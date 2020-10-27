Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 20
"Katılımcıların çoğu, bu koşulların olgunlaşmakta olduğunu belirtmelerine rağmen, faiz artırımı için koşullara henüz ulaşılmadığı görüşündeydi. Katılımcılar, işgücü piyasasının yılbaşından bu yana iyileştiğini, ancak birçoğunun, daha fazla iyileştirme ihtiyacı."
Faiz artırımı için ekonomik koşullar olmasa da siyasi koşullar var - Putin'e baskı. Rus ekonomisi, enerji ve malzeme ihracatına ve tüketim mallarının ithalatına dayanmaktadır. ABD doları güçlendirerek petrol, altın ve diğer malzemelerin fiyatlarını düşürüyor. Aynı zamanda, Ruslar için ithal edilen ürünlerin fiyatları artıyor. Her şey daha pahalı hale geliyor. Rusya'da iç siyaset üzerinde bir iç baskı var. Tamamen benim fikrim. Kimseyi tartışmam ve eleştirmem.
Şimdiye kadar, bu senaryonun yuanın düşüşü-> satın alma gücündeki düşüş üzerinden gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Genel olarak, iki yıl önce bir yerde yazdım.
Ama sonra herkes buna bağlı değildi. Herkes kendini "ekonomik büyüme masalları"na o kadar kaptırmıştı ki.
Devletlerin tüm bu eylemlerinin temelinde Rusya ve Putin üzerindeki baskı olduğunu düşünmüyorum. Evet, Rus ekonomisi hammaddeye dayalıdır, ancak devletlerin ekonomileri de hammaddeye dayalı müttefikleri vardır, örneğin Suudi Arabistan. Onlar (müttefikler) de acı çekiyorlar. Düşük petrol fiyatı da Amerikan şirketlerine zarar veriyor. Avrupa, Ortadoğu'dan gelen mültecilerle ne yapacağını bilmiyor. Orta Doğu sorununu çözmemiz lazım yoksa Avrupa çöker. Bence Putin ve Rusya dünyada böyle bir seks partisi düzenlemeye değmez. Görünüşe göre devletler ne yapacaklarını bilmiyorlar, bu yüzden saldırı olarak Putin'i seçtiler. Ancak Putin'i ve Rusya'yı eleştirmeleri nedeniyle sorunlar kendi kendine çözülmeyecek. Rusya bu belaya dayanacak ve hayatta kalacaktır. Devletlerin Rusya içinde devrim umutları yanıltıcıdır, ancak müttefiklerini kaybedebilirler.
Ah, beni nereye getirdi .... ve oran nerede?
İyimsersiniz) Hizalama aşağıdaki gibidir. Rakiplerini piyasadan atmak Suudiler için faydalıdır, petrollerinin maliyeti en düşüktür. Uzun süre dayanabilirler.
Çatışma devam ederse, o zaman yavaş yavaş Rus satışları İran'a devredilecek ve genel olarak satış yapmamız yasaklanacak. Ayrıca Irak'ı da unutmayın.
ABD Petrol Şirketlerine gelince, onların arzlarının en uzak sözleşmelere kadar vadeli işlemlerdeki kısa pozisyonlarla korunduğunu varsayacağım. Yani, 100 civarında bir fiyatla hedge edilmişlerse,
sonra genellikle mor düşerler. Soru, bu durumda vadeli işlem piyasasının yeterli kapasitesine sahip olup olmadıklarıdır.
PS Pavlik'inizi zaten bırakın) Burada ne ziyaret ettiğini duyalım
İran doğalgazı ve petrolü ile güçlüdür. Ama neden onları yaptırımlardan çıkardık? Bizi bu kadar rahatsız ediyorsa. İran ile net değil, onlarla konuşulmamış bir anlaşmamız olması oldukça olası.
Belki o da düşündü, belki her şey o kadar basit değil. Ya da belki daha da basiti, herkese para vermeyi seviyoruz ama kendimize değil. Ancak o zaman ihanete uğrarlar ve tarih onlara hiçbir şey öğretmez.
Tavus kuşu hakkında yazmak istemedim)
Piyasa mantıksız davranıyor. İlk başta, tüccarlar ABD'de olası bir faiz artırımı konusunda endişeliydi. Şimdi 180 derece dönen Çin ekonomisi küresel yavaşlamadan endişe ediyor. Piyasanın düşmesi için hiçbir sebep yok. ABD ekonomisi doğru yönde ilerliyor. Modelim doğruysa, S&P500'de süper bir ralli beklemeliyiz.
Haberlere göre piyasayı tahmin etmek gerçekçi değil.
Kanıt. Haberleri kullanmayarak ticaret yapıyorum, yalnız değilim.
Superrally, SP500'de dört gün içinde %8'lik bir düşüş mü?
Ben geçmişi değil geleceği tahmin ediyorum. Ve haftalık değil , üç aylık hareketler. Günlük, haftalık ve hatta aylık hareketler gürültüdür. Beyaz gürültüde bile güçlü aykırı değerler var. Onlara odaklanmak, onları incelemek ve trenddeki bir değişiklik hakkında sonuçlar çıkarmak aptallıktır. Eylül sonunda S&P 500 yeni zirveler yapacak.
SP500 endeksi (2015.08.07.) - SP500 sadece büyümesini durdurmakla kalmayacak, aksine yakında aşağı inecek - gerçek hareketiyle onaylandı.
2015.08.07. -- şöyleydi:
2015.08.21. -- şimdi şöyle:
Grafik, 21/08/2015 Cuma günü saat 22:59'da piyasa kapanışı sırasındaki durumu gösterir.
Ve bu sadece başlangıç. SP500'ün daha fazla hareket yönü AŞAĞI'dır.