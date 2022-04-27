Gösterge Çizgilerine Hacim Etkisi Ekleme - sayfa 3

Yeni yorum
 

Bir gölge yaparsanız, muhtemelen bunun gibi bir şey (bulanıklık efekti ile):

 
tol64 :

Bir gölge yaparsanız, muhtemelen bunun gibi bir şey (bulanıklık efekti ile):

Bulanıklaştırma olmadığı sürece, spline nasıl çizileceğini öğrenecektir.

Not Her ne kadar ALGLIB - sayısal bir analiz kütüphanesi - kullanmak ve çizgilerle değil, noktalarla çizmek için bir fikir olmasına rağmen.

 
Hareket bulanıklığı, SSAO aydınlatma efektleri, çiçeklenme ve en yeni gölgelendiriciler için destek eklemeniz gerekiyor!
 
transcendreamer :
Hareket bulanıklığı, SSAO aydınlatma efektleri, çiçeklenme ve en yeni gölgelendiriciler için destek eklemeniz gerekiyor!
Kendinizi burada ifade etmemenizi rica edeceğim! (lütfen cümlenin başına büyük harflerle yazın ve kısaltmaları genişletin)
 
transcendreamer :
Hareket bulanıklığı, SSAO aydınlatma efektleri, çiçeklenme ve en yeni gölgelendiriciler için destek eklemeniz gerekiyor!

iyi fikir!

 

Bir gölgeye benziyor mu? (parabole bakmanız gerekir):

Bir parabol üzerinde gölge. tuval üzerine parabol

[Silindi]  
barabashkakvn :

Bir gölgeye benziyor mu? (parabole bakmanız gerekir):

Evet, öyle görünüyor.
 

Başka bir soru geldi. Şimdi kenar yumuşatma kullanarak bir nokta çizme yöntemine gelelim - PixelSetAA . Tuvali şeffaf bir renkle doldurdum ve iki nokta çizdim. Bir nokta şeffaf olmayan renkli çizilir, ikincisi kısmi şeffaf renkli çizilir. İşte çok yakınlaştırdıktan sonraki resim:

PixelSetAA


 
barabashkakvn :

Başka bir soru geldi. Şimdi kenar yumuşatma kullanarak bir nokta çizme yöntemine gelelim - PixelSetAA . Tuvali şeffaf bir renkle doldurdum ve iki nokta çizdim. Bir nokta şeffaf olmayan renkli çizilir, ikincisi kısmi şeffaf renkli çizilir. İşte çok yakınlaştırdıktan sonraki resim:  

Ve soru nedir? )
 
tol64 :
Soru nedir? )
Noktalar yumuşatılmadan çizilmiştir. Sonuçta, özellikle PixelSetAA yöntemini seçtim - kenar yumuşatma ile bir nokta çizdim.
1234567891011
Yeni yorum