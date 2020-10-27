Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 47
...... Çökmelerin önceden tahmin edilip edilemeyeceğini bilmek konusunda büyük bir ilgim var.
Ekonomiyle GERÇEKTEN ilgilenseydiniz, o zaman ... şimdi düşen SP500'ün ana alıcılarının .... SP500'den (!) şirketler olduğunu bilirdiniz ...
Hayır... Konuyu ziyaret eden bir ziyaretçiye göre orada bir tür İsviçre bankası var :)
Bu arada, şirketler uzun süredir hisselerini satın alıyor. Yatırımcılara hissenin ucuz olduğunu ve yönetimin geleceğin parlak olduğundan hiç şüphesi olmadığını söylemek bir PR kampanyası. Hisse satın almanın başka bir nedeni daha var. Büyük para rezervi (bankadaki nakit) olan şirketler, biz paramızı yatırdıkça bu parayı yatırır - şu anda çok küçük olan banka faizinden daha hızlı büyümek istiyoruz. Bu şirketler bu parayı başka şirketlere yatırıyor. Ama bu aptalca. Örneğin, çalıştığım şirket cerrahi aletlere, İnternet servis sağlayıcılarına ve uzmanlık alanımızla ilgili olmayan diğer endüstrilere, bu endüstriler hakkında gerçekten hiçbir şey bilmeden yatırım yaptı. Sonunda, şirketim o parayı kaybediyordu. Sonra bir gün yatırımcı fonları bize geldi ve beni şok eden ve birçok şeyin nedenlerini anlamamı sağlayan basit bir şey söyledi. Dediler ki: Hisselerinizi satın alarak şirketinize yatırım yapıyoruz, çünkü işinizin başarılı olacağına ve bize kar getireceğine inanıyoruz. Paramızı cerrahi aletlere yatırmak isteseydik, bu sektörde uzmanlaşmış ilgili şirketleri bulur ve aracı olmadan hisselerini alırdık. Bir bok bilmediğiniz sektörlere yatırım yaparak paramızı boşa harcamayın. Bu parayı kendi işinize yatırın. O zamandan beri bunu yapıyoruz: kendi hisselerimizi satın alıyoruz veya işi işimizin büyümesine yardımcı olan şirketleri satın alıyoruz. Bunun durgunlukları nasıl etkilediği benim için hala belirsiz.
Kuruluş hakkında. Şahsen ben hükümetleri sevmiyorum. Hükümetlerin irademizi sınırlamak için var olduğuna inanıyorum. Devlet sınırları, hükümetlerin varlığını haklı çıkarmak için vardır. Şehri nüfuz bölgelerine bölen, bu bölgelerdeki "işadamlarından" (uyuşturucu satıcıları, pezevenkler,...) vergi toplayan ve bu "işadamlarını" diğer bölgelerdeki çetelerden koruyan çeteler gibi. Bir çete bölgelerin sınırlarını aşarsa, savaşlar ortaya çıkar. Böyle bir bölgede oturup benim çetemin sizinkinden daha iyi olduğunu iddia etmenin bir anlamı yok. Hükümetlerimizin çete olduğunu anlamayan, çete hükümetlerini hak ediyor. Uluslar arasındaki sınırların düşüncemize sınırlar koymasına izin vermeyelim.
1985 yılına gelindiğinde, ekonomik süreçleri ekonomik göstergeler dilinde tanımlayarak ilişkisel veri tabanlarının yapısını otomatik olarak oluşturmak mümkün oldu.
San Sanych, başka bir deyişle, daha 1985'te ekonomistler verileri bir tablo şeklinde nasıl depolayacaklarını öğrendiler mi? :)
Örneğin, önemli göstergelerin seçimini takip eden göstergelerin dilinde süreçlerin tanımını detaylandıracağım. Peki ya da buna benzer bir şey...
Masa değildi, Codd'un 3. normal formu.
Bütün bunlar geçmişte kaldı. Ekonomik kavramlar arasındaki anlamlı ilişkileri belirleme problemini göstermek için düzenlenmiştir. Aslında, istatistik kullanırken ilişkinin içerik tarafı temel niteliktedir. İstatistiksel hesaplamaların sonuçlarını ekonomik içerikle dolduramıyorsak, bu sadece bir sayı oyunudur.
AUDNZD, D1.
NS
Eğitim örneği - 2009-2014
YENİDEN EĞİTİM OLMADAN İLERİ - 2015-2016
Yalnızca iki değişken - AUD ve NZD UnRate
Böyle belirsiz bir öğretmen üzerine pratik olarak değerli bir model inşa edilebileceğinden şüpheliyim.
ZZ'yi öğretmen olarak alıyoruz - en ilkel öğretmen. Yukarı = 1, aşağı = 0.
Bu 0 ve 1'in tahmin edildiği bir model öğreniyoruz.Yaklaşık %40'lık bir tahmin hatası almak neredeyse her zaman mümkündür.
Fakat bu sonucun pratik bir değeri var mı?
Numara.
Gerçek şu ki, öğretmen tam olarak tanımlanmadı. 33'ün tüm kolunda değil, 33'te 0 ve 1'i NOKTA olarak işaretledik. Dolayısı ile %40 hatamız PG link tespitinde bir hata değil bu linkteki akımlarda bir hatadır ve bu noktalar linklerin içine karışacaktır. Sonuç olarak 33 link tahmininde %100 hata vardır.
Böyle.
Öğretmen, kehanet ve kullanım kesinlikle eşleşmelidir. Ve öğretmenin formülasyonundaki herhangi bir yanlışlık, uygulamada anında yıkıcı sonuçlara yol açmaktadır.
Veri dönüşümü hakkında devam ediyorum. Dediğim gibi, bence en iyi dönüşüm normalleştirilmiş artışlardır:
y[i] = (x[i] - x[i-1])/n[i]
x[] giriş serisidir, n[] normalizasyon değerleridir. Birçok ekonomik girdi için artış aralığı zamanla büyüdüğünden, bize az çok durağan bir y[] serisi vermek için normalleştirme değerlerinin de zamanla büyümesi gerekir. n[]'yi hesaplamak için basit bir yöntem , mutlak artışların EMA gibi sürekli bir ortalamasıdır. Ancak EMA çok kabadır ve tahmin edilen y[] değerlerini x[] olarak yeniden hesaplamayı zorlaştırır. Örneğin, doğrusal bir model kullanarak, bir çeyrek gecikmeli y[k-1] bazı dönüştürülmüş girdilere dayalı olarak y_gdp[k]'nin bilinmeyen bir gelecek değerini tahmin ettiğimizi varsayalım.
y_gdp[k] = a + b*y[k-1]
y_gdp, orijinal GDP serisi x_gdp'nin dönüştürülmüş serisidir, yani.
y_gdp[k] = (x_gdp[k] - x_gdp[k-1])/n_gdp[k]
Bu denklemden, k. adımda dönüştürülmemiş gelecek GSYİH tahminini bulabiliriz:
x_gdp[k] = y_gdp[k]*n_gdp[k] + x_gdp[k-1]
Bu denklemde, y_gdp[k] (tahmini model çıktısı), x_gdp[k-1]'i de biliyoruz (önceki bilinen GSYİH) ve n_gdp[k] (gelecekteki normalleştirme değeri) bilmiyoruz. Ancak bilinen geçmiş değerlerin çalışan bir ortalaması olarak hesaplanan önceki normalleştirme değerini n_gdp[k-1] biliyoruz. n_gdp[k] elde etmek için, örneğin, bilinen önceki değerleri n[k-1], n[k-2], ... olarak tahmin edebiliriz. pürüzsüz olmayan. n[i]'yi |x[i] - x[i-1]| mutlak artışlardan oluşan düzgün bir FIR filtresi olarak hesaplayabilirsiniz. Ancak bir Periyot/2 grup gecikmesi ve ayrıca ilk Periyot değerleri |x[i] - x[i-1]| olacaktır. simülasyona katılmaz. Üçüncü bir olasılık, Hodrick-Prescott veya Savitsky-Golay filtresidir. Bu filtreler düzgündür, iyi tahmin edilmiştir, gecikme yoktur, ancak geleceğe bakın, yani. en son değerleri yeni verilerle yeniden çizilecektir. Aşağıda, GSYİH'nın mutlak artışlarının (mavi çizgi), tüm geçmiş üzerine inşa edilmiş Hodrick-Prescott filtresi (kırmızı çizgi), geçmiş her bir segmentte inşa edilen Hodrick-Prescott filtresi sonları 1..k, burada k = 2..N ( siyah çizgi), EMA (mor çizgi).
Hodrick-Prescott filtresi yeniden çizilmiş olsa da (kuyruk sarkıyor), bu artışlar (mavi çizgi) kırmızı çizgiden çok daha hızlı ve daha güçlü değiştiğinden, bunun normalleştirilmiş GSYİH artışlarını tahmin etme doğruluğu üzerinde çok az etkisi olduğuna inanıyorum. Kırmızı çizgi, durgunluklar da dahil olmak üzere GSYİH büyümesindeki kısa vadeli dalgalanmalardan bağımsız olarak, esas olarak tarihsel eğilimi büyük bir ölçekte göstermektedir. Sorun, bu filtrenin küçük bir lambdasını seçtiğimizde ortaya çıkıyor ve yüksek frekanslı dalgalanmaların aralığını izlemeye başlıyor. Örneğin, bu n[i] filtresinin |x[i] - x[i-1]| mavi çizgisini doğru bir şekilde izlediği aşırı durumda, yani. n[i] = |x[i] - x[i-1]|, x[i] - x[i-1] GDP artışlarının böyle bir filtreyle normalleştirilmesi, y[i] = + ikili serisine yol açacaktır. /-1 ve artışların boyutuyla ilgili tüm bilgiler, n[i] normalleştirme değerlerinde yer alacaktır. Bu durumda, tahmine dayalı bir model de oluşturabiliriz, ancak bu yalnızca durgunlukları tahmin etmek için oldukça yeterli olan GSYİH büyümesinin işaretini tahmin edecektir (sonraki iki çeyrek negatif GSYİH büyümesi).