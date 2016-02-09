Ticaret yaparken duygular - sayfa 12
Hayır, profilimdeki ürünle belirsiz bir ilişkisi var. Tüm çalışmalar (LITE serisi hariç) analitiklere göre düzenlenmiştir. bana gerçek çalışma, çünkü yayınlamak yasaktır. takım malıdır. Ekibin izni ile sadece fikri gelişmeleri paylaşmak isterim, açık kaynak olarak değil (tabii ki sınırlı bir şekilde aksi taktirde tez gibi gözükecektir)
Ayrı bir şube oluşturmanız gerektiğini düşünüyorum. bu forumda yoksa - hangisine yaz - oraya taşınacağız. Duygulardan uzaklaştık))
Değişen trend değil, belirli bir zaman dilimindeki yönüdür.
Orada, evet, trend aynı anda farklı yönlere gidebilir.
Ancak, tüm bu "iç" eğilimlerin ana eğilimin İÇERİSİNDE olduğunu hatırlamakta fayda var.
Örneğin, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde QE'de bir kısıtlama ve para politikasını sıkılaştırmaya geçiş var.
Aynı zamanda, diğer ülkelerin çoğu para politikasını gevşetiyor.
Ters korelasyon.
Hangi sırayla trendi belirler. Ana. küresel.
Bu tür eğilimler, körfez bocalamasından değişmez.
Örneğin, Fed.Reserve toplantılarından birinde, oranların artmasıyla daha da bekleyeceklerini öğrenirsek, bu trendin değiştiği anlamına gelmez.
Her ne kadar bir geri alma (düzeltme) meydana gelebilir.
Ancak trendin kendisi değişmeyecek.
Bunlar pastalar.
PS Ve ben genellikle scalpers hakkında sessiz kalırım... Onlar için trendler ve eğilimler yoktur.
Hayır, uzaklaşmadılar, insanın duyguları kaynar.
çocuklar, siz nesiniz? Siz ciddi misiniz, yoksa ne? © "Gençlik" KVN ekibinden bir adam
Evet, "küresel trendler" de neyin nesi? Efsane her şeydir!!! Piyasanın şaka gibi olduğunu hala anlamıyorsunuz - "sarhoş bir kızın ne diyebileceğini asla bilemezsiniz?" :-D
Yani sırayla:
Basit bir tane ile başlayalım - doğru değillerse göstergelerle...!!! Muhtemelen hepiniz onları takas ettiniz ve bunların feci bir özelliğini biliyorsunuz - geç kaldılar !!! Aptal Masha'yı alıyoruz - grafiğe bakıyoruz - düşüş eğilimi; Masha'ya bakıyoruz - grafik yukarıdan aşağıya doğru geçti - kahretsin, bu gerçekten bir düşüş - satıyoruz, zararı durdur . Ve sonra ne düşünürdünüz? Bir bela olabiliyorsa , olur - Murphy kanunu. Trend, biz girdikten sonra tam anlamıyla yönünü tersine çevirir. Masha'ya bakıyoruz - düşmüş gibi görünüyor. Sonra Masha'nın bizimle aptal olduğunu hatırlıyoruz :-D Ama çok geç!!! Trend değişti ve şakadaki bir zürafa gibi Masha bunu sadece bir hafta içinde anlayacak !!!
