Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 54
piyasa yukarı - ekonomi aşağı?
Köy böyle.
Tehdit Bir kişi sürekli aşırı beslenirse formda (zayıf) olur. Piyasa çöktüğünde, hasta şirketler piyasadan uçar, ekonomi düzelir, daha çok yer olur, ekonomi büyür.
ZZY Ekonomik büyüme olduğunu yanlış anlıyoruz, büyüme daha fazla saban sürmek zorunda olduğunuz zamandır, çünkü az ödüyorlar. Çok para ödemeye başlayınca daha az çalışmaya başlarlar (belki "kötü bir hayat"(lar) için yeteri kadar vardır ama tüm parayı siz kazanamazsınız), ekonomi yavaşlar.
Evet. Piyasa, yatırımcıların ruh halini ve duygularını yansıtır. Yatırımcılar başlangıçta Hilary'nin cumhurbaşkanı seçilmesinin istikrarına sevinebilir, ancak yüksek vergiler ekonomiyi yavaşlatacaktır.
Hillary Amerika için kötü. Yetersiz, "düğmeye" kolayca basabiliyor.
ABD 3. çeyreğe ilişkin ön verileri yayınladı. GSYİH büyümesi benim ve diğer tahminlerimden daha yüksek çıktı. İşte yeni GSYİH tahminleri. Biraz farklı iki model. Her ikisi de 4. çeyrekte düşük büyüme öngörüyor, ancak henüz bir durgunluk görünmüyor. Getiri Eğrisi de durgunlukları öngörmez.
Model 1:
Model 2:
Verim eğrisi:
2016 yılının 4. çeyreği için bir önceki GSYİH trendi tahmini gerçekleşti. İşte iki blok ilerideki yeni tahmin:
ABD GSYİH:
ABD Getiri Eğrisi:
Şu ana kadar herhangi bir durgunluk görünmüyor.
Vladimir , nasılsın? Ne yazık ki ipliği düşürdüler.
Terk edildi çünkü çok az insan bu işle ilgilendi. Ekonomiyi kendim için tahmin etmeye devam ediyorum. Başarı iyidir. 2019'da resesyon bekliyorum.
Yetki eksikliğinden dolayı bir diyalog sürdürmek her zaman mümkün değildir, ancak bu, bilgilerin ve etrafındaki tartışmaların ilginç olmadığı anlamına gelmez.
ABD'de mi yoksa genel olarak küresel ekonomide bir resesyon mu bekliyorsunuz?
Bu tür beklentileri tahmin etmek için şu anda hangi modeli (çalışma prensibini) kullanıyorsunuz?
Yaşadığım ve tüm yatırımlarımın olduğu ABD'de. Model, yaklaşık 10 bin arasından en optimal tahmin edicileri seçmek için seyrek yaklaşıma dayalı olarak hala aynıdır. Ayrıca getiri eğrisini öncü gösterge olarak kullanıyorum.
ABD GSYİH 2 çeyrek ileride:
mevcut getiri eğrisi: