilir,

Anlaşma bir artıda kapandı, akşam bir ekran yayınlayacağım.

 
Cent hesabı, dolar riski, artı kaç mikro sentin kapandığı çok ilginç
Alexey Busygin :
428 tam sent :-)))) yayın sinyallerinde
 
Ivan Vagin :
Dört nokta veya başka bir şey