Devam et. Bir gözleme "küresel trend" olduğunu hatırlıyoruz. Ve trend de aşağı yönlü. Durağı kaldırıyoruz ve "poz oluyoruz" (oh, bu ifadeyi sevmiyorum) :-D Peki sizce ne olacak? Murphy yasasını hatırlayın. Tabii ki - trend, diğer tüm yasaların aksine ortaya çıkacak veya siz pes edene kadar sizi bir geri dönüşle tüketecek. Ve vazgeçtiğinde yoluna devam edecek! Hemen birinin sözlerini hatırlıyorum (ona ne diyeceğimi bilmiyorum - hadi ona daha sevgiyle hitap edelim) çuval Fin...ma'dan geliyor gibi - "peki, poz verdim... geri dönüşün bu kadar büyük olacağını beklemiyordum... şey, ben .. .birkaç kişinin dairesinden bahsediyorum...". Burada zaten iki bilinmeyen adamla bir resim öneriyor:
Ve ne düşünüyorsun - bir şekilde ondan daha iyi misin? Katılımcıların %90'ı her gün tükürdüğü için piyasa sizi parçalara ayıracak, çiğneyip tükürecek!!! ))
Peki neden bahsediyoruz? Ah evet - size söylüyorum "trendi takip etmek" nankör bir iş!!! ))
Ve şimdi yukarıdakilerin hepsinin zirvesine geliyoruz. Öyleyse kendinize şu soruyu sorun - siz kimsiniz? Bence buradaki cevap açık - büyük olasılıkla amcanız için nispeten küçük bir sermayeye sahip sıradan bir işçisiniz. Ve Forex'teki ortalama "katkınız" birkaç yüz dolar. Neden açıklamaya değer olmadığını düşünüyorum. Hemen bir rezervasyon yapacağım - bence buraya büyük para atanlar, bence, ya hafifçe söylemek gerekirse yalancıdır ya da bilmiyorum - muhtemelen yukarıdaki resmin olduğu insanlar. Peki, ya bir "sınır durumunda"sınız :-D Şu anda, benim görüşüm bu. Gerisi daha gerçek platformlarda ticaret yapıyor. Yani 200 dolarınız var ve bir trend takipçisisiniz. Yukarıda öğrendiğimiz gibi, ana eğilim açıkça 4 saatin üzerindeki zaman dilimlerinde hissedilir. Bilmiyorum, belki daha önce, başsağlığı diliyorum, bunu düşünmediniz ama sanırım bunun zamanı geldi. Kendinize bir soru sorun - cebinizde 200 dolar (Moskova'da iki daire hakkında kekeme bile değilim) ile günlük grafikteki ana trendin geri dönüşü üzerine bir poz aldıysanız, sizi ne bekliyor? Ve bu soruyu kendinize mümkün olduğunca dürüstçe cevaplamanızı rica ediyorum. O zaman ve ancak o zaman nihayet anlayacağını düşünüyorum.
ZY Kendinizi "aptal Masha" yerine koymayın !!! :-D
Samimi olarak...
Yazdıklarınıza bakılırsa, ticaret taktikleriniz fiyat peşinde.
Çok oynak piyasalarda trend atlamasını bilmiyorsunuz.
Çünkü senin için bir trend yok.
Düşüş olmadan, trende atlamayacaksınız.
Ve her pozisyon açtığınızda, piyasa size karşı çıkıyor. Ve Elk'i yakalarsın.
Trend ile ticaret (trend ile) biraz matematik, biraz sabır, biraz analiz, biraz risk yönetimi içerir.
Bir trende atlamak için normal bir tüccar aşağıda açıklanan eylemleri gerçekleştirir;
Olası bir aşağı yönlü hareketi kaçırmamak için (trend devamı) minimum lot (0,10) ile satış pozisyonu açılır. Ben böyle yapıyorum. Birisi oturmayı ve gelmeyebilecek bir geri dönüşü beklemeyi tercih ediyor. Bu yüzden hemen minimumu trend yönünde açıyorum. Düzeltme derin olsa bile, bu pozisyon sonunda pozitif hale gelecektir. Bu yapılmazsa, hareketi atlayabilirsiniz. Bu genellikle olur. Trend yönünde işlem yaparsanız, pozisyonu her zaman artıya getirirsiniz.
Diyelim ki açılış seviyesi 1.13079...
Fiyat düşerse (eğilim devam ederse), kâr küçük olacaktır.
Ancak fiyatın uzun süredir düşmesi gibi basit bir nedenden dolayı büyük bir kâr olacaktır.
Bu hareket Mart 2014'te başladı (Bunun bir trend olmadığını mı söylüyorsunuz..? Peki, peki...).
Haberi takip edenler, Euro'nun bu kadar uzun bir zayıflama sürecine rağmen henüz dibe ulaşılmadığını anlıyor. Trend devam edecek (ve devam edecek).
Bir düzeltme çok mümkünse (güçlü ve uzun bir hareketten sonra), ancak ne zaman olacağı (ve olup olmayacağı) bilinmiyorsa, kâr nasıl artırılır ..?
