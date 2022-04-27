Gösterge Çizgilerine Hacim Etkisi Ekleme - sayfa 11

Yeni yorum
 
Nikolai Semko # :

Evet, görsel efekt bunun gibi bir şey, ancak birçok kez söyledim - herhangi bir Kanvas olmadan terminal seviyesinde olmalı.

 
Vladimir Karputov # :

Evet, görsel efekt bunun gibi bir şey, ancak birçok kez söyledim - herhangi bir Kanvas olmadan terminal seviyesinde olmalı.

Ve bu "şeyler" ne için?

 
Vladimir Karputov # :

Evet, görsel efekt bunun gibi bir şey, ancak birçok kez söyledim - herhangi bir Kanvas olmadan terminal seviyesinde olmalı.

bu anlaşılabilir.
sadece burada, terminal düzeyinde , sadece C++'da kendi grafik tuvali de oluşturulur .

Bu nedenle, raster algoritmalarım oraya taşınabilir. Renat'ın dileği olurdu. Algoritmalarım hız açısından optimale yakın.

 

Pano modasının geçtiği günlerden beri tek bir sorum var: Bu, daha fazla kazanç elde etmenize nasıl yardımcı olacak? Sadece kodu karıştır!

Paint'te çizebilirsin. Profesyoneller için - Corel Draw, Photoshop, FreeHand, Illustraor! Forex'ten önce bir tasarımcıydı!

 
Dmitiry Ananiev # :

Pano modasının geçtiği günlerden beri tek bir sorum var: Bu, daha fazla kazanç elde etmenize nasıl yardımcı olacak? Sadece kodu karıştır!

Paint'te çizebilirsin. Profesyoneller için - Corel Draw, Photoshop, FreeHand, Illustraor! Forex'ten önce bir tasarımcıydı!

Panellerle ilgili değil.

Karmaşık süreçleri ve verileri görselleştirme yeteneği ile ilgilidir. Veri görselleştirme bu günlerde trend oluyor. Demek istediğim sadece ticaret değil.

Bu yönün bir adı bile var: İş zekası (BI). Bu nispeten genç disiplin, zamanımızda dünya eğitim kurumlarının hemen hemen tüm BT fakültelerinde mevcuttur.

Ancak ilkel ticaret sistemleriniz varsa, endişelenmenize gerek yok. Evet, gerçekten buna ihtiyacın yok.
 

🙂



<*.exe dosyası kaldırıldı>

1...4567891011
Yeni yorum