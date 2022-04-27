Gösterge Çizgilerine Hacim Etkisi Ekleme

Yeni yorum
 

Windows 7'den başlayarak, hacim ve gölge etkisi olan arayüzler ortaya çıktı. Öyleyse göstergeler neden 2B olarak çizilmeli?

Göstergeye hacim eklemek için ilk girişim:

Gösterge çizgisine hacim verilmesi

Hacim gibi mi görünüyor?

Bu, biraz değiştirilmiş bir Özel Hareketli Ortalamadır - ekleme hacmi şu anda yalnızca bir ortalama seçeneği için kullanılabilir - Basit için

 
barabashkakvn :

Windows 7'den başlayarak, hacim ve gölge etkisi olan arayüzler ortaya çıktı. Öyleyse göstergeler neden 2B olarak çizilmeli?

Göstergeye hacim eklemek için ilk girişim:

Hacim gibi mi görünüyor?

Bu, biraz değiştirilmiş bir Özel Hareketli Ortalamadır - ekleme hacmi şu anda yalnızca bir ortalama seçeneği için kullanılabilir - Basit için

Hayır, hacim gibi görünmüyor. Kafa karıştırıcı bir ofset gibi görünüyor. göğüsler olacak mı ;)
 
artmedia70 :
Hayır, hacim gibi görünmüyor. Kafa karıştırıcı bir ofset gibi görünüyor. ...

Peki gölge nasıl çizilir? Telafi etmek.

 
barabashkakvn :

Peki gölge nasıl çizilir? Telafi etmek.

Saydamlık efekti ile tuval üzerine bir gölge çizmek daha iyidir. )
 
tol64 :
Saydamlık efekti ile tuval üzerine bir gölge çizmek daha iyidir. )
Şimdilik, standart tamponlara dayalı bir örnek çizdim. Tabii ki, tuval üzerine daha güzel bir şekilde çizmek mümkün olacak - ancak bir örneğe ihtiyaç var.
 
barabashkakvn :
Şimdilik, standart tamponlara dayalı bir örnek çizdim. Tabii ki, tuval üzerine daha güzel bir şekilde çizmek mümkün olacak - ancak bir örneğe ihtiyaç var.
Gölgeye gerek yok. Onlar tarafından gölgeli mumlar olmadığına göre, neden gölgeli bir fareye ihtiyacımız var? Ve genel olarak - neden? Kafa karıştırıcı. Gölge her zaman ikinci bir fare gibi görünecektir. Hacmi gerçekten tasvir etmek istiyorsanız, düz bir çizgi değil bir "paket" çizin. Ama sadece grafikte gölge olmadan.
 
artmedia70 :
Gölgeye gerek yok. Onlar tarafından gölgeli mumlar olmadığına göre, neden gölgeli bir fareye ihtiyacımız var? Ve genel olarak - neden? Kafa karıştırıcı. Gölge her zaman ikinci bir fare gibi görünecektir. Hacmi gerçekten tasvir etmek istiyorsanız, düz bir çizgi değil bir "paket" çizin. Ama sadece grafikte gölge olmadan.
Bir "büküm" nedir?
 
barabashkakvn :
Bir "büküm" nedir?
Şey, sanki - "Ah, ve kadınlarımız şirket partilerinde YANIYOR !!!"
 
AndreiFAN :
Şey, sanki - "Ah, ve kadınlarımız şirket partilerinde YANIYOR !!!"
 
barabashkakvn :
Bir "büküm" nedir?

Resmi neden silelim?

Çift iki:


 
artmedia70 :
Hacmi gerçekten tasvir etmek istiyorsanız
Renk kullan ve göğüs yok
1234567891011
Yeni yorum