Cevap açık - bir düzeltme gerekiyor;
Burada iki seçenek var;
Birinci seçenek: Çok parası olanlar ve herhangi bir toparlanmayı hemen satabilecek (ekleyebilecek) kişiler için.
Eğer öyleyse, hacimler hızla artacaktır. Küçük ribaundlar - satış - aşağı yönlü hareketin devamı.
Kâr somut olacaktır, ancak garanti edilmeyecektir, çünkü. düşük (karlı olmayan) seviyelerde çok sayıda pozisyon şeklinde hacim kazanmış, fiyat yine de ciddi bir düzeltme gerektiriyorsa, eksiler çarpıcı olacaktır. Bu tür tüccarlar için sinirler buna dayanamaz ve çoğu kayıp kaydeder. Bu taktik açgözlü ve sabırsızlar içindir. Er ya da geç toz haline getirilecekler. Ne kadar paraları olursa olsun, her kuruşunu kaybederler. Bir daha asla Pazara dönmeyebilir. Ve geri dönerlerse, tekrar toz haline getirilecekler.
İkinci seçenek çoğunluk için daha uygundur, çünkü. çoğu insanın bu tür tehlikeleri karşılayacak kadar parası yok. Burada size şimdi göstereceğim basit ve yaygın bir hesaplamaya ihtiyacınız var;
Bu nedenle, hareket doğru yönde devam ederse, Piyasa dışına çıkmamak için ilk Satış 1.13079'da açılır. Ancak yine de yukarı yönlü bir düzeltme görmek arzu edilir. Ve ne kadar derinse o kadar iyidir.
Fiyat yolunda, varma olasılığının en yüksek olduğu ilk seviyeyi buluyoruz.
4 saatlik grafiği açın ve artı işareti bunlardan en yakın olanı belirleyin - 1.14590.
Aşağıdan yukarıya doğru sırayla:
1.14590
1.15338
1.16278
1.17536
1.18704
1.20419
Bu nedenle, Fiyat tarafından ziyaret edilebilecek en olası 6 seviye belirledik.
Bu seviyelerin her birinde, 0.10 hacimle bir Satış Limiti askıya alınır...
İnanıyoruz...
14590-13079=1511 puan. -151.1$
15338-13079=2259 puan. -225,9$
16278-13079=3199 puan. -319.9$
17536-13079=4457 puan. Bu -445.7$
18704-13079=5625 puan. Bu -562.5$
20419-13079=7340 puan. Bu -734.0$
Bir dezavantaj elde ediyoruz - bu sayıların toplamı 2439,1 dolar ... Trene zamanında binemeyenler için çok değil ...
Şimdi tahammül ve soğukkanlılığın ödülünü ele alacağız;
Piyasa için EUR/USD için çok olası bir hedefin parite olduğunu anlamak için her şeyi bilen biri olmanıza gerek yok. Oradaki fiyat o kadar hızlı olmayabilir, örneğin bir yılda. Swap veya komisyonlarda kârın bir kısmını kaybetme riski vardır. Bu nedenle, en yakın hedefi belirlemek daha akıllıca olur - bence bu 1.08290 seviyesi...
Olası seviyelerden olası karı hesaplıyoruz....
20419-8290=12129 puan. Bu +1212.9$
18704-8290=10414 puan. Bu +1041.4$
17536-8290=9246 puan. Bu + 924.6$
16278-8290=7988 puan. Bu +798.8$
15338-8290=7048 puan. Bu +704.8$
14590-8290=6300 puan. +630$
13079-8290=4789 puan. +478.9$
Hepsini bir araya koy. Alırız: 5791.4 $ ... Toplamda, bazıları için bir hilalden 2'ye ...
Basit bir prosedürden olası potansiyel kâr. Tek gereken sermaye yeterliliği ve dayanıklılıktır. Ve dünyadaki ana trendler hakkında bilgi.
Tabii ki bu paranın bir kısmı takaslarla silip süpürülecek (tamam olsun...), ama eylem planınızı nasıl hesaplayacağınızı biliyorsanız bu çok da fazla bir şey değil.
Örnek olarak verdiğim seviyeler tarafımca belirlenmiş olup, doğru ve makul değildir. Bunlar sadece fiyatın geçmişte konsolide olduğu veya sıçradığı güç seviyeleridir.
Fiyat düzeltmesini görmek istediğiniz seviyeleri belirlemeye devam edebilirsiniz. Benim için yukarı doğru düzeltme ne kadar derin olursa o kadar iyi. Daha fazla kazanmanızı sağlar.
Ancak şu anda daha fazla seviye belirlemeye ve Satış Limitini asmaya gerek yok çünkü. haftalık grafiğe bakarsanız, bu seviyeler zaten hareketli ortalamanın (14 periyot) seviyesiyle örtüşüyor. Düşüş trendinin devam etmesi için böyle bir düzeltmeyi yeterli görmek mantıklı.
Bir çiftteki karı (1.000000) aynı hedef olarak alırsak, farklı şekilde hesaplayabiliriz. Ve 1.08290 yerine 1.00000 hedefleyin... Daha fazla zaman alacak. Belki bir yıl. Belki daha az. Kimse bilmiyor. Ancak bunun olacağı gerçeği, sadece yeni başlayanlar için veya sayamayan (veya istemeyen) bir budala veya anlık kâr için Piyasaya gelen sabırsız bir tüccar ("ufalanacak") için şüphelere neden olabilir. Ya da haberleri takip etmeyen ve dünyada olup bitenden haberi olmayanlar...
Birçok banka, fon ve diğer alım satım katılımcıları hedefi tam olarak 1.00000 (parite) olarak belirlemiştir.
Örneğimizde aynı mantığı izlersek, daha fazla takas veya komisyon ödemek zorunda kalacağız. Ancak hesaplarken bile, çıktı rakamı 4x değil, 5x basamak olacaktır.
Ek olarak, daha uzak bir hedefi hesaba katarsak, o zaman yolda geri dönüşler mümkündür. Bu da satışları askıya almaya devam etmenizi sağlar. Böylece kar artar.
not
Asla fiyat peşinde koşma. Bu, robotlar (otomatik ticaret sistemleri) tarafından yapılabilir.
El ve kafa ticareti yapıyorsanız, hesaplama, analiz, sabır ve para yönetimine ihtiyacınız var.
Trendler, kim ne derse desin, her zaman olmuştur ve olacaktır.
Temel analiz, eğilimleri belirlemek için genel kabul görmüş yöntemdir.
Giriş/çıkış yerini belirlemek için genel kabul görmüş yöntem teknik analizdir.
Oradaki fiyat o kadar hızlı olmayabilir, örneğin bir yılda. Swap veya komisyonlarda kârın bir kısmını kaybetme riski vardır. Bu nedenle, en yakın hedefi belirlemek daha akıllıca olur - bence bu 1.08290 seviyesi...
Ve sonuç nedir? Pazara o kadar küçük partilerle girmeye zorlanıyorsunuz ki, ticaretin tüm amacı basitçe kayboluyor - geleneksel yatırım türleriyle kıyaslanamayacak kadar iyi bir kar elde etmek. Aynı yılda %50-100 daha az riskli yöntemlerle elde edilebilir.
Bu arada, burada kendinle çelişiyorsun - trendi takip et ya da etme. Ve burada, trendin size karşı gittiği, buna geri dönüşler ve diğer tanımlar dediği için bahaneler arıyorsunuz))
Evet, ben daha çok kafa derisi yüzücüsüyüm ve daha yüksek frekansları hedefliyorum. Dedikleri gibi "her şey geçecek - hem üzüntü hem de neşe" © Mikhail Boyarsky. Ve böylece trend geçecek! Şans gelip geçicidir - ya tuttunuz ya da "poz verdiniz" - başka bir deyişle, "eğildiniz". İstediğin kadar sümük üfleyebilir ve bana veya başka birine bir şey kanıtlayabilirsin, şu anki düşüşünü haklı çıkar, ama gerçek devam ediyor!!!
Her kum kuşu bataklığını övüyor :)
En uzun metne sahip olan bir yarışmanız var mı?
asıl mesele kelime sayısı değil, anlam yüküdür)) Ancak daha küçük bir ciltte belirtmek pek mümkün olmaz