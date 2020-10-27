Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 58

Vladimir :

Yine, yöntemim S&P500'ü tahmin etmiyor. Durgunlukları tahmin ediyor. 2020 resesyonu henüz bitmedi. Tahminle ilgili herhangi bir sorun yok.

Yapıcı diyalog için. Bununla birlikte, bu konunun siyah beyaz olarak ilk gönderisinin ilk satırında araştırma görevinin belirlendiğini not ediyorum: S & P500'ü tahmin etmek. Ayrıca, bir sonraki çeyreğin tahmininden bahsediyoruz ve çalışmayı oluşturma yaklaşımı adım adım açıklanıyor. Durgunluktan söz edilirken söz ediliyor (daha doğrusu, hiç konuşulmuyor).

Elbette tam olarak neyin tahmin edildiği önemli değil, önemli olan gerçekleşmesidir.)
 
Vladimir :

1. Tahminciler, durgunlukları tahmin etme yetenekleri nedeniyle seçilir. Seçim, benim etkim ve fikrim olmadan otomatik olarak yapılır.

2. Derecelendirme ölçeği, önerilen satın al ve sat stratejisinin satın al ve tut stratejisinden ne kadar daha karlı olduğunu gösterir.

3. Tarihi yerler, bireysel ekonomik göstergelerin tarihinin derinliği ile sınırlıdır

Tek olası eleştiri, tarihsel sonuçların gelecekteki durgunluk tahminlerinin doğruluğunu garanti etmemesidir. Gösterilen grafikteki tüm sonuçlar, Aralık 2019'daki son durgunluk sinyali dışında tarihsel olarak ayarlanmıştır.

Yapıcı bir diyalog için, durgunlukları tahmin etmek için sistemimin/modelimin doğruluğunu diğer temel veya teknik sistemlerle karşılaştırmayı öneriyorum. Ayrıca sistemimin getirisini + düşüşünü S&P500 ticareti yapan diğer sistemlerle karşılaştırabilirsiniz.

Vurgularım: argümanlarım, konunun S&P500 tahmin yöntemini açıklayan ilk gönderisinin içeriğine dayanmaktadır. Bu konudaki diğer gönderileri atlayabilirim ve yöntemin tam olarak ilk sayfada sunulduğu göz önüne alındığında, onları hiç dikkate almıyorum.

1. Bunu ilk yazıda bulamadım. Tanımlanan tahmin yöntemi, S&P500'ün bir sonraki çeyreğini tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Durgunluk tahmin yöntemi hakkında hiçbir şey okumadım. Durgunluk tahmin yöntemi açıklanandan farklıysa, bir fikir edinmemiz için lütfen belirtin (veya bir bağlantı verin).

Ayrıca, mümkünse, öznellik faktörünün tamamen ortadan kaldırılması için otomatik gösterge seçimi yöntemini daha ayrıntılı olarak açıklayın.

2. Bu noktayı anlamadım. Tahmin yönteminin açıklaması belirli stratejilerden bahsetmez. (Daha doğrusu, yöntemin kendisi bir stratejidir, ancak özel olarak adlandırılmamıştır).

3. Yani, her bir göstergenin geçmişinin tam derinliği kısaltılmadan alınır mı?

Durgunluk tahmin sisteminizin doğruluğunu başkalarıyla karşılaştırmayı kabul ediyorum, ancak bunları nereden alıyorsunuz?
 

Basitçe sorayım: Durgunluk tahmin sisteminiz bu durgunluğu öngördü mü ve ne kadar süre önce?

Реter Konow :

Basitçe sorayım: Durgunluk tahmin sisteminiz bu durgunluğu öngördü mü ve ne kadar süre önce?

Çarşaf yorumlarından önce yorumlarını okuyor musun?

Vladimir, " Bu strateji Aralık 2019'da sat sinyali verdi. Şu ana kadar alım sinyali vermiyor. Anlaşılan piyasa düşecek." (ile).

 
Vladimir :

Dolayısıyla görev, mevcut ekonomik göstergelere dayalı olarak S&P 500 endeksini tahmin etmektir.

Adım 1: Göstergeleri bulun. Göstergeler burada halka açıktır: http://research.stlouisfed.org/fred2/ Bunlardan 240.000 adet bulunmaktadır. En önemlisi GSYİH büyümesi. Bu gösterge her çeyrekte hesaplanır. Dolayısıyla adımımız - 3 ay. Daha kısa bir süre için tüm göstergeler 3 aylık bir süre için yeniden hesaplanır, geri kalanı (yıllık) atılır. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki tüm ülkeler için göstergeleri ve derin bir geçmişi olmayan (en az 15 yıl) göstergeleri de atıyoruz. Böylece, özenli bir çalışma ile bir grup göstergeyi filtreliyoruz ve yaklaşık 10 bin gösterge elde ediyoruz. S&P 500 endeksini bir veya iki çeyrek ilerisini tahmin etmek için daha spesifik bir görev formüle ediyoruz, üç aylık periyotlarla 10 bin ekonomik gösterge mevcut. R'de mümkün olmasına rağmen her şeyi MatLab'da yapıyorum.

Adım 2: Türev alma ve normalleştirme yoluyla tüm verileri durağan forma dönüştürün. Burada birçok yöntem var. Ana şey, orijinal verilerin dönüştürülen verilerden geri yüklenebilmesidir. Durağanlık olmadan hiçbir model çalışmayacaktır. Dönüşüm öncesi ve sonrası S&P 500 serisi aşağıda gösterilmiştir.

Adım 3: Bir model seçin. Belki bir sinir ağı. Çok değişkenli doğrusal regresyon yapılabilir. Çok değişkenli polinom regresyonu yapabilirsiniz. Doğrusal ve doğrusal olmayan modelleri test ettikten sonra, verilerin çok gürültülü olduğu ve doğrusal olmayan bir modele girmenin anlamsız olduğu sonucuna varıyoruz. y = S&P 500 ve x = 10 bin göstergeden biri olan y(x) grafiği, neredeyse dairesel bir buluttur. Böylece, görevi daha da özel olarak formüle ediyoruz: çok değişkenli doğrusal regresyon kullanarak üç aylık dönemli 10 bin ekonomik göstergeye sahip S&P 500 endeksini bir veya iki çeyrek ileride tahmin edin.

Adım 4: En önemli ekonomik göstergeleri 10 bin arasından seçiyoruz (sorunun boyutunu küçültüyoruz). Bu en önemli ve zor adımdır. Diyelim ki S&P 500'ün tarihini 30 yıl (120 çeyrek) olarak alıyoruz. S&P 500'ü çeşitli türden ekonomik göstergelerin doğrusal bir bileşimi olarak temsil etmek için, bu 30 yılda S&P 500'ü doğru bir şekilde tanımlamak için 120 göstergeye sahip olmak yeterlidir. Ayrıca, 120 gösterge ve 120 S&P 500 değerinden oluşan bu kadar doğru bir model oluşturmak için göstergeler kesinlikle herhangi biri olabilir.Bu nedenle, giriş sayısını açıklanan fonksiyon değerlerinin sayısının altına düşürmeniz gerekir. Örneğin, en önemli 10-20 girdi göstergesini arıyoruz. Çok sayıda aday tabandan (sözlük) seçilen az sayıda girdiyle verileri tanımlamanın bu tür görevlerine seyrek kodlama denir.

Tahmin girdilerini seçmek için birçok yöntem vardır. hepsini denedim. İşte ana ikisi:

  1. Tüm 10.000 veriyi S&P 500 tahmin gücüne göre sınıflandırıyoruz.Öngörü gücü korelasyon katsayısı veya karşılıklı bilgi ile ölçülebilir.
  2. Alt kısımdaki 10 bin göstergenin tümünü inceliyoruz ve en küçük hatayla S&P 500'ü tanımlayan y_mod = a + b*x1 doğrusal modelini vereni seçiyoruz. Daha sonra kalan 10 bin -1 gösterge üzerinden geri kalan y - y_mod = c + d*x2'yi en az hatayla açıklayacak şekilde sıralayarak ikinci girişi tekrar seçiyoruz. Vb. Bu yönteme adım adım regresyon veya eşleştirme takibi denir.

İşte S&P 500 ile en yüksek korelasyon katsayısına sahip ilk 10 gösterge:

seri kimliği gecikme doğru Mut bilgisi
'PICRM' 2 0,315 0.102
'CWUR0000SEHE' 2 0.283 0.122
'CES1021000001' 1 0.263 0.095
'B115RC1Q027SBEA' 2 0.262 0.102
'CES1000000034' 1 0.261 0.105
'A371RD3Q086SBEA' 2 0.260 0.085
'B115RC1Q027SBEA' 1 0.256 0.102
'CUUR0000SAF111' 1 0.252 0.117
'CUUR0000SEHE' 2 0.251 0.098
'USMIN' 1 0.250 0.102

İşte S&P 500 ile en çok karşılıklı bilgi içeren ilk 10 gösterge:

seri kimliği gecikme doğru Mut bilgisi
'CPILEGSL' 3 0.061 0.136
'B701RC1Q027SBEA' 3 0.038 0.136
'CUSR0000SAS' 3 0.043 0.134
'GDPOT' 3 0.003 0.134
'NGDPPOT' 5 0.102 0.134
'OTHSEC' 4 0.168 0.133
'LNU01300060' 3 0.046 0.132
'LRAC25TTUSM156N' 3 0.046 0.132
'LRAC25TTUSQ156N' 3 0.046 0.131
'CUSR0000SAS' 1 0.130 0.131

Gecikme, simüle edilmiş S&P 500 serisine göre giriş serisinin gecikmesidir.Bu tablolardan görülebileceği gibi, en önemli girdileri seçmenin farklı yöntemleri, farklı girdi kümeleriyle sonuçlanır. Nihai hedefim model hatasını en aza indirmek olduğundan, ikinci girdi seçim yöntemini seçtim, yani. tüm girdilerin numaralandırılması ve en az hata veren girdinin seçimi.

Çalışma üzerinde algılanamayan bir öznel faktörün varlığı ve etkisi sorusuna gelince, bu adımları dikkatlice tekrar okumanızı ve öznelliğin bunlarda bulunmadığından veya nihai sonucu değiştirmediğinden emin olmanızı öneririm.

Lütfen, hepsini hesaba katarsanız, analizden hariç tutulan (4. adımda) göstergelerin, tam tersi sonucu veren ağırlıklara sahip olabileceğini unutmayın. Onlar. bunu bilemeyiz, değil mi?
 
denis.eremin :

Çarşaf yorumlarından önce yorumlarını okuyor musun?

Vladimir, " Bu strateji Aralık 2019'da sat sinyali verdi. Şu ana kadar alım sinyali vermiyor. Anlaşılan piyasa düşecek." (ile).

Telefonumdan okuyorum, kaçırmış olabilirim.

Evet, sayfa 55. 56'daki ilk mesajım. Tahmin yönteminin özünü özetleyen ilkini okudum ve gerisini kaçırdım çünkü. özüyle ilgilendi. Eğer (öz) yıllar içinde değiştiyse (belki de Vladimir, ilk yazıda hakkında hiçbir şey olmayan bir durgunluk hakkında konuşmaya başladığı için), o zaman ilk yazının yönteminden bahsediyorum.
 
Devletler dünya para birimini bassalar , onun için dünyadaki her şeyi alsalar ve borç şeklinde geri iade etseler nasıl bir durgunluktan bahsedebiliriz. Dünyanın geri kalanında ürün veya para birimi kalmadı. Bu stantta, eyaletlerde yerli üretim araçlarının fiyatları yükseliyor. Nüfus acı çekmez çünkü satın alma gücü matbaa tarafından desteklenmektedir. Enflasyon ülke dışına yapılır. Dünyanın geri kalanında dolar tasarrufları   indeks ile ters orantılı   S&P500.
 
Реter Konow :
Çalışma üzerinde algılanamayan bir öznel faktörün varlığı ve etkisi sorusuna, bu adımları dikkatlice tekrar okumanızı ve öznelliğin bu içlerinde bulunmadığından veya nihai sonucu değiştirmediğinden emin olmanızı öneririm...
Bu konudaki rakibim bir tür "deneyimli" filozof olsaydı, onu hiçbir koşulda reddedilemeyecek olan "nesnel" bir çalışmanın öznelliği sorusuyla tuzağa düşürdüğümü anlayarak yapardı. bana bir karşı soru sorardı - "ama tamamen nesnel bir araştırmayı nasıl tasavvur edebiliyorsun?" sorusuna, HİÇBİR araştırmanın koşulları belirlendiği için böyle bir seçeneği hiç düşünmediğimi söylemek zorunda kalacağım. araştırmacının yerleşik konsepti tarafından ve bu faktörden kaçınılamaz. Sonuç olarak, birlikte tahminde, veri analizi yönteminin kendisine değil, çalışmadaki tüm "nesnel" göstergelere rağmen doğru olabilecek kişisel öznelliğe vurgu yapılması gerektiği sonucuna varırdık. .

İlk etapta Kişiliğe ve ikinci sırada analizde dikkate alınan göstergelere bahis yapın, çünkü doğruluk değişmez ve bilimsel olarak açıklanamaz olabilir. Bu tür bireyler tarihte olmuştur ve olacaktır.
 
Реter Konow :
... Sonuç olarak, birlikte tahminde bulunmak için veri analizi yönteminin kendisine değil, kişisel öznelliğe güvenmek gerektiği sonucuna varırdık. çalışmak.

İlk etapta Kişiliğe ve ikinci sırada analizde dikkate alınan göstergelere bahis yapın, çünkü doğruluk değişmez ve bilimsel olarak açıklanamaz olabilir. Bu tür bireyler tarihte olmuştur ve olacaktır.
Burada bir açıklama yapacağım, böylece okuyucu onu mistisizme (belki biraz) yönlendirdiğimi düşünmesin.

Böyle:

Analiz/araştırmada kişisel öznellik yerelleştirilmeli ve açıkça sınırlandırılmalıdır. Tam olarak ne ve neden öznel varsayımlarda bulunmaya zorlandığımız konusunda net olmalıyız. Bu spekülasyon payını neden kabul etmeye hazır olduğumuz sorusuna cevap vermeliyiz. Aynı zamanda, analizimiz / araştırmamız hala maksimum nesnellik, deneysel doğrulama, gerçekler ve doğrulamalar için çaba göstermeli, ANCAK, öznellik hala ortadan kaldırılamaz olduğundan, güvenilebileceğini gösteren kriterler geliştirmek gerekir.


Bu, (mecazi olarak) her çalışmada/analizde, sayısal serilerde, formüllerde ve modellerde "Bence" parametresini ekleyin ve onunla sayın. Daha doğru olacaktır.
