FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 862
1-peki, birkaçını tanıyorum ve sadece izlemiyorlar, aynı zamanda gerçek hayatta da takas ediyorlar ..
2- peki, mutfak daha pahalıysa .. Sadece bazı insanlar için ana bilgi bir yerde mi, analiz neden başka bir yerde anlamıyorum, analizi c# ile yapabilirsiniz, ancak diğeri için tamamen hazır -yapılmış işlemler.
3-10k çok büyük bir para değil..
4-Pekala, bir çiftte 2 para birimi ve bir gelecek var
ne kadar çok anlarsam, o kadar çok anlıyorum - bu bir ve aynı (fark yoktur, kesinlikle), iki farklı açıklama, artık yok)))
1. iyi, iyi. Sorun nedir?
2. evet, mutfak yerli. Herkes tarafından doğrulandı. Analiz nerede? Ben de diğerleri gibi kafamla analiz ediyorum. bana gelince, böyle bir bilgisayar analiz edilemez (ve sadece benim düşüncem değil).
3. her şey görecelidir. Benim düşüncem - işteki miktar 100 binin üzerindeyse - doğrudan borsaya gitmek daha iyidir
4. XXX/USD çifti ile XXX geleceği arasındaki fark nedir?
Haçlar, elbette, tamamen farklıdır.
TAMAM. Bir ninja ile bağlantı kurabilir miyim (kişisel olarak, tercihen)? bakmak zorundasın, zaten karşılaştırılacak bir şey var. Her şeyden önce, bir gecikmenin varlığıyla ilgileniyorum ... ikincisi, zaten C Sharpe ile yazılmış bir programım var. üçüncüsü, başardığımın aynısını alırsam, kahve telvesi üzerinde falcılık sorunu ortadan kalkar. bir şey net değil - dolar için dolar veya ne satılır / alınır (bu kadar garip ...). ??
Ben de ninjayı çok sıkı kullanmadım. Bağlantıyı bir arama motorunda bulabilirsiniz. Doğrusu, bu soruları gündeme getiriyor
ninja indirilmedi. Onunla çalışma talimatlarını okudum ve fark ettim - aynı bilgiyi doğrudan CME web sitesinden (zaten bir ninja olmadan aldım) ve bir bardaktan (MT5'i indirin, kullanın, sorun değil). ve laktonun tarif ettiği tüm olumsuzluklar. Genel olarak, kendim için alışılmadık ve yeni bir şey bulamadım.
genel olarak, genel olarak - nerede ve ne ticaret yapılacağı önemli değil. belirli bir platformdaki herhangi bir rakam (enstrüman, tablo, gösterge) yalnızca tüccarın eylemlerinin doğruluğunu onaylayabilir veya çürütebilir. ve bir tüccar için - bir ticarete girmek için kabul edilebilir koşullar, yalnızca aslında kendi algoritmalarına (stratejilerine) ihtiyaçları vardır.
bir avara çiftini beklemek için işkence gördünüz:
Euro tükendi, hadi eski 1.0800 tahminine geri dönelim.
Ancak Yenka iyimserliğini kaybetmiyor, ilk düzeltme 123.3
Ekle. PS)))) araç yoksa neden bir ninjaya tırmansın))))) (ve bir araç varsa, o zaman neden bir ninja)
şimdilik nefes alıyor
büyük olasılıkla bugün buharım bitti))) tüm beynimi çıkardım ...