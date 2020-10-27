Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 48
Bitişikteki bir başlıkta, Citi ve JPMorgan'ın ticaret ve tahmin için gerçekte kullandıkları matematiksel yöntemlerin özet bir listesini yayınladım.
https://www.mql5.com/en/forum/72329/page46#comment_2349683
Bu gelişmeleri yaratmak için iyi paralar ve onlarca yıl ödediler. Ve az ya da çok, çarpık ya da düz var, ama işe yarıyor. Sizi temin ederim, en azından UCUZ VEYA KOLAY bir şey tahmin etmek mümkün olsaydı, bunu basit bir şekilde kullanır ve ormana tırmanmazlardı. Ama bu imkansız. Çalışmayacak.
Wu ple'ın gücüne bakın - matematiksel araştırmalarında neredeler ve siz neredesiniz.
Wuple'nin gücüne bakın - matematiksel araştırmalarında neredeler ve siz neredesiniz.
Evet, tüm büyük finans kurumlarının ticarette matematiği kullanan bölümleri vardır.
Ancak.
Bu kuruluşların kârlarının ne kadarı matematiğin uygulanmasıyla belirlenir ve ne kadarı düpedüz dolandırıcılıktır?
Son örnek.
Petrol arzının hacmi hakkında bilgi yayınlayan bir kuruluş var. Birkaç gün önce, aşırı değerli petrol arzı hakkındaki bilgilerin %30'luk bir faizin tam bir kurgusu olduğu ortaya çıktı. Neden matematiksel yöntemler? Kalpten düşmek için bir kambur şekillendiriyorsun!
Tanrı'nın armağanını sahanda yumurta ile karıştırmayalım. Batı'nın tüm finans piyasası, modern ekonominin kanserli bir tümörüdür. Piyasa ekonomisinin temel ilkesinin devasa ölçekte uygulandığı yer burasıdır: Hile yapmazsanız satamazsınız.
Forex tam olarak düşündüğüm gibi
Bu iş ilanını okudum. Etkilenmedi, hatta güldü. Bu yöntemlerin birçoğu benim için biliniyor, bir süredir denedim. Nedense, benim büyük bankaların tüm ekstra bölümleriyle çözmeye çalıştığı şeyi çözmeye çalışan bir tür yerli matematikçi olduğumu düşünüyorsunuz. Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Ve size böyle bir ekstralar bölümünden sorumlu olduğumu söylesem, hemen saygı ve hayranlık duyarsınız. Otoriteye boyun eğiyorsun ve burası senin yerin. Matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin özünü, sadece ders kitaplarını okuyarak değil, aynı zamanda uygulamaya koyarak da anladığınızda, yaptığım şeyin seviyesinden bahsedebilirsiniz.
Eğlenmek için, en sevdiğiniz JP Morgan, Lehman Brothers, Bear Stearns, Barclays, Deutsche Bank, Credit Suisse ve UCLA Andersen gibi saygın ekonomi üniversiteleri tarafından 2008'in başlarında yapılan bu GSYİH büyüme tahminlerine bakın. Yukarıdakilerin hiçbiri mevcut çeyrekte bile bir durgunluk öngöremezdi. Muhtemelen bu yüzden Lehman Brothers ve Bear Sterns artık yok ve bankaların geri kalanına sermaye infüzyonu verilmesi gerekiyordu.
Ufkunuzu genişletin, okuyun, özü araştırın, uygulayın, sonra konuşalım.
http://www.bloombergview.com/articles/2015-03-05/ economics-can-t-predict-the-big-things-like-recessions
"Ekonomistler sadece bu canavarca durgunlukta başarısız olmadılar; ekonomik olayların geldiğini görmekte rutin olarak başarısız olduklarını görüyorlar. Elimizdeki en iyi modeller -- merkez bankalarının kullandığı, üstesinden gelmek için lisans düzeyinde eğitim alan -- yaklaşık olarak herhangi bir lisans istatistik ana dalının birkaç dakika içinde ortaya çıkarabileceği basit, naif matematiksel teknikler kadar tahmin gücü ."
http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2012/07/ekonomik-tarih
" GERİ Ekim 2008'de, yatırım bankası Lehman Brothers'ın batmasından hemen sonra, Uluslararası Para Fonu 2009'daki büyüme tahminlerini açıkladı. IMF, ulusal hükümetlere küresel borç verendir; ekonomik açıklamalarına son derece saygı duyulur. Peki ne öngördü? 2009'da ABD %0,1, euro bölgesindeki ülkeler %0,2 ve dünya genelinde %2,6 büyüyecekti. Gerçek sonuçlar sırasıyla %3,5, %4,2 ve %2,6'lık düşüşlerdi."
2008 hakkında kendinizi aydınlatmak istiyorsanız ekonomist Steve Keen'in bloguna bir göz atın:
http://www.debtdeflation.com/blogs/2009/12/01/debtwatch-no-41-december-2009-4-years-of-calling-the-gfc/
Steve Keane, kendisine büyük onur ve saygı kazandıran ve büyük riskten korunma fonlarında bir danışman pozisyonu kazanan 2008 çöküşünü öngören tek ekonomist olarak kabul ediliyor. Bernanke'nin büyük bir destekçisi olduğu Fed Bank'ın kullandığı SDGE modelini eleştiren Steve Keen, 2008'den önce mali bilanço bazında modelini önerdi. Bu model, artan özel borcun çöküşe yol açacağını öngördü. Ne yazık ki, onun modeli, 2008 civarında istikrarsızlık gösteren ve o yıldan sonra çılgına dönen kararsız birbirine bağlı diferansiyel denklemlere dayanmaktadır. Yani, 2008'de dünyanın sonu. Neden hala buradayız bilmiyorum :)
Birinin bir şeyi tahmin edeceğini neye dayanarak düşünüyorsunuz?
"Büyük Kısa"ya bakın.
Herkes her şeyi bilir ve anlar ama bugün kâr, şu anda ve akışta zamanında paraya gidendir!
GSYİH'nın hisse senedi endeksleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Kanıt nerede? Hisse senedi endekslerinin hareketi genellikle bir kattır, peki ya GSYİH? En son örnek petroldür. Petrol tüketimi üç kat mı düştü, yoksa arz üç kat mı arttı? Evet, bu sadece bir PR şirketi, çünkü hisse senedi fiyatları, GSYİH'ya çok uzak olan veya ekonomi ile hiçbir ilgisi olmayan CROWD'un FİKİRLERİ.
Ve sonuncusu.
Finans, kesinlikle konuşursak, ekonomi ile hiçbir ilgisi yoktur. Müslüman ülkelerde finans ve ekonomi arasındaki bağlantıdan bahsetmek hala mümkünse, menkul kıymetler piyasasının kıtasal modeli bir çırpıda söylenebilir, o zaman Anglo-Sakson modelinde bu kesinlikle imkansızdır. Anglo-Sakson modelinde finans, ayrı bir faaliyet türü, yetişkinler için bir tür "tekel" oyunu ve bu kabilenin en parlak ve en önemlisi açık sözlü temsilcisi Mavrodi.
GSYİH'nın hisse senedi endeksleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Kanıt nerede? Hisse senedi endekslerinin hareketi genellikle bir kattır, peki ya GSYİH?
Durgunluk dönemlerinde hisse senedi endekslerinin büyüyebileceğini mi söylüyorsunuz (negatif GSYİH büyümesi)? Günlük hatta aylık indeks değerlerinden bahsetmiyorum. Üç aylık verilerden bahsediyorum. Bu grafik ikna etmeye yetmez:
Para arzı göstergeleri olmadan temelli hisse senedi endekslerini tahmin etmek imkansızdır.
Ve ABD para arzı yayınlanmadı.
Para arzı göstergeleri olmadan temelli hisse senedi endekslerini tahmin etmek imkansızdır.
Ve ABD para arzı yayınlanmadı.