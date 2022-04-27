Gösterge Çizgilerine Hacim Etkisi Ekleme - sayfa 5
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve şimdi, genel olarak, parabolün gerçek gölgesi:
Kendinizi burada ifade etmemenizi rica edeceğim! (lütfen cümlenin başına büyük harflerle yazın ve kısaltmaları genişletin)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Screen_Space_Ambient_Occlusion
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bloom
https://ru.wikipedia.org/wiki/Motion_blur
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
ama genel olarak MT'deki güzelliğin teorik sınırı şuna benzer
ama genel olarak MT'deki güzelliğin teorik sınırı şuna benzer
ENUM_COLOR_FORMAT
tanımlayıcı
Tanım
COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
Alfa kanalı bileşeni yoksayılır
COLOR_FORMAT_ARGB_RAW
Renk bileşenleri terminal tarafından işlenmez (kullanıcı tarafından doğru şekilde ayarlanmalıdır)
COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE
Renk bileşenleri terminal tarafından işlenir
ENUM_COLOR_FORMAT numaralandırmasından farklı renk işleme yöntemlerinin görsel (görsel) karşılaştırması.
Komut dosyasının düzeltilmiş sürümünü gönderiyorum - öncekinde yarı saydam alanların çift örtüşmesi vardı.
İnternette MT4 terminalinin 3D grafikleriyle ilgili birçok forum var ve orada insanlar gerçek sonuçlar elde etti. Hatta birinden bir senaryo indirdim (yararlı bir şeyden ziyade eğlenceli küçük bir şey)
Bu, keyfi olarak hareket eden, dönen ve renk değiştiren bir rakamdır.
İnternette MT4 terminalinin 3D grafikleriyle ilgili birçok forum var ve orada insanlar gerçek sonuçlar elde etti. Hatta birinden bir senaryo indirdim (yararlı bir şeyden ziyade eğlenceli küçük bir şey)
Bu, keyfi olarak hareket eden, dönen ve renk değiştiren bir rakamdır.
kendi koordinat eksenlerinizle MT'de kendi grafiğinizi oluşturamıyor olmanız üzücü