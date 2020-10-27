Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 15
Vladimir, teoriyi değerlendirmek için bir ileri adım atın. Forvet olmadan, hepsi bu - hiçbir şey
Konunun başlangıcını okuyun. Tüm modeller ileri teste dayanmaktadır. Her modelde yer alan ekonomik göstergeler, ileriye dönük testteki tahmin yeteneklerine göre seçilir.
Eğer Fed bu yıl faiz oranlarını yükseltirse, benim modelime göre bu bir hata olur. Bunun, küresel bir resesyon zemininde (Avrupa, Asya, Güney Amerika hala resesyonda) istenmeyen bir durum olan ABD'de ekonomik bir gerilemeye yol açması oldukça olasıdır. Burada ABD'de, ekonominin belirli bir ivmesi yok. Hala birçok işsiz var, büyük şirketler birçok işçiyi işten çıkarmaya başladı. Apple bile Çin'in zayıf talebi karşısında başı dönüyor. Amerika'nın Çin pazarına ihtiyacı var ve Çin ekonomisi düşüşte.
ABD'nin Çin pazarına ihtiyacı var mı??? İlginç. ABD Çin'e ne kadar ihracat yapıyor? Eh, Çin için ABD'nin ana satış pazarı olduğunu biliyorum, ancak ABD için Çin, ürünlerini ihraç etmek için çok önemli bir ülke - bilmiyordum. Peki ABD Çin'e ne kadar ihracat yapıyor?
ABD'de çok işsiz var mı? Güzel.
Şimdi ABD'de işsizlik oranı yüzde 5.3. Karşılaştırma için, Euro Bölgesi'nde %11,1, Avustralya %6,3, Kanada %6,8, İngiltere %5,6.
İşsizlik %4'ün altına düştüğünde küçük bir işsizlikten bahsedeceğiz.
ABD'nin Çin pazarına ihtiyacı var. Çinlilerin arabalara, akıllı telefonlara, bebek mamasına, McDonald's'a ihtiyacı var... Yaklaşık 10-15 yıl önce büyüme peşinde olan birçok Amerikan şirketi devasa Çin pazarını keşfetti ve bu pazar için ürünler üretmeye başladı. Çin ekonomisi yılda %10'dan fazla büyüdü ve bununla birlikte nüfusun satın alma gücü de arttı. Şu anda Çin düşüşte ve bu Amerikan şirketleri acı çekiyor. Çin için küçük bir ürün payına sahip Amerikan şirketleri henüz acı çekmiyor.
Fed uzun zamandır oranları yükseltme olasılığından bahsediyordu, ancak şu ana kadar sadece konuşuldu. Bana öyle geliyor ki, faizleri yükseltmekle tehdit ederek, faizleri yükseltmeden birçok hedefe ulaşıyorlar:
İşsizlik %4'ün altına düştüğünde küçük bir işsizlikten bahsedeceğiz.
) Çin ile ilgili olarak gülümsedi. Yani hamburgerlerin ABD'den Çin'e ihraç edildiğini mi düşünüyorsunuz? ABD bebek maması Çinliler için mevcut değildir ve tüm Amerikan akıllı telefonları ABD'de değil Çin'de yapılır. Kısacası bu konuda yanılıyorsunuz.
1. Fed tüm bu yıl boyunca faiz artırımının sonbaharda sorunsuz başlayacağını söylüyordu.
2. Fed oranları ve altın fiyatı - bir sorun var. Dolar döviz kuru, oranlarla doğru orantılıdır. Faiz yükselirse dolar yükselir. Dolar yükselirse, ABD doları cinsinden altının fiyatı düşmelidir.
Her şey çok daha basit - SP500 kursu resminize bakın - düşük oranlarla şişirilmiş bir balon. Bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor - borsadaki herhangi bir balon gibi, büyük bir şokla patlayacak.
Tek yol oranları yükseltmek
SP500 tahmini ile ilgili olarak - QE program puanı verileriniz varsa doğru bir şekilde tahmin edilebilir
Nasıl para kazanılır ve borç nasıl azaltılır. ben fikrimi söyleyeyim:
piyasaya çok para koyun ve düşük bir oranda tahvil alın, ardından oranı artırın ve daha ucuz tahviller satın alın ve daha yüksek oranlı ancak daha küçük miktarda yeni tahviller çıkarın.
Hiçbir şeyi karıştırmıyorsam, o zaman ucuz tahvilleri itfa etmeleri gerekmeyecek, çünkü onları satın aldılar ve Fed'e onları piyasaya sürdüklerinden daha ucuza mal olacaklar.
Yeni Tahminler:
S&P500:
GSYİH:
Şu ana kadar trendde bir değişiklik olmadı. Ekonomi yavaş bir hızda büyüyecek. Enflasyon yok. Fiyatlar orta derecede yükselir, ücretler yavaş yükselir. Faiz oranlarını yükseltmek için hiçbir neden yok. Benim modelim, Fed'in bu yıl faiz oranlarını değiştirmeyeceğini tahmin ediyor. Ancak faiz oranlarına hata yapanlar karar verdiği için bu oranların mekanik tahminlerine güvenilemez.
umursuyorum ;)
Trenddeki değişiklikler çok görünür.
Benim düşünceme göre, SP500 endeksi sadece büyümesini durdurmakla kalmayacak, tam tersine yakında aşağı hareket etmelidir.