Ve şimdi, genel olarak, parabolün gerçek gölgesi:

Gölgeli parabol.

 
barabashkakvn :
Kendinizi burada ifade etmemenizi rica edeceğim! (lütfen cümlenin başına büyük harflerle yazın ve kısaltmaları genişletin)

http://ru.wikipedia.org/wiki/Screen_Space_Ambient_Occlusion

https://ru.wikipedia.org/wiki/Bloom

https://ru.wikipedia.org/wiki/Motion_blur

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80

 

ama genel olarak MT'deki güzelliğin teorik sınırı şuna benzer

 
transcendreamer :

ama genel olarak MT'deki güzelliğin teorik sınırı şuna benzer

Sınır değil, sınıfın yeteneklerini uygulamak için seçeneklerden sadece biri :)
 
Çizim için, alfa kanalı saydamlığı kullanılıyorsa, hangisi daha iyidir: COLOR_FORMAT_ARGB_RAW veya COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE?

ENUM_COLOR_FORMAT

tanımlayıcı

Tanım

COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

Alfa kanalı bileşeni yoksayılır

COLOR_FORMAT_ARGB_RAW

Renk bileşenleri terminal tarafından işlenmez (kullanıcı tarafından doğru şekilde ayarlanmalıdır)

COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE

Renk bileşenleri terminal tarafından işlenir

 

ENUM_COLOR_FORMAT numaralandırmasından farklı renk işleme yöntemlerinin görsel (görsel) karşılaştırması.

Komut dosyasının düzeltilmiş sürümünü gönderiyorum - öncekinde yarı saydam alanların çift örtüşmesi vardı.

CanvasPolylineShadow1_3.mq5  9 kb
 

İnternette MT4 terminalinin 3D grafikleriyle ilgili birçok forum var ve orada insanlar gerçek sonuçlar elde etti. Hatta birinden bir senaryo indirdim (yararlı bir şeyden ziyade eğlenceli küçük bir şey)

Bu, keyfi olarak hareket eden, dönen ve renk değiştiren bir rakamdır.

 
Argo :

Bu nedenle, tuval üzerinde değil, nesneler üzerinde yapılması daha olasıdır.
 
kendi koordinat eksenlerinizle MT'de kendi grafiğinizi oluşturamıyor olmanız üzücü
 
transcendreamer :
kendi koordinat eksenlerinizle MT'de kendi grafiğinizi oluşturamıyor olmanız üzücü
Tuval üzerine her şey çizilebilir. Ana konu kontroldür: OHLC değerleri elde etmek için böyle bir grafiğin "geri sarılmasının" kontrol edilmesi ve böyle bir grafiğe göre imlecin konumunun kontrol edilmesi.
