Makroekonomik göstergelere dayalı piyasa tahmini - sayfa 38
Teşekkür ederim. Yapacağım.
Ekonomik modeller oluşturmanın en zor yanı girdi verilerinin dönüştürülmesidir. Ekonomik göstergelere bakarsanız (yaklaşık 10 bin tane var), birçok açıdan birbirinden farklılar. Bazıları katlanarak büyür, diğerleri belirli bir aralıkta seğirir, diğerleri artan büyüklükle sıfır civarında seğirir, diğerleri tarihin ortasında aniden değişir ve bu böyle devam eder. Bir model oluşturmak için, tüm bu veriler, zamanla değişmeyen benzer istatistiksel özelliklere sahip olacak şekilde değiştirilmelidir. Böyle olasılıklar var:
1. Bağıl hızları hesaplayın: r[i] = x[i]/x[i-1]-1. Böyle bir dönüşüm verileri otomatik olarak normalleştirir, geleceğe bakmak gerekmez, başka bir şey yapılması gerekmez. Ama sıfır veri (x[i-1]=0) ve negatif veri ile büyük bir sorun var ve ekonomik göstergelerde bunun gibi pek çok şey var.
2. d[i] = x[i] - x[i-1] artışlarını hesaplayın. Bu dönüşüm, sıfır veya negatif verileri önemsemez, ancak artışlar, yıllık gayri safi yurtiçi hasıla gibi katlanarak büyüyen veriler için zamanla büyür. Onlar. dağılım sabit değildir. Örneğin, işsizlik oranı sabit dağılımlı bir aralıkta dalgalandığından ve GWP katlanarak büyüyen bir dağılımla katlanarak büyüdüğünden, GWP artışlarının işsizlik oranına bağımlılığı oluşturmak imkansızdır. Bu, artışların zamanla değişen bir varyansa normalleştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Ancak ikincisini hesaplamak o kadar kolay değil.
3. Örneğin, Hodrick-Prescott filtresi tarafından hesaplanan trendi verilerden çıkarın ve yüksek frekanslı artıkları zamanla değişen bir varyansla normalleştirin ve bunu modelin girdisi olarak kullanın. Buradaki sorun, Hodrick-Prescott filtresinin ve polinom uydurmaya dayalı diğer filtrelerin ( Savitzky-Golay filtresi, lowess, vb.) geleceğe bakmasıdır. Hareketli ortalama, verilerin gerisinde kalıyor ve özellikle katlanarak büyüyen verilerde eğilimi ortadan kaldırmak için uygun değil.
Başka fikirlerin var mı?
En son GWP büyüme tahminimde geleceğe bir bakış var. Yazdıktan sonra öğrendim. Modelin geçmiş olayları bu kadar iyi tahmin etmesinin nedeni budur. Savaşmaya devam ediyorum.
İskonto oranındaki bir değişiklikle, mevcut bağımlılıklar ile yenilerinin oluşması arasında her zaman bir korelasyon olduğu yönünde bir görüş var ... Son yedi yıldır oran değişmedi ....
ne arasındaki bağımlılıklar?
makro faktörler arasındaki korelasyon katsayıları küresel olarak değişemez
ve modelin değişkenleri arasında güçlü bir korelasyon karışmaz mı?
Müdahale etmediği sürece. Şimdiye kadar, GSYİH'nın gelecekteki değerini sadece bilinen en son GSYİH değerini almaktan daha iyi tahmin edebilecek bir ekonomik gösterge bile bulmak zor. Genel olarak, böyle bir tahmin edici bulunabilir, ancak yalnızca bu gelecekteki değeri bilin. Örneğin, tarihe bakarak, iyi tahminciler seçilebilir ve "geçmiş" gelecek değerlerin oldukça doğru bir modeli bulunabilir. Ama bu kendini aldatmadır. Tarihteki her geçmiş anda, yalnızca o ana kadar mevcut olan verileri almanız, bunlar üzerinde tahmin ediciler seçmeniz ve geleceğin bir modelini oluşturmanız yeterlidir. Ancak şimdiye kadar, geçmiş veriler üzerinde seçilen tahminciler geleceği iyi tahmin etmiyor. "Kötü", bilinen son değere eşit bir banal tahminden daha kötü anlamda. Modelin boyutunu artırmak, doğruluğunu artırmaz. Teorime göre, bir tane bile öngörücü bulamazsam, sayısız deneylerime göre iki öngörücü aramanın bir anlamı yok. Doğrusal bir modeli doğrusal olmayan bir modelle değiştirmek yalnızca doğruluğu azaltır.
Girdi verilerinin ikinci türev ile dönüştürülmesi, <dönüştürülmüş geçmiş gelecek>-<dönüştürülmüş tahmin edici> grafiğinde ikinci türevler arasında herhangi bir korelasyon olmadığını doğrulayan yuvarlak bir bulut oluşturur. Tahminler neredeyse banal tahminlere eşittir. Birinci türevler arasında bir korelasyon vardır, ancak küçüktür. Ama yine, geçmişte seçilen tahminci geleceği tahmin etmek için uygun değildir. Muhtemelen piyasa çöküşlerinin farklı önkoşulları vardır. Örneğin, 2008 çöküşü, 2001 çöküşünden farklı ekonomik geçmişlere ve tahminlere sahiptir. Türevler olmadan, veriler yüksek oranda ilişkilidir ve ileriye bakmadan aynı varyans aralığına dönüştürmek zordur. Vaktim olursa daha detaylı anlatırım.
Girdi verilerini dönüştürme yöntemi olarak ikinci türevin kullanımına dayanan banal tahminlere bir örnek:
Girdileri dönüştürme, tahmin edicileri seçme ve tahmine dayalı bir model oluşturma yöntemlerini denemek isteyenler için Matlab veri matrisini ekliyorum. İlk sütunda, bunlar çeyreklerin tarihleridir. Kalan sütunlarda, bunlar farklı ekonomik tahmin edicilerdir. GDP, sütun 1166'dadır (tarihleri olan ilk sütunun sayısı = 1). Çeyrek tarihi, Fed metodolojisine göre çeyreğin ilk günüdür, yani. 1/1, 4/1, 7/1, 10/1. Üç aylık veriler, o çeyreğin ayının ilk gününe atfedilir. Örneğin, en son GSYİH değeri 1/1/2015 tarihinde atanmıştır, yani. 2015'in 4. çeyreğinin başında.
Bu sadece model faktörlerinin seçimi - bu yüzyılın görevi. Çok sayıda ekonomik faktörden, her zaman bu veri dönemi için en iyi tahmini verenler bulunabilir, ancak başka bir dönem için en iyi değil. Sorun yalnızca ileri testler ile çözülür - en iyi doğruluk değil, eğitim ve ileri örnekler için aynı tahmin doğruluğu.
Çok uğraştıktan sonra sonunda yayınlanan makro tahminin benimkinden daha iyi olduğu sonucuna vardım ve onu kullanmaya başladım.
http://library.hse.ru/e-resources/HSE_ economic_journal /articles/18_01_07.pdf hakkında ilginç bir makale.....
Ekonomi alanında "Nobel ödüllü" denilen kağıt parçalarını dağıtan böyle bir dolandırıcılık ofisi var. Bu öyle bir parti, devasa bir parti, Batı'nın mali balonlarını örten bir parti.
Herhangi bir krize bakın. Bu Nobel'lerden veya "büyük" üçlüden herhangi biri bu krizleri öngördü mü?
İşte cevabınız.
Nobel, emlak piyasasındaki menkul kıymetler için yapılan tüm tekliflerin giriş ve çıkışlarının ortaya çıktığı "Shorting Game" filminin yazarlarına verilmelidir. Görünen o ki emlak, Bu realiteden daha gerçek ne olabilir? Bununla birlikte, Nobel'lerin icat ettiği tüm bu olağanüstü göstergeleri sergileyen kağıtlar, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan kurguydu. İnsanlar bunu anladı, çözmeye devam etti ....
Ve bir şeyler atıştırmak için The Wolf of Wall Street'e göz atın. Ayrıntılı olarak, "Nobel ödüllü" işaretinin arkasında duran çöp seviyesi. BU DOĞRU. Ve bir avuç soylunun yazdığı her şey stratejik bir yalandır. En iyi ihtimalle, Granger gibi kısa süreler için kullanılabilir.
Büyük ölçekte konuşursak, Batı'da makroekonomi düzeyinde yazılan her şey üç bardaklık bir oyundur. Çünkü EKONOMİ ÜRÜN VE HİZMET ÜRETİMİDİR VE FİNANS EKONOMİYLE İLGİLİ DEĞİLDİR. Bu, yetişkinler için çocuk oyunu "Tekel" in bir versiyonudur. Herkesin basit bir soruya cevap vermesine izin verin: Dünyanın en pahalı şirketlerinden biri olan Google'ı alıyoruz. Yarın atarız, yok ederiz. Biri açlıktan ölecek, pantolonsuz mu kalacak? Evet, tüm bunlar yaygın uygulamadan bilinmektedir. Endeksin üç kez düştüğü 2000'lerin başındaki zımpara krizi. Ne olmuş?
Ve sonunda.
Yazarın eseri ilgi alanı mıdır? Şüphesiz. Her gün yemek zorundasın. Çok ilginç bir çalışma, ancak piyasa ekonomisi alanındaki asillerin dolandırıcı olduğunu, başka bir şey olmadığını anlamamız gerekirken, günlük gerçekliğimize atıfta bulunduğunu unutmamalıyız. Nobel'den puan almalısın. Ancak bir sürü ekonomik gösterge almak için, onlardan tahmin edilen göstergeyi etkileyenleri seçin ... Bu çok ilginç ..
Konu sahibine başarılar.
Nobel'i bazen çöp için verdiklerine katılıyorum, ama orada da bir sürü ilginç şey kazabilirsiniz ............ "Margin Call" filmini izlediniz mi?
Anlıyor musunuz - ekonomide tam olarak ne için Nobel veriyorlar?
Nobel'i hak eden ve tamamen okuyup anladığınız ekonomide en az bir çalışma veya çalışma var mı?