FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1170
Rena, tryndell opsiyon analizinden bahsediyorsun, hala hiçbir şey anlamadım))))
Katılımcıların ruh halinin, ne istediklerinin bir resmini verdiğini biliyorum - satmak veya satın almak, hepsini değil, ancak bunlar) Ve bir anlaşmaya girmek için belirli bir seviye verir. Başka neye ihtiyacın var?)))
o zaman izleme konusunda endişelenme.
yüz yıl yok, daha az çıkıyor. Daha bu hafta sonu, bahsettiğiniz şey, test için yola çıktım. peki, 2-3 bin saat civarında bir yere ihtiyaç var)))) Ticaretin bir göstergesi-taklidi yazmak zorunda kaldım. birkaç saniye ve her şey açık. tek "AMA!". yeni bir fiyat teklifi geldiğinde gösterge yeniden çizilir. bu nedenle test sonucu doğru bir resim vermez. Tekrar demo yapmam gerekiyor. şimdilik test...
neden 7 değil de 5 çift?
aslında 3 çift, GBPUSD, EURUSD ve AUDUSD vardır, ancak ilk ikisi aynı anda iki strateji izler, trend ve düz (kanal). Kanal çizgisi geri tepme olmaksızın düşüşteyse, trend çizgisi çekilmeye çalışır ve bunun tersi de geçerlidir. AUDUSD için trend seçeneğini henüz optimize etmedim. Çiftlerin geri kalanı da kâr ediyor, ancak düşüşler beni memnun etmiyor, şimdilik reddetmeye karar verdim))
ilginç büküm. genel olarak - aşağı çekme ile çalışmak, bana asıl şey makinenin sahip olması gerektiği gibi görünüyor.
Ve ben bir aptalım, her zaman asıl şeyin kâr olduğunu düşündüm
Ve ben bir aptalım, her zaman asıl şeyin kâr olduğunu düşündüm
şimdi bir demoda izlenen şey şu şekilde bir gecede bozuluyor:
oradaki risk 10 kat daha fazlaydı.
ve bir şeyler ters gittiğinde, makine bir şeyler bulmalı ...
bu nedenle, mevcut yöntemlerden herhangi birini kullanarak eksiyi artıya dönüştürmem gerekiyor, yine otomatik olarak.
Kısacası bence...
eksi artıya dönüştürülebilirse, hemen artı koymak gerekir))), aksi takdirde grafik tekrar tekrar eksiye gittiğinde ateşli değişiklikler sonucu bir tahliye olacaktır.
Bence bir düşüş sırasında her şeyi otomatik olarak kapatmanız ve bir sonraki Pazartesiyi beklemeniz gerekiyor))
eksi artıya dönüştürülebilirse, hemen artı koymak gerekir))), aksi takdirde grafik tekrar tekrar eksiye gittiğinde ateşli değişiklikler sonucu bir tahliye olacaktır.
ve bugün FSE.