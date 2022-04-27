Gösterge Çizgilerine Hacim Etkisi Ekleme - sayfa 2
Resmi neden silelim?
Çift iki:
Sulama hortumlarını biliyorum, bu grafikler için nasıl geçerli?
Şimdiye kadar, DRAW_LINE yapım stili için terminalde bu kadar pürüzsüz güzellik mevcut değil:
Muhtemelen böyle bir şey "koşum takımı" ile ilgiliydi. Ana çizgi kalın, gölge çizgileri daha ince ve gölgeli.
https://www.mql5.com/ru/code/9546
Bana öyle geliyor ki, gölgeler yerine iki veya daha fazla renkli gösterge oluşturma olasılığını yapmak daha yararlı olurdu, böylece renkler değiştirilirken çizgiler arasındaki boşluk nedeniyle önceki çubuğun yeniden boyanması gerekmez.
Eğer öyleyse, küstahça, tek bir çizgiyle değil, giden bir gradyanla 3-5 ile bir gölge çizmeniz gerekir. Ancak Gölge, yalnızca ışık kaynağına bağlı olarak ve yalnızca herhangi bir düzlemde çizilebilir, çünkü. gölge projeksiyondur.
Işık kaynağının konumu için fareyi de alabilirsiniz :)) DirectX'i bu kasaya bağlayın ve gidin ... standart terminal araçları sadece bu tür mavi çizgiler üretecektir)))
Tabii ki, uzaya 3 boyutlu gözlük takabilir ve uzaydaki dağılım grafiği nesnelerini de koyabilirsiniz :)) uzaklaşan bir mevduatın arka planına karşı uçan çubuklar ve yaklaşan zarar durdur... Sigarayı bırakmak için kötü bir hafta seçtim...
Bu ticarette nasıl yardımcı olur ...
Tuval üzerine resim yapmaya gelince. PolylineAA yöntemi (anti-aliasing kullanarak bir çoklu çizgi çizme) hiç işe yarıyor mu?
İşte iki yöntem - PolylineAA ve Polyline. Ama hiçbir fark yok:
Tuval üzerine resim yapmaya gelince. PolylineAA yöntemi (anti-aliasing kullanarak bir çoklu çizgi çizme) hiç işe yarıyor mu?
Her ihtimale karşı kontrol edildi. Evet çalışıyor:
...
İşte iki yöntem - PolylineAA ve Polyline. Ama hiçbir fark yok:
Fark görülebilir. Polyline daha keskin çizgilere sahiptir.
Şimdi tuvaldeki gölge: