Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 53
Yani, bu başlıktan uzun bir aradan sonra tekrar buradayım. Piyasa hiçbir zaman bazılarının tahmin ettiği gibi çökmedi. Aksine, S&P500 Temmuz'da yeni zirvelere ulaştı. Bir hafta önce ABD GSYİH büyüme verileri yayınlandı. Önceki iki üç aylık tahminler yönde (yukarı) gerçekleşti, ancak genlik olarak çok daha az olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar birçok ekonomist de daha güçlü bir büyüme öngördü. İşte iki çeyrek öncesindeki yeni ABD GSYİH tahminleri:
Benim modelime göre ABD ekonomisinde daha da yavaşlama bekliyoruz. Bu yılın son çeyreği bir resesyonun ilk çeyreği olabilir. Ekim ayının sonunda 4. çeyrekte ne olacağı netlik kazanacak. Şimdi bir başka durgunluk tahmincisi olan Getiri Eğrisine bakın:
Şu ana kadar resesyon belirtisi yok, ancak eğri negatif yönde hareket ediyor.
Dünden önceki gün, İngiltere teşviklerini artırdı. Japonya ve Çin de teşvik edici. Kuzey Kore, Japonya'ya test füzeleri fırlattı. Çin, Güney Çin Denizi'ndeki haklarını tartışmaya devam ediyor. ABD'nin Güneydoğu ülkelerini (Filipinler ve diğerleri) koruma yükümlülüğü vardır. Diğer daha yakın çatışmalardan bahsetmeden, dünyadaki durum zaten oldukça tehlikeli bir şekilde gelişiyor. Altın muhtemelen yükselmeye devam edecek.
İnceliyorlar, pişiriyorlar ... istedikleri gibi)))
Yapacak.
Evet, her şey değişebilir. ABD GSYİH yapısında malzeme üretimi %20'den fazla değildir. Az ya da çok muhafazakardır.
Ve örneğin finans sektöründe, yazılımda veya Hollywood ürünlerinde hesaplama yöntemini değiştirirseniz, tahmin etmeye çalıştığınız büyüme/düşüş yüzdelerinin yüzdeleri ve yüzdeleri hemen kökten değişecektir.
Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde borsa ve dolar için güçlü şoklar beklenmemeli, yani. piyasa, politik anlar tarafından "reasür edilir". Trump piyasa hakkında olumsuz konuştu, Fed - bir düzeltme mümkün, belki de "ileri" oyuncular zaten olumsuz bir senaryoya göre operasyonlar yürütüyor, düzeltme unsurları olan düz bir seçenek kendini gösteriyor. Ve koyunlar güvende ve ...................... .
Trump - dolar yukarı. Clinton - dolar düştü.
Trump - piyasa aşağı, iç ve dış istikrarsız. Trump'ın başkan olma şansı çok zayıf. Hillary - piyasa yükseldi, vergiler arttı, siyasi yolsuzluk arttı, ekonomi düştü.