Mevduatın hızlandırılması - sayfa 38

Yeni yorum
[Silindi]  
Alexander Laur :

Geceleri Avustralya'nın birçok önemli haberi var.

Ya depoyu bitirecekler ya da tasarruf edecekler .... :)

Hmm, cep telefonunu takip etmedim, çıkmak için birkaç fırsat vardı ...
 
Ivan Vagin :

Görünüşe göre kanalizasyona gitti ...


Güzel! Yakışıklı, şimdi bebek bakışlarını sana çevirdi
[Silindi]  
Alexey Busygin :
Güzel! Yakışıklı, şimdi bebek gözlerini sana çevirdi
heyecanını anlamıyorum
 
Ivan Vagin :
heyecanını anlamıyorum
Ve bunu anlamanıza gerek yok, robotunuz her şeyi doğru yapacak ve piyasa tepkisi uygun oldu. Şimdi otur ve bekle.
[Silindi]  
Alexey Busygin :
Ve bunu anlamanıza gerek yok, robotunuz her şeyi doğru yapacak ve piyasa tepkisi uygun oldu. Şimdi otur ve bekle.

seni üzdüm...

Ne tür bir robottan bahsediyorsun?

 
Ivan Vagin :

seni üzdüm...

Ne tür bir robottan bahsediyorsun?


Elle ticaret yapıyor musunuz?

[Silindi]  
Alexey Busygin :


Elle ticaret yapıyor musunuz?

Yani - evet .... tüm ekran görüntülerinde - "otomatik ticaret" düğmesi kırmızı renkte yanıyor...
 
Bu sistemde muhtemelen bir durdurma yoktur.
[Silindi]  
Alexandr Murzin :
Bu sistemde muhtemelen bir durdurma yoktur.
Burada bir durak var, sadece işe yarıyorsa bir sonraki işlemi açmak için depozito eklemeniz gerekiyor :-)
[Silindi]  

Vay, bu güzel bir işaretti...

MetaTrader ticaret platformunun ekran görüntüleri

GBPNZD.m, M15, 2015.06.12

RoboTrade Ltd, MetaTrader 5, Gerçek

temp_file_screenshot_6234.png

GBPNZD.m, M15, 2015.06.12, RoboTrade Ltd, MetaTrader 5, Gerçek


1...3132333435363738394041
Yeni yorum