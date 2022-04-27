Gösterge Çizgilerine Hacim Etkisi Ekleme - sayfa 4
Noktalar yumuşatılmadan çizilmiştir. Sonuçta, özellikle PixelSetAA yöntemini seçtim - kenar yumuşatma ile bir nokta çizdim.
PixelSetAA kullanarak bir çizgi çizmeyi deneyin.
PolylineAA yöntemi, LineAA yöntemini kullanır. LineAA yöntemi, PixelSetAA yöntemini kullanır. Tek bir nokta çizerek yumuşatma etkisini görmezsiniz.
Hayır. Etkisi yok. Düzeltme noktalarının yakınında yok. Keskin köşeler tuğla gibidir:
Bir önceki gönderiyi güncelledim. Bu yöntemlerin nasıl uygulandığına dikkat edin ve yumuşatmaya ihtiyacınız varsa bunları kullanın.
Ama nokta yumuşatma almıyorum.
Kenar yumuşatılmış çizgi çizme yöntemine henüz dokunmadım - PolylineAA . PixelSetAA ile ilgili yardımda belirtilenleri anlamak istiyorum:
Bu nedenle, yöntem kodunu kenar yumuşatma ve onsuz benzeri olanlarla karşılaştırmayı öneriyorum. Kod çalışmaya açıktır.
Anlamak ve anlamak için bu yöntemlerde kullanılan algoritmaları iyice incelemeniz gerekir.
Hatta bu konu hakkında bir makale bile yazabilirsiniz. Kendim seve seve okurdum. )
Nokta yumuşatılamaz, bir anlamda "temel parçacık")
İşte bu yüzden soru şu: iki yöntem var ( PixelSet ve PixelSetAA ). PixelSetAA ile çok ilgileniyorum - belki nokta yumuşatmanın nasıl çalıştığını anlamıyorum?
Hiçbir şey yardımcı olmazsa, yardımı okuyun;)
PixelSet, noktanın rengini ayarlar.
Yardımı okuyoruz. Ve böylece soru şudur: " PixelSetAA kenar yumuşatma kullanarak tek bir nokta bile çizmeli mi?". Bir fikir duymak istiyorum.
Genel olarak cevap şudur: PixelSetAA yöntemi , kenar yumuşatma kullanarak tek bir nokta bile çizmelidir ve bu yöntem hala kenar yumuşatma kullanarak bu tek noktayı çizer . Bunu yapmak için CCanvas sınıfının koduna bakmam gerekti:
ve düzgünleştirmenin yalnızca koordinat olarak çift tip bir sayı iletirseniz göründüğünü anlayın, ayrıca yuvarlatılmış bir değer değil, bir "kuyruk" ile. 200.4 gibi bir şey; 125.6; 200.7
İşte PixelSetAA yöntemi kullanılarak noktalarla çizilen bir parabol ve hala kenar yumuşatma ile çizilmeye başlandı: