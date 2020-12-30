Bu fikir uzun zamandır bana eziyet ediyor.

Bu fikir uzun zamandır bana eziyet ediyor. 0 çubuğunda en güncel çözüm nasıl oluşturulur? Onlar. herhangi bir seviyenin, eğilimin, Mashka'nın sınırlarını geçerken seğirmeyi mümkün olduğunca dışlamak.

Herkes 0. çubukta her şeyin olabileceğini bilir. Ancak.!!!

Ama bir şey var - "yüksek olasılık".

Bazı ilginç seçenekler var.

Hatta %20 hariç

 
Bekleyeceğim. Belki hepsi fabrikadan gelmemiştir.
 
Bu bir fikir değil, çözümü olmayan bir problem. Fiyat her zaman seğirdi, seğiriyor ve seğirecek. Sadece mesai dışı günlerde seğirmez.)

 
Bir filtreyle pürüzsüz, muhtemelen öyle demek istemiyorsunuz ...

Bilmiyorum fabrikada çalışmıyorum belki biliyorlardır..

1

 
Seğirdiği açık, ama bir yönü var. Seğirebilir, ancak yönü her zaman yönünü dengeler. Açıkça söylemedin mi? tekrar okunabilir.) Zor tabii. Ancak birçok gerçek çözüm var. Buna odaklanalım. Birçok seçenek var. Bu herkes için geçerlidir. Şaka değildir.)

 
0 bara ihtiyacımız var. Buradan dans edeceğiz. Evet, filtreler yardımcı olur. Filtreler gereklidir. Böyle var mı?

 
Bunu denemedin mi? Uzun zamandır kullanıyorum, şu ana kadar herhangi bir şikayetim olmadı.

 double SP1( int i) { double res =
   0.363644232288 *B1[i]+ 0.319961361319 *B1[i+ 1 ]+ 0.2429021537279 *B1[i+ 2 ]+ 0.1499479402208 *B1[i+ 3 ]+ 0.0606476023757 *B1[i+ 4 ]
 - 0.00876136797274 *B1[i+ 5 ]- 0.0492967601969 *B1[i+ 6 ]- 0.0606402244647 *B1[i+ 7 ]- 0.0496978153976 *B1[i+ 8 ]- 0.02724932305397 *B1[i+ 9 ]- 0.00400372352396 *B1[i+ 10 ]
 + 0.01244416185618 *B1[i+ 11 ]+ 0.01927941647120 *B1[i+ 12 ]+ 0.01821767237980 *B1[i+ 13 ]+ 0.01598780862402 *B1[i+ 14 ]- 0.00338313465225 *B1[i+ 15 ];  
   return (res);}
 
sıfır dakikalık çubuğu daha küçük çubuklara da bölebilirsiniz - her biri 5-10 saniye ve oradan dans edin

 
Geçmiş geleceği belirler - tüm sorularınızın cevabı bu.

 
İlginç. Evet.

Sıra nereden geliyor? Ve baş harfi nereden?

 0.363644232288, 0.319961361319, 0.2429021537279 и т.д.
 
Hayır, kaçınılmaz bir tıkırtı var. Ama daha az sıklıkla.

En iyilerini bulmaya çalışalım.

