elugovoy :
Servis masasında yapmanız gereken ...)))

ServiceDesk'e yazmadan önce fikirleri duymak istedim. Belki birisi buna rastlamıştır.

 
barabashkakvn :

ServiceDesk'e yazmadan önce fikirleri duymak istedim. Belki birisi buna rastlamıştır.

MT5 x32 ve x64 iki farklı terminaldir, bu nedenle farklar yalnızca SD'dedir. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.

 
elugovoy :

MT5 x32 ve x64 iki farklı terminaldir, bu nedenle farklar yalnızca SD'dedir. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.

Her şey. Bir uygulama yazdı. Şimdi degradelerin geri kalanından geçmeyi düşünüyorum:

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Gösterge Çizgilerine Hacim Etkisi Ekleme

tol64 , 2015.01.14 17:38

Bu degrade yarı saydam bir alevdir. ))

Ana gradyan türleri :

  • Doğrusal
  • Dairesel (radyal)
  • Açısal
  • yansıyan
  • elmas şekilli


 
Gösterge çizgileri için hala yeni görsel efektler bekliyorum. Artık bilgisayarların çok daha güçlü hale geldiğini ve güzel görselleştirmenin bilgisayarın performansını olumsuz etkilememesi gerektiğini düşünüyorum.
 
bunun gibi bir şey?

bunun gibi bir şey?



iLine işlevi henüz tamamlanmadı. Bütün eller uzanmaz. Bu nedenle, kayan boş noktalar vardır.

Tuvali temizleme, gölgeli bir çizgi oluşturma ve tuvali güncelleme zamanı - 2-3 milisaniye

Dosyalar:
MA_Shadow.mq5  3 kb
MA_Shadow.ex5  132 kb
 
MT5'e bu tür grafikler eklenir eklenmez, herkes MT4'ü çabucak unutacak. Şimdi bu iki platform görsel olarak neredeyse farklı değil.
 
Nikolai Semko # :
MT5'e bu tür grafikler eklenir eklenmez, herkes MT4'ü çabucak unutacak. Şimdi bu iki platform görsel olarak neredeyse farklı değil.

Dürüst olmak gerekirse, korkunç görünüyor. Bana CRT TV'deki odak dışı bir resmi hatırlatıyor

 
Vitaly Muzichenko # :

Dürüst olmak gerekirse, korkunç görünüyor. Bana bir CRT TV'deki odak dışı bir resmi hatırlatıyor

Alınabilecek bir gölgeden.
Konunun konusuna uyması için eklendi
 
Nikolai Semko # :
Alınabilecek bir gölgeden.
Konunun konusuna uyması için eklendi

En çok satanları tuvale yazıyorsun :)

Düzenli olmaması üzücü

 
Vitaly Muzichenko # :

En çok satanları tuvale yazıyorsun :)

Düzenli olmaması üzücü

Neden düzenli olarak değil?
Sadece birkaç fonksiyon ekledim ve grafik olaylarını dinledim.
