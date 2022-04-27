Gösterge Çizgilerine Hacim Etkisi Ekleme - sayfa 10
Servis masasında yapmanız gereken ...)))
ServiceDesk'e yazmadan önce fikirleri duymak istedim. Belki birisi buna rastlamıştır.
MT5 x32 ve x64 iki farklı terminaldir, bu nedenle farklar yalnızca SD'dedir. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Her şey. Bir uygulama yazdı. Şimdi degradelerin geri kalanından geçmeyi düşünüyorum:
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
Gösterge Çizgilerine Hacim Etkisi Ekleme
tol64 , 2015.01.14 17:38
Bu degrade yarı saydam bir alevdir. ))
Ana gradyan türleri :
bunun gibi bir şey?
iLine işlevi henüz tamamlanmadı. Bütün eller uzanmaz. Bu nedenle, kayan boş noktalar vardır.
Tuvali temizleme, gölgeli bir çizgi oluşturma ve tuvali güncelleme zamanı - 2-3 milisaniye
MT5'e bu tür grafikler eklenir eklenmez, herkes MT4'ü çabucak unutacak. Şimdi bu iki platform görsel olarak neredeyse farklı değil.
Dürüst olmak gerekirse, korkunç görünüyor. Bana CRT TV'deki odak dışı bir resmi hatırlatıyor
Alınabilecek bir gölgeden.
En çok satanları tuvale yazıyorsun :)
Düzenli olmaması üzücü
