Mevduatın hızlandırılması - sayfa 38
Geceleri Avustralya'nın birçok önemli haberi var.
Ya depoyu bitirecekler ya da tasarruf edecekler .... :)
Görünüşe göre kanalizasyona gitti ...
Güzel! Yakışıklı, şimdi bebek gözlerini sana çevirdi
heyecanını anlamıyorum
Ve bunu anlamanıza gerek yok, robotunuz her şeyi doğru yapacak ve piyasa tepkisi uygun oldu. Şimdi otur ve bekle.
seni üzdüm...
Ne tür bir robottan bahsediyorsun?
seni üzdüm...
Ne tür bir robottan bahsediyorsun?
Elle ticaret yapıyor musunuz?
Elle ticaret yapıyor musunuz?
Bu sistemde muhtemelen bir durdurma yoktur.
Vay, bu güzel bir işaretti...
MetaTrader ticaret platformunun ekran görüntüleri
GBPNZD.m, M15, 2015.06.12
RoboTrade Ltd, MetaTrader 5, Gerçek
temp_file_screenshot_6234.png