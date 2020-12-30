Bu fikir uzun zamandır bana eziyet ediyor.
Bu fikir uzun zamandır bana eziyet ediyor. 0 çubuğunda en güncel çözüm nasıl oluşturulur? Onlar. Herhangi bir seviyenin, eğilimin, Mashka'nın sınırlarını geçerken gerizekalıları mümkün olduğunca dışlamak.
Herkes 0. çubukta her şeyin olabileceğini bilir. Ancak.!!!
Ama bir şey var - "yüksek olasılık".
Bazı ilginç seçenekler var.
Hatta %20 hariç
Bu bir fikir değil, çözümü olmayan bir problem. Fiyat her zaman seğirdi, seğiriyor ve seğirecek. Sadece mesai dışı günlerde seğirmez.)
Bu fikir uzun zamandır bana eziyet ediyor. 0 çubuğunda en güncel çözüm nasıl oluşturulur? Onlar. Herhangi bir seviyenin, eğilimin, Mashka'nın sınırlarını geçerken gerizekalıları mümkün olduğunca dışlamak.
Herkes 0. çubukta her şeyin olabileceğini bilir. Ancak.!!!
Ama bir şey var - "yüksek olasılık".
Bazı ilginç seçenekler var.
Hatta %20 hariç
Bir filtreyle pürüzsüz, muhtemelen öyle demek istemiyorsunuz ...
Bilmiyorum fabrikada çalışmıyorum belki biliyorlardır..
Bu bir fikir değil, çözümü olmayan bir problem. Fiyat her zaman seğirdi, seğiriyor ve seğirecek. Sadece mesai dışı günlerde seğirmez.)
Seğirdiği açık, ama bir yönü var. Seğirebilir, ancak yönü her zaman yönünü dengeler. Açıkça söylemedin mi? tekrar okunabilir.) Zor tabii. Ancak birçok gerçek çözüm var. Buna odaklanalım. Birçok seçenek var. Bu herkes için geçerlidir. Şaka değildir.)
Bir filtreyle pürüzsüz, muhtemelen öyle demek istemiyorsunuz ...
Bilmiyorum fabrikada çalışmıyorum belki biliyorlardır..
0 bara ihtiyacımız var. Buradan dans edeceğiz. Evet, filtreler yardımcı olur. Filtreler gereklidir. Böyle var mı?
0 bara ihtiyacımız var. Buradan dans edeceğiz. Evet, filtreler yardımcı olur. Filtreler gereklidir. Böyle var mı?
Bunu denemedin mi? Uzun zamandır kullanıyorum, şu ana kadar herhangi bir şikayetim olmadı.
double SP1( int i) { double res = 0.363644232288 *B1[i]+ 0.319961361319 *B1[i+ 1 ]+ 0.2429021537279 *B1[i+ 2 ]+ 0.1499479402208 *B1[i+ 3 ]+ 0.0606476023757 *B1[i+ 4 ] - 0.00876136797274 *B1[i+ 5 ]- 0.0492967601969 *B1[i+ 6 ]- 0.0606402244647 *B1[i+ 7 ]- 0.0496978153976 *B1[i+ 8 ]- 0.02724932305397 *B1[i+ 9 ]- 0.00400372352396 *B1[i+ 10 ] + 0.01244416185618 *B1[i+ 11 ]+ 0.01927941647120 *B1[i+ 12 ]+ 0.01821767237980 *B1[i+ 13 ]+ 0.01598780862402 *B1[i+ 14 ]- 0.00338313465225 *B1[i+ 15 ]; return (res);}
0 bara ihtiyacımız var. Mahkemeden dans edeceğiz. Evet, filtreler yardımcı olur. Filtreler gereklidir. Böyle var mı?
sıfır dakikalık çubuğu daha küçük çubuklara da bölebilirsiniz - her biri 5-10 saniye ve oradan dans edin
0 bara ihtiyacımız var. Buradan dans edeceğiz. Evet, filtreler yardımcı olur. Filtreler gereklidir. Böyle var mı?
Geçmiş geleceği belirler - tüm sorularınızın cevabı bu.
Bunu denemedin mi? Uzun zamandır kullanıyorum, şu ana kadar herhangi bir şikayetim olmadı.
İlginç. Evet.
Sıra nereden geliyor? Ve baş harfi nereden?
0.363644232288, 0.319961361319, 0.2429021537279 и т.д.
sıfır dakikalık çubuğu daha küçük çubuklara da bölebilirsiniz - her biri 5-10 saniye ve oradan dans edin
Hayır, kaçınılmaz bir tıkırtı var. Ama daha az sıklıkla.
En iyilerini bulmaya çalışalım.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Bu fikir uzun zamandır bana eziyet ediyor. 0 çubuğunda en güncel çözüm nasıl oluşturulur? Onlar. herhangi bir seviyenin, eğilimin, Mashka'nın sınırlarını geçerken seğirmeyi mümkün olduğunca dışlamak.
Herkes 0. çubukta her şeyin olabileceğini bilir. Ancak.!!!
Ama bir şey var - "yüksek olasılık".
Bazı ilginç seçenekler var.
Hatta %20 hariç