Mevduatın hızlandırılması - sayfa 34
Sonunda gerçek gitti. Şimdi daha ilginç
Bunun gerçek olduğunu düşündüren nedir?
Resmin üstünde yazıyor.
MT5 ile bir komisyoncu buldunuz mu?
ve ne aranmalı, hesap iki yaşında
Milyon hesap? Ya da öyle bir güven ki, çokça gidiyorsun!
Şubeye "Depozitonun hızlandırılması" denir.
Cent hesabı
Hesap bakiyesi resimde bu sayfanın başında görülebilir,
Anlaşma bir artıda kapandı, akşam bir ekran yayınlayacağım.
Cent hesabı, dolar riski, artı kaç mikro sentin kapandığı çok ilginç
428 tam sent :-))))