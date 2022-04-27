Gösterge Çizgilerine Hacim Etkisi Ekleme
barabashkakvn :Hayır, hacim gibi görünmüyor. Kafa karıştırıcı bir ofset gibi görünüyor. göğüsler olacak mı ;)
Windows 7'den başlayarak, hacim ve gölge etkisi olan arayüzler ortaya çıktı. Öyleyse göstergeler neden 2B olarak çizilmeli?
Göstergeye hacim eklemek için ilk girişim:
Hacim gibi mi görünüyor?
Bu, biraz değiştirilmiş bir Özel Hareketli Ortalamadır - ekleme hacmi şu anda yalnızca bir ortalama seçeneği için kullanılabilir - Basit için
artmedia70 :
Peki gölge nasıl çizilir? Telafi etmek.
barabashkakvn :Saydamlık efekti ile tuval üzerine bir gölge çizmek daha iyidir. )
Peki gölge nasıl çizilir? Telafi etmek.
tol64 :Şimdilik, standart tamponlara dayalı bir örnek çizdim. Tabii ki, tuval üzerine daha güzel bir şekilde çizmek mümkün olacak - ancak bir örneğe ihtiyaç var.
barabashkakvn :Gölgeye gerek yok. Onlar tarafından gölgeli mumlar olmadığına göre, neden gölgeli bir fareye ihtiyacımız var? Ve genel olarak - neden? Kafa karıştırıcı. Gölge her zaman ikinci bir fare gibi görünecektir. Hacmi gerçekten tasvir etmek istiyorsanız, düz bir çizgi değil bir "paket" çizin. Ama sadece grafikte gölge olmadan.
artmedia70 :Bir "büküm" nedir?
barabashkakvn :Şey, sanki - "Ah, ve kadınlarımız şirket partilerinde YANIYOR !!!"
AndreiFAN :
barabashkakvn :
Resmi neden silelim?
Çift iki:
artmedia70 :Renk kullan ve göğüs yok
