Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 42
Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini
Hiç bir anlamı yok. Modern pazar verimliliğe yakındır. Yani tahminler de dahil olmak üzere her şey zaten geri kazanıldı.
(x[i] - x[i-1]) / (x[i] + x[i-1]) kullanıyorum. Negatif veriler, pozitif verilerden daha kötü değildir. [-1, +1]'deki normalleştirme IMHO'dur [0, 1]'dekinden daha iyidir.
Fikrin için teşekkür ederim. Aslında etkili olabilir. Ben kolay pes etmem.
Bunu bilmek önemlidir. :) Öngörü için. Her şey yerine oturur.
Kanada'da yaşayan eski bir arkadaşımın dediği gibi: numaranız sekiz, daha sonra sorulacak.
Bu sıradaki yerinizi bilmeniz önemlidir.
Tehdit Burada bir blog başlattım, birkaç saat önce okudum. Konu yakın. Tekrar etmemek için.
Matlab kodum önce simüle edilmiş geçmişinde NaN'ye sahip olan tahmin edicileri kaldırır, ardından tüm verileri aynı yöntemi kullanarak dönüştürür, ardından tüm geçmiş boyunca çalışır, 2 bin tahmin edicinin her birini ve bunların gecikmeli sürümlerini geçmişin tahmin yetenekleri için deneyerek çalışır. future, her bir tahminci tarafından birikmiş hata tahminlerini hesaplar ve sonunda hatalarına göre sıralanmış bir tahmin ediciler listesi verir. Bunu tarihteki her an için yaparsanız ve en iyi tahmincileri alır ve geleceği tahmin ederseniz, sonuç bir durgunluk (GSYİH'de düşüş) oluşana kadar birkaç yıl boyunca oldukça iyi olur. Böyle anlarda, geçmişin en iyi tahmincileri GSYİH'deki düşüşü tahmin etmede kötüdür ve bunların yerini yeni tahminciler alır. Ve böylece bir sonraki durgunluğa kadar devam eder. GSYİH'nın bazı kilit göstergelere bağımlılığı için evrensel bir formül olup olmadığı benim için hala bilinmiyor. Yüz yıllık bir tarih daha eklersek, bu yüz yılın sonunda tüm resesyonları aşağı yukarı iyi tahmin eden bir tahminciler listesine sahip olacağız, ancak bir sonraki durgunluk meydana geldiğinde, bunlar tekrar yeni tahmin edicilerle değiştirilebilir.
Sezgisel olarak tahmin edicileri seçmek de bir hatadır. Örneğin, işsizlik oranı öncü mü yoksa gecikmeli bir tahmin edici mi? Yüksek işsizlik oranı durgunluğa mı neden olur, yoksa durgunluk yüksek işsizlik oranına mı neden olur? Bana öyle geliyor ki bir durgunluk yüksek işsizliğe neden oluyor, bu nedenle durgunlukları tahmin etmek için işsizliği kullanamazsınız. Ancak modelde bazı tahmin edicileri kullanma kararı, birikmiş tahmin hatalarına dayanarak kodum tarafından verilir. Şimdiye kadar, modelimde önde gelen yer, evlerin inşasında ve hanehalkı tüketiminde özel yatırıma dayalı tahminciler tarafından işgal edildi. Bu muhtemelen mantıklıdır çünkü evler ve ev aletleri GSYİH'nın büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. İnsanlar ev, buzdolabı ve televizyon almazlarsa üretimleri düşer, GSYİH düşer, fabrikalar işçi çıkarır, işsizlik artar, tüketim daha da düşer. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ülkeyi resesyondan farklı şekillerde çıkarıyorlar. Demokratlar, tüketimlerini artırmak veya yeni bir tüketici düzeni oluşturmak için göçü teşvik etmek için düşük ücretlilere (kuponlara) para veriyor. Cumhuriyetçiler, yoksul ailelere bir defaya mahsus 500-700 dolarlık bir yardımın, onların yeni bir ev veya araba satın almalarını ve ekonomiyi ilerletmelerini engelleyeceğini savunuyorlar. Özellikle yatırımlarda vergileri düşürerek Borat'a para vermeyi tercih ediyorlar. Teorileri, daha az vergiden daha fazla para biriktiren zenginlerin, önemli olan yerlerde tüketimi artıracak pahalı ürünler (evler, arabalar, vb.) , artan ödeme gücü nüfusu ve artan tüketim. Tüm Reaganomics buna dayanıyordu.
Vladimir, peki ya havacılık endüstrisi ve işletmeleri .....
Burada GSYİH hakkında yazılan her şey harika, doğru ve kesinlikle ekonomi ders kitaplarına göre.
Ancak soru şu: ABD ekonomisinin ekonomiyle bir ilgisi var mı? Burada gerçek ekonomik göstergeler hakkında yazılan her şey ABD'de olup bitenler için geçerli mi?
Bir keresinde, ABD GSYİH'sının yaklaşık yarısının çeşitli finans kuruluşlarının faaliyetlerinin sonucu olduğunu gösteren bir rakam görmüştüm. Finans ne zamandan beri ekonomiyle ilişkilendirildi? Finansın temel amacı, paranın gerçek mal ve hizmetlerin mübadelesine hizmet etmektir. ABD'de, finansal kuruluşların, Fed'den ticari bankalara kredi olarak dağıtılan para şeklinde, borsalardaki fiyatlar hakkında GÖRÜŞ şeklinde AIR'ye dayalı bağımsız bir ticari faaliyet türü haline geldiklerini görüyoruz. , teslimatı içermeyen sınırsız miktarda GELECEK (anlaşmış vadeli işlemler) şeklinde.
Bu nedenle, ABD ekonomisinin ekonomi ders kitaplarında yazılanlarla hiçbir ilgisi yoktur ve tahminlerin sınıflandırma algoritmalarından elde edilen kalıplara göre yapılması gerekir ve reel ekonominin ekonomik göstergeleri arasındaki ilişkileri belirlemek elbette doğrudur, ancak bu doğru değildir. "Tekel" adlı bir çocuk oyunu .....
Bir keresinde, ABD GSYİH'sının yaklaşık yarısının çeşitli finans kuruluşlarının faaliyetlerinin sonucu olduğunu gösteren bir rakam görmüştüm.
Haklısın, Khazin'e inandım.
Ancak.
Gösterilen resim, ödenen vergilere dayalı GSYİH'dir ve ABD'deki en büyük finans kurumları denizaşırıdır ve vergi ödememektedir.
Yani Khazin bir konuda haklı ama ben onu anlamak istemiyorum.
Benim fikrim aynı: ABD ekonomisi arz ve talep tarafından yönlendirilmiyor. Gelecekleri yönlendirmek çok kolaydır. Bu nedenle, ekonomik bağlantıya dayalı tahminci listelerini daha dikkatli bir şekilde temizlemek gerekir.
Khazin'in fikri açık.
2010 için, NYCE NASDAQ'daki toplam finansal araç hacmi = 17.796 + 12.659 trilyon dolar. Ve GSYİH iki kat daha düşük. Aynı zamanda, finansın GSYİH içindeki payı gülünçtür. Bu nasıl olabilir?
ABD'de istatistiklerle ilgili her şey son derece dikkatli olmalıdır. GSYİH'yı hesaplamak için metodolojiyi araştırmak gerekiyor ... Bu gerekli mi?