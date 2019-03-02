FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 2068
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
seni anlamadım,
yalan söylemiyorlarsa, 1.5589'dan gelen toparlanmanın bir sonrakinin tetikleyicisi olduğunu varsayabiliriz. (belki de onları dinleyenleri),
sizce yalan mı söylüyorlar (Rol yapmıyorum - yalan söyleyebilirler)
ve ne için özel olarak cezbedildi?
ps
Evgenia'nın Chicago verilerinin bir analizine dayanarak bu seviyede sattığını yazması da garip
Pound üzerinde bugün için zaten takas etmiş olduğumuz bir resminiz var.
ok. onunkini yaptı. ayrıca çim büyümese de. önümüzde hala 220 işlem günü var.
seni anlamadım,
yalan söylemiyorlarsa, 1.5589'dan gelen toparlanmanın bir sonrakinin tetikleyicisi olduğunu varsayabiliriz. (belki de onları dinleyenleri),
sizce yalan mı söylüyorlar (Rol yapmıyorum - yalan söyleyebilirler)
ve ne için özel olarak cezbedildi?
ps
Evgenia'nın Chicago verilerinin bir analizine dayanarak bu seviyede sattığını yazması da garip
Zugman baş komplo teorisyeni olarak atandı)))
onun şapkası...
seni anlamadım,
yalan söylemiyorlarsa, 1.5589'dan gelen toparlanmanın bir sonrakinin tetikleyicisi olduğunu varsayabiliriz. (belki de onları dinleyenleri),
sizce yalan mı söylüyorlar (Rol yapmıyorum - yalan söyleyebilirler)
ve ne için özel olarak cezbedildi?
ps
Evgenia'nın Chicago verilerinin bir analizine dayanarak bu seviyede sattığını yazması da garip
parite öncesi oranı ve banka daha pahalı satın aldığında, yapılacak ne kaldı?
İnternetteki satın almalarla ve makale analistlerini avucunun içine alan bir reklam çipi başlatmak, değil mi? aksi takdirde kerdyk, kayıp ....
bir banka için, destek ve direnç seviyeleri arasındaki fark bulunur ve pound için salınım zayıf değildir (500-600pp). neden - soru sormadın mı?
parite öncesi oranı ve banka daha pahalı satın aldığında, yapılacak ne kaldı?
İnternetteki satın almalarla ve makale analistlerini avucunun içine alan bir reklam çipi başlatmak, değil mi? aksi takdirde kerdyk, bir kayıp olacaktır....
Anlamıyorum,
kısa olmayı tavsiye ettiler - size göre bir pound aldılarsa neden buna ihtiyaçları var?
yoksa 1.558X'te sl'si olanlara satmayı bekledikleri sizce işe yarar mı? O zaman fiyatı nasıl bu seviyeye yükseltebilirler? ve neden daha önce?
ve çok kiloları olduğu fikri nereden geliyor?
bir banka için, destek ve direnç seviyeleri arasındaki fark bulunur ve pound için salınım zayıf değildir (500-600pp). neden - soru sormadın mı?
anlamadım
açıklamak için nefesim tükendi
link varsa sevinirim
"vsa" ruhu içinde mi? "oyun piyasası yapıcıları" mı